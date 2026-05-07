Scholes-ArtetaGetty/GOAL
Khaled Mahmoud

Paul Scholes, Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde çifte kupayı kovalayan Mikel Arteta'nın "sıkıcı" Arsenal'inin "büyük bir takım" olarak tarihe geçmeyeceğini iddia ediyor

Manchester United efsanesi Paul Scholes, tarihi bir çifte kupayı kovalayan Mikel Arteta'nın takımını "sıkıcı" olarak nitelendirerek Arsenal'e sert bir eleştiri yöneltti. Gunners, 22 yıllık Premier Lig şampiyonluğu hasretine son vermek için şu anda en avantajlı konumda bulunuyor ve Paris Saint-Germain ile oynayacakları Şampiyonlar Ligi finaline katılma hakkını elde etti.

  • Scholes, Arsenal'in konumunu sorguluyor

    Arsenal, 2004'ten bu yana ilk lig şampiyonluğunun eşiğinde olmasına rağmen, Paul Scholes, Emirates Stadyumu'nda sergilenen futbol tarzından pek etkilenmiş görünmüyor. Sir Alex Ferguson yönetiminde 11 Premier Lig şampiyonluğu kazanan eski United orta saha oyuncusu, mevcut Gunners kadrosunun İngiliz tarihinin en büyük takımlarıyla aynı kefeye konabilmesi için gerekli kıvılcımı barındırmadığını düşünüyor.

    The Overlap'ın Stick to Football podcast'inin son bölümünde konuşan Scholes, "Onların şimdiye kadar gördüğümüz en iyi şampiyonlar olduğunu düşünmüyorum. Önümüzdeki yıllarda bu takımdan, United'ın büyük takımları gibi bahsedileceğini sanmıyorum." dedi.

  • Atletico de Madrid v Arsenal FC - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First LegGetty Images Sport

    "Sıkıcı" etiketi ve taktiksel eleştiriler

    Arteta, savunma sağlamlığı ve kontrollü top hakimiyetine dayalı bir takım kurdu. Ancak Scholes, Eric Cantona ve Cristiano Ronaldo gibi isimlerle birlikte forma giydiği yüksek tempolu Manchester United takımlarına kıyasla, bu metodik yaklaşımı izlemenin zor olduğunu itiraf etti.

    51 yaşındaki Scholes, özellikle takımın oyun kurma şeklini eleştirdi ve şöyle dedi: "Kazanmanın birçok farklı yolu var. Demek istediğim, bu takım her zaman izleyip keyif alacağım bir takım değil. [David] Raya ve stoperlerin sadece oynayıp durduğunu gördük. Sıkıcıydı."

    Arsenal’in istikrarlı performansı, takımın ligde Manchester City, United ve Liverpool’un önüne geçmesini sağlasa da, Scholes, takımın önemli maçlarda doğrudan rakiplerini yenememesinin başarılarını gölgelediğini savundu. Manchester City ile Everton arasında son dönemde oynanan maçın berabere sonuçlanması, şampiyonluk şansını Arsenal’in eline geçirdi; ancak United efsanesi, takımın gerçek gücüne hâlâ ikna olmuş değil.

    Scholes, "Her zaman en iyi takımları yenmek zorunda değilsiniz - son dört, beş, altı yıldır en iyi takımlar olan City ve Liverpool'u yenemediler" dedi. "Bu yüzden insanların onların harika bir takım olduğunu söylemeyeceklerini düşünüyorum. Bu maçları kazanmasanız da paçayı sıyırabileceğinizi biliyorum, elbette sıyırabilirsiniz, ancak harika bir takım olmak için gidip bu takımları yenmeniz gerekir. Onlar City'yi yenemediler, Liverpool'u yenemediler, United ise onları yendi."

  • Arsenal FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second LegGetty Images Sport

    Tarihi bir çifte zafer çok yakın

    Eleştirilere rağmen, Arteta’nın oyuncuları ölümsüzlüğe sadece birkaç maç uzaklıkta. Premier Lig şampiyonluğu tarihi bir başarı olurdu, ancak Gunners’ın 30 Mayıs’ta Budapeşte’de PSG ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi finali de heyecanla bekleniyor. Bu sezon hâlâ muazzam bir potansiyele sahip ve Arsenal’in hedefine ulaşması halinde Scholes’un görüşlerini yeniden gözden geçirmesi gerekebilir.


