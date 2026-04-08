Paul Scholes, Manchester United'ın yaz transfer döneminde Leny Yoro ve diğer YEDİ oyuncuyu satması gerektiğini söylüyor

Eski orta saha oyuncusu, mevcut savunma hattı konusunda ciddi şüphelerini dile getirerek, bazı tanınmış savunma oyuncularının şampiyonluk kazanacak bir takımda olması gereken güvenilirliğe sahip olup olmadığını sorguladı.

The Good, The Bad and The Football podcast'inde konuşan Scholes, Yoro hakkında şunları söyledi: "Bence zorlanıyor. Bence onda bir şeyler var, biraz zamana ihtiyacı var, ama şu anda bir seçim yapmak zorunda kalsam, muhtemelen onu satardım."

Noussair Mazraoui de inceleme konusu oldu. Scholes, "Satın. Nereye uyum sağlayacağını bilmiyorum. Sağ bek gibi oynuyor ama artık üç stoperle oynamıyorlar... Bence artık onu bırakmanın zamanı geldi." dedi.

Dikkatini Luke Shaw'a çeviren yorumcu, "Düzenli oynadığı zamanlarda, sadece Avrupa'da değil, dünyada daha iyi bir sol bek olduğunu sanmıyorum. Ama şimdi bana sorarsanız... Onu satardım. Yeterince maç oynamıyor." dedi.

Ruben Amorim'in taktik düzeni için özel olarak transfer edilen Patrick Dorgu da eleştirilen bir başka oyuncuydu. "Onu kanat bek olarak transfer ettiler ama o pozisyonda pek fazla oynamadı. Muhtemelen satardım," diye ekledi Scholes. "Hangi pozisyonda oynadığını tam olarak bilmiyorum. Yine, onu tutarsanız, o sadece yedek kulübesinde oturan bir oyuncu olur."