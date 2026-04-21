Paul Scholes, Manchester United'a yaz transfer döneminde "ağzına geleni söylediği" Arsenal yıldızını kadroya katmasını tavsiye ediyor
Scholes, Rice konusunda 180 derece dönüş yaptı
Scholes, Rice'ı bu yaz Manchester United için "hayalindeki" transfer olarak nitelendirdi. Bu destek, Arsenal'de 105 milyon sterlinlik oyuncunun performansını sık sık sorgulayan eski orta saha oyuncusu için önemli bir fikir değişikliğini ifade ediyor. Manchester United kadrosunun Premier Lig'in zirvesinde ve Şampiyonlar Ligi'nde yeniden rekabet edebilmesi için önemli bir kadro takviyesine ihtiyaç duyduğu bir ortamda, Scholes, Arsenal'in orta saha oyuncusunu Old Trafford yönetimi için vazgeçilmez bir parça olarak gösterdi.
"Her oyuncu gerçekçi bir hedef"
"The Good, The Bad & The Football" podcast'inde konuşan Scholes, 27 yaşındaki oyuncu hakkındaki görüş değişikliğini açıkça dile getirdi. Daha önceki şüphelerini kabul etse de, Rice'ın United'ın orta sahadaki uzun süredir devam eden sorunlarını çözmek için gerekli olan özelliklere sahip olduğunu vurguladı.
Scholes, "Bence Declan Rice'ı seçerdim" dedi. "Onu biraz eleştirdiğimi biliyorum ama Manchester United'ın Rice gibi birine ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Bence onlara düzgün bir orta saha oyuncusu lazım."
11 kez Premier League şampiyonu olan Scholes, United'ın artık ligin en iyi yeteneklerini çekemediği yönündeki görüşe de yanıt verdi ve şunları ekledi: "Geçen gün Rio Ferdinand'ın United için gerçekçi bir teknik direktör hedefinin kim olduğu konusunda bir şeyler söylediğini duydum. Ancak her teknik direktör ve oyuncu Man United için gerçekçi olmalı. Kim United için gerçekçi bir hedef değil ki? Buna inanmıyorum, bence United için herkes mümkün."
Manchester United, orta sahada büyük bir boşlukla karşı karşıya
Casemiro'nun sezon sonunda kulüpten ayrılacağını doğrulamasının ardından, kaliteli oyunculara duyulan ihtiyaç giderek daha acil hale geldi. Brezilyalı oyuncunun ayrılması, yeni sezon öncesinde Kırmızı Şeytanlar'da doldurulması gereken önemli bir kadro boşluğu yaratıyor. Şu ana kadar United'ın adı, Adam Wharton, Sandro Tonali ve Elliot Anderson gibi Premier Lig'de kendini kanıtlamış birçok isimle anılıyor.
Şimdi ne olacak?
Manchester United, geçici teknik direktör Michael Carrick yönetiminde son dönemde yeniden canlanma yaşadı; bu yükselişin en önemli göstergesi Stamford Bridge’de alınan hayati galibiyetti ve Şampiyonlar Ligi’ne dönüş de ufukta görünüyor. Yaklaşan transfer dönemi, Sir Jim Ratcliffe yönetiminin hedeflerini kanıtlaması açısından belirleyici bir an olarak görülüyor.
Bu arada Arsenal, Manchester City ile gergin bir şampiyonluk mücadelesine girmiş durumda ve Rice, sezonun son haftalarında kilit bir rol oynayacak.