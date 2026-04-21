Paul Scholes, Manchester United'a yaz transfer döneminde "ağzına geleni söylediği" Arsenal yıldızını kadroya katmasını tavsiye ediyor

"The Good, The Bad & The Football" podcast'inde konuşan Scholes, 27 yaşındaki oyuncu hakkındaki görüş değişikliğini açıkça dile getirdi. Daha önceki şüphelerini kabul etse de, Rice'ın United'ın orta sahadaki uzun süredir devam eden sorunlarını çözmek için gerekli olan özelliklere sahip olduğunu vurguladı.

Scholes, "Bence Declan Rice'ı seçerdim" dedi. "Onu biraz eleştirdiğimi biliyorum ama Manchester United'ın Rice gibi birine ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Bence onlara düzgün bir orta saha oyuncusu lazım."

11 kez Premier League şampiyonu olan Scholes, United'ın artık ligin en iyi yeteneklerini çekemediği yönündeki görüşe de yanıt verdi ve şunları ekledi: "Geçen gün Rio Ferdinand'ın United için gerçekçi bir teknik direktör hedefinin kim olduğu konusunda bir şeyler söylediğini duydum. Ancak her teknik direktör ve oyuncu Man United için gerçekçi olmalı. Kim United için gerçekçi bir hedef değil ki? Buna inanmıyorum, bence United için herkes mümkün."