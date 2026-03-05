Getty/GOAL
Paul Scholes, Newcastle yenilgisinin ardından Manchester United'ın "özel" geçici teknik direktörünü alay eden tartışmalı Michael Carrick karşıtı Instagram hikayesini silmiş görünüyor
Scholes alaycı sözlerinin ardından geri adım attı
Old Trafford'daki uyum, St James' Park'ta yaşanan geç çöküşün ardından Carrick döneminin ilk büyük gerilemesini yaşadı. William Osula'nın 90. dakikadaki golü, United'ı 2-1'lik bir mağlubiyete mahkum etti ve Carrick'in etkileyici yenilmezlik serisini sona erdirdi. Maçın hemen ardından Paul Scholes, Instagram'da sert bir mesaj yayınladı: "Michael'ın kesinlikle özel bir yanı var... çünkü United son 4 maçta berbat oynadı... iyi geceler," ve bu hikaye güncellemesine bir öpücük emojisi ekledi. Newcastle'dan Sandro Tonali için bir kalp emojisi de içeren bu gönderi, görünüşe göre silindi, ancak taraftarlar tarafından yakalanmadan önce.
Scholes'un gönderisine farklı tepkiler
X'teki taraftar tepkileri ikiye bölündü. Bazıları, geçiş döneminde eski takım arkadaşını küçük düşürdüğü için Scholes'u "acımasız" olarak nitelendirdi. Ancak diğerleri de benzer endişeleri dile getirerek, United'ın 10 kişilik Newcastle'ı zorlukla yendiğini ve Carrick'in oyun planı başarısız olduğunda gerekli taktiksel derinliğe sahip olmayabileceği argümanını destekledi.
Carrick bu göreve kalıcı olarak atanacak doğru kişi mi?
Scholes, Carrick'in kısa sürede Manchester United için harika bir iş çıkardığını daha önce kabul etmişti, ancak kulübün efsanevi eski orta saha oyuncusu, futbol tarihindeki büyük motivasyon kaynaklarına benzer bir rol modele ihtiyaçları olduğunu düşünüyor.
Scholes, The Good, The Bad & The Football podcast'inde "Michael Carrick harika bir iş çıkarıyor, bu değişim inanılmaz" demişti. "Kendinizi kulüp sahibinin yerine koyarsanız, o da bu işi almak için onlara gerçek bir baskı uyguluyor. Bu kararı verenler biraz farklı düşünmek zorunda kalabilirler, çünkü en teknik veya en yetenekli teknik direktöre ihtiyaç olduğunu düşünmüyorum. İyi oyuncuların olduğu büyük bir kulüptesiniz, belki de her şeyden çok bir insan yöneticisine ihtiyaçları vardır.
"Sir Alex [Ferguson]'a bakarsanız, o aslında bir teknik direktör değildi, ama oyuncuları tanıyordu, oyuncuların neye ihtiyacı olduğunu ve onlardan en iyi verimi almak için onlara nasıl davranması gerektiğini biliyordu. Carlo Ancelotti ve Zinedine Zidane'ın Real Madrid'deki durumuna bakarsanız, onların en teknik veya taktiksel teknik direktörler olduğunu düşünmüyorum, ama iyi insan yöneticileri.
"Ruben Amorim taktiklere takıntılı görünüyordu ve bu işe yaramadı, Xabi Alonso da Real Madrid'de aynıydı. Bu tür büyük kulüpler bu tür koçlara mı yoksa daha çok insan yöneticisine mi ihtiyaç duyar?
"Michael'ın koçluk tarzının nasıl olduğunu bilmiyorum ama insan yönetimi konusunda çok iyi olduğunu tahmin edebiliyorum çünkü insanlarla ve oyuncularla çok iyi anlaşıyor. Michael ile ilgili soru, deneyimi var mı? Championship'te koçluk yaptığını biliyorum ama bu tabii ki farklı bir şey. Carrick'in United'ı Premier League'de şampiyon yapacağını görebilir miyiz? Bakın, bunu henüz bilmiyoruz."
Carrick'in kararlılığının turnusol testi
Scholes'un da belirttiği gibi, geçici teknik direktör şimdi ilk gerçek zorluklarla karşı karşıya. Balayı dönemi resmen sona erdiğine göre, Carrick moral bozukluğu yaşayan takımı canlandırabileceğini ve basit insan yönetiminin ötesinde taktiksel çözümler bulabileceğini kanıtlamalı. Kırmızı Şeytanlar şimdi 15 Mart'ta Aston Villa ile oynayacakları kritik maça hazırlanacak. Her iki takım da Premier Lig'de 29 maçta 51 puan topladı ve her ikisi de ilk dörtteki yerlerini sağlamlaştırmak ve Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı garantilemek için galibiyete ihtiyaç duyuyor.
