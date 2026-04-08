Paul Scholes, Manchester United'ın yaz transfer döneminde Leny Yoro ve diğer YEDİ oyuncuyu satması gerektiğini söylüyor
Scholes, kadroda köklü bir değişiklik yapılmasını istiyor
Son transfer dönemlerinde yapılan önemli yatırımlara rağmen, Manchester United Premier Lig şampiyonluğu için mücadele edebilecek noktadan hâlâ çok uzak; bu durum, Scholes’u transfer stratejisinde köklü bir değişiklik yapılması çağrısında bulunmaya itti. 11 kez lig şampiyonu olan Scholes, sıkı Kâr ve Sürdürülebilirlik Düzenlemeleri (PSR) nedeniyle kulübün, önemli transferler yapabilmek için kadrodaki tanınmış isimleri satmak zorunda olduğuna inanıyor. Scholes’un bu eleştirisi, Kırmızı Şeytanlar’ın bu sezon savunma performansında diğer on üst düzey kulübün gerisinde kaldığı bir dönemde geldi.
Eleştirilerin hedefindeki savunma oyuncuları
Eski orta saha oyuncusu, mevcut savunma hattı konusunda ciddi şüphelerini dile getirerek, bazı tanınmış savunma oyuncularının şampiyonluk kazanacak bir takımda olması gereken güvenilirliğe sahip olup olmadığını sorguladı.
The Good, The Bad and The Football podcast'inde konuşan Scholes, Yoro hakkında şunları söyledi: "Bence zorlanıyor. Bence onda bir şeyler var, biraz zamana ihtiyacı var, ama şu anda bir seçim yapmak zorunda kalsam, muhtemelen onu satardım."
Noussair Mazraoui de inceleme konusu oldu. Scholes, "Satın. Nereye uyum sağlayacağını bilmiyorum. Sağ bek gibi oynuyor ama artık üç stoperle oynamıyorlar... Bence artık onu bırakmanın zamanı geldi." dedi.
Dikkatini Luke Shaw'a çeviren yorumcu, "Düzenli oynadığı zamanlarda, sadece Avrupa'da değil, dünyada daha iyi bir sol bek olduğunu sanmıyorum. Ama şimdi bana sorarsanız... Onu satardım. Yeterince maç oynamıyor." dedi.
Ruben Amorim'in taktik düzeni için özel olarak transfer edilen Patrick Dorgu da eleştirilen bir başka oyuncuydu. "Onu kanat bek olarak transfer ettiler ama o pozisyonda pek fazla oynamadı. Muhtemelen satardım," diye ekledi Scholes. "Hangi pozisyonda oynadığını tam olarak bilmiyorum. Yine, onu tutarsanız, o sadece yedek kulübesinde oturan bir oyuncu olur."
Takımın çekirdek kadrosunu sorgulamak
Harry Maguire yeni bir sözleşme imzalamış olsa da, İngiltere milli takım oyuncusu Scholes’un eleştirilerinden nasibini aldı. Tecrübeli stoperin üst düzey bir projeye uzun vadede uygunluğunu değerlendiren Scholes şöyle konuştu: “Bakın, bence gerçekten çok iyi bir performans sergiledi ve adeta ölümden geri döndü. Yaptıklarıyla sansasyonel olduğunu düşünüyorum, onun adına çok, çok mutluyum, ama ligi ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak isteyen bir Manchester United takımını düşünüyorum... Maguire ile bunu başarabileceğinden emin değilim, tabii yanında Rio [Ferdinand] gibi biri yoksa, o zaman belki, evet."
33 yaşındaki oyuncuyu Hollandalı savunma partneri Matthijs de Ligt ile karşılaştıran Scholes, şunları kaydetti: “Dörtlü bir kadro olsaydı, muhtemelen onu seçerdiniz ama ben o dörtlüde De Ligt’i tercih ederdim. Bence ikisi de birbirine oldukça benziyor ama De Ligt biraz daha genç, biraz daha hızlı, bu yüzden muhtemelen De Ligt’i seçerdim.”
Odak noktasını orta sahaya ve bazı oyuncuların yeterince süre alamamasına kaydıran Scholes, Mason Mount hakkında şunları söyledi: “Muhtemelen onu satardım ve onu seviyorum, harika bir futbolcu. Ama Bruno Fernandes’in önünde asla oynayamayacak. Başka hangi pozisyonda oynayabileceğinden emin değilim ve yeterince maç oynamıyor.”
Sert değerlendirmesini sonlandıran Scholes, Manuel Ugarte'nin geleceği konusunda da benzer şekilde açık sözlüydü ve şöyle dedi: “Bence gidecek.” Manchester United efsanesi, Hollandalı forvet Joshua Zirkzee'yi tartışırken de aynı derecede kararlıydı ve kadroda yer açmak için forvetin de takımdan ayrılması gerektiğini açıkça belirtti.
Zor kararlarla dolu bir yaz
Manchester United yönetimi, Carrick’in mevcut kadrosunu destekleyecek mi, yoksa Scholes’un tavsiyesine uyarak mali dengeyi sağlamak için büyük çaplı bir oyuncu ayrılışına izin verecek mi, kararını şimdi vermek zorunda. Kulüp, kadro derinliğini korumakla gelecek sezon için yeni Kadro Maliyet Oranı (SCR) gerekliliklerini yerine getirmek arasında hassas bir denge kurmak zorunda. Casemiro’nun ayrılmasının zaten beklendiği bir ortamda, yönetim kurulu, orta saha ve savunma hattına takviye yapmadan önce yüksek bedelli satışlar gerçekleştirme baskısı altında.