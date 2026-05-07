Getty/GOAL
Çeviri:
Paul Scholes, Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde çifte kupayı kovalayan Mikel Arteta'nın "sıkıcı" Arsenal'inin "büyük bir takım" olarak tarihe geçmeyeceğini iddia ediyor
Scholes, Arsenal'in konumunu sorguluyor
Arsenal, 2004'ten bu yana ilk lig şampiyonluğunun eşiğinde olmasına rağmen, Paul Scholes, Emirates Stadyumu'nda sergilenen futbol tarzından pek etkilenmiş görünmüyor. Sir Alex Ferguson yönetiminde 11 Premier Lig şampiyonluğu kazanan eski United orta saha oyuncusu, mevcut Gunners kadrosunun İngiliz tarihinin en büyük takımlarıyla aynı kefeye konabilmesi için gerekli kıvılcımı barındırmadığını düşünüyor.
The Overlap'ın Stick to Football podcast'inin son bölümünde konuşan Scholes, "Onların şimdiye kadar gördüğümüz en iyi şampiyonlar olduğunu düşünmüyorum. Önümüzdeki yıllarda bu takımdan, United'ın büyük takımları gibi bahsedileceğini sanmıyorum." dedi.
- Getty Images Sport
"Sıkıcı" etiketi ve taktiksel eleştiriler
Arteta, savunma sağlamlığı ve kontrollü top hakimiyetine dayalı bir takım kurdu. Ancak Scholes, Eric Cantona ve Cristiano Ronaldo gibi isimlerle birlikte forma giydiği yüksek tempolu Manchester United takımlarına kıyasla, bu metodik yaklaşımı izlemenin zor olduğunu itiraf etti.
51 yaşındaki Scholes, özellikle takımın oyun kurma şeklini eleştirdi ve şöyle dedi: "Kazanmanın birçok farklı yolu var. Demek istediğim, bu takım her zaman izleyip keyif alacağım bir takım değil. [David] Raya ve stoperlerin sadece oynayıp durduğunu gördük. Sıkıcıydı."
Büyük av rekorları mercek altına alındı
Arsenal’in istikrarlı performansı, takımın ligde Manchester City, United ve Liverpool’un önüne geçmesini sağlasa da, Scholes, takımın önemli maçlarda doğrudan rakiplerini yenememesinin başarılarını gölgelediğini savundu. Manchester City ile Everton arasında son dönemde oynanan maçın berabere sonuçlanması, şampiyonluk şansını Arsenal’in eline geçirdi; ancak United efsanesi, takımın gerçek gücüne hâlâ ikna olmuş değil.
Scholes, "Her zaman en iyi takımları yenmek zorunda değilsiniz - son dört, beş, altı yıldır en iyi takımlar olan City ve Liverpool'u yenemediler" dedi. "Bu yüzden insanların onların harika bir takım olduğunu söylemeyeceklerini düşünüyorum. Bu maçları kazanmasanız da paçayı sıyırabileceğinizi biliyorum, elbette sıyırabilirsiniz, ancak harika bir takım olmak için gidip bu takımları yenmeniz gerekir. Onlar City'yi yenemediler, Liverpool'u yenemediler, United ise onları yendi."
- Getty Images Sport
Tarihi bir çifte zafer çok yakın
Eleştirilere rağmen, Arteta’nın oyuncuları ölümsüzlüğe sadece birkaç maç uzaklıkta. Premier Lig şampiyonluğu tarihi bir başarı olurdu, ancak Gunners’ın 30 Mayıs’ta Budapeşte’de PSG ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi finali de heyecanla bekleniyor. Bu sezon hâlâ muazzam bir potansiyele sahip ve Arsenal’in hedefine ulaşması halinde Scholes’un görüşlerini yeniden gözden geçirmesi gerekebilir.