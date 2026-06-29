Paul Scholes, İngiltere’nin Dünya Kupası eleme turlarında Fransa ve Arjantin seviyesine ulaşabilmesi için Thomas Tuchel’e Declan Rice’ı yedek kulübesine almasını tavsiye ediyor

Rice, baldırındaki sorun nedeniyle Panama ile oynanan son grup maçını kaçırdı, ancak DR Kongo ile oynanacak son 32 turu maçında sahalara döneceği yaygın olarak bekleniyor. Bununla birlikte Scholes, Arsenal’in yıldız oyuncusunun bu özel İngiltere kadrosuna yeterli hücum gücü sağlayıp sağlamadığını sorguladı.

"The Good, The Bad & The Football" adlı podcast'te konuşan Scholes, "İngiltere'nin bir sonraki maçta iki defansif orta saha oyuncusu oynatmasına gerek yok. Kongo'ya saygısızlık etmek istemem ama bu tür maçlarda mümkün olduğunca çok forvet oynatılır. Bence Declan Rice ile Elliot Anderson arasında doğrudan bir rekabet olacak ve ben Anderson'ı tercih ederdim" dedi.

Eski Manchester United oyuncusu sözlerine şöyle devam etti: "Bence [Anderson] topu biraz daha ileriye taşıyacaktır. Arsenal’deki Rice’ı düşünün… Bakın, o harika bir oyuncu ve harika bir lider, bunu anlıyorum ve çoğu zaman takımınızda olmasını tercih edersiniz. Ama Arsenal geçen sezon da harika futbol oynamadı, değil mi? Rice, [Martin] Odegaard’ı oyuna dahil edemedi, bu durum belki biraz da İngiltere milli takımına yansımıştır. Anderson’da böyle bir şeyin olacağını sanmıyorum."