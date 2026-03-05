Paul Scholes, Newcastle yenilgisinin ardından Manchester United'ın "özel" geçici teknik direktörünü alay eden tartışmalı Michael Carrick karşıtı Instagram hikayesini silmiş görünüyor

Scholes, Carrick'in kısa sürede Manchester United için harika bir iş çıkardığını daha önce kabul etmişti, ancak kulübün efsanevi eski orta saha oyuncusu, futbol tarihindeki büyük motivasyon kaynaklarına benzer bir rol modele ihtiyaçları olduğunu düşünüyor.

Scholes, The Good, The Bad & The Football podcast'inde "Michael Carrick harika bir iş çıkarıyor, bu değişim inanılmaz" demişti. "Kendinizi kulüp sahibinin yerine koyarsanız, o da bu işi almak için onlara gerçek bir baskı uyguluyor. Bu kararı verenler biraz farklı düşünmek zorunda kalabilirler, çünkü en teknik veya en yetenekli teknik direktöre ihtiyaç olduğunu düşünmüyorum. İyi oyuncuların olduğu büyük bir kulüptesiniz, belki de her şeyden çok bir insan yöneticisine ihtiyaçları vardır.

"Sir Alex [Ferguson]'a bakarsanız, o aslında bir teknik direktör değildi, ama oyuncuları tanıyordu, oyuncuların neye ihtiyacı olduğunu ve onlardan en iyi verimi almak için onlara nasıl davranması gerektiğini biliyordu. Carlo Ancelotti ve Zinedine Zidane'ın Real Madrid'deki durumuna bakarsanız, onların en teknik veya taktiksel teknik direktörler olduğunu düşünmüyorum, ama iyi insan yöneticileri.

"Ruben Amorim taktiklere takıntılı görünüyordu ve bu işe yaramadı, Xabi Alonso da Real Madrid'de aynıydı. Bu tür büyük kulüpler bu tür koçlara mı yoksa daha çok insan yöneticisine mi ihtiyaç duyar?

"Michael'ın koçluk tarzının nasıl olduğunu bilmiyorum ama insan yönetimi konusunda çok iyi olduğunu tahmin edebiliyorum çünkü insanlarla ve oyuncularla çok iyi anlaşıyor. Michael ile ilgili soru, deneyimi var mı? Championship'te koçluk yaptığını biliyorum ama bu tabii ki farklı bir şey. Carrick'in United'ı Premier League'de şampiyon yapacağını görebilir miyiz? Bakın, bunu henüz bilmiyoruz."