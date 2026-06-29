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Paul Scholes, İngiltere’nin Dünya Kupası eleme turlarında Fransa ve Arjantin seviyesine ulaşabilmesi için Thomas Tuchel’e Declan Rice’ı yedek kulübesine almasını tavsiye ediyor
Scholes, taktiksel bir değişiklik çağrısında bulunuyor
İngiltere, 7 puanla L Grubu’nu lider tamamlamasına rağmen, Scholes, Tuchel yönetimindeki performanslardan hiç de ikna olmuş değil. Üç Aslanlar, Hırvatistan’ı 4-2 yenerek turnuvaya başladı; ancak Gana ile golsüz berabere kaldıkları maçta ve Panama’ya karşı zorlanarak aldıkları 2-0’lık galibiyette zor anlar yaşadı. Scholes, orta sahadaki temkinli yaklaşımın, takımın turnuvayı kazanmak için gerekli olan üst düzey performansa ulaşmasını engellediğine inanıyor.
- Getty Images Sport
Rice’ın etkisi mercek altına alındı
Rice, baldırındaki sorun nedeniyle Panama ile oynanan son grup maçını kaçırdı, ancak DR Kongo ile oynanacak son 32 turu maçında sahalara döneceği yaygın olarak bekleniyor. Bununla birlikte Scholes, Arsenal’in yıldız oyuncusunun bu özel İngiltere kadrosuna yeterli hücum gücü sağlayıp sağlamadığını sorguladı.
"The Good, The Bad & The Football" adlı podcast'te konuşan Scholes, "İngiltere'nin bir sonraki maçta iki defansif orta saha oyuncusu oynatmasına gerek yok. Kongo'ya saygısızlık etmek istemem ama bu tür maçlarda mümkün olduğunca çok forvet oynatılır. Bence Declan Rice ile Elliot Anderson arasında doğrudan bir rekabet olacak ve ben Anderson'ı tercih ederdim" dedi.
Eski Manchester United oyuncusu sözlerine şöyle devam etti: "Bence [Anderson] topu biraz daha ileriye taşıyacaktır. Arsenal’deki Rice’ı düşünün… Bakın, o harika bir oyuncu ve harika bir lider, bunu anlıyorum ve çoğu zaman takımınızda olmasını tercih edersiniz. Ama Arsenal geçen sezon da harika futbol oynamadı, değil mi? Rice, [Martin] Odegaard’ı oyuna dahil edemedi, bu durum belki biraz da İngiltere milli takımına yansımıştır. Anderson’da böyle bir şeyin olacağını sanmıyorum."
Dünya Kupası favorileriyle karşılaştırma
Scholes, İngiltere’nin genel durumuna ilişkin sert bir değerlendirmede bulunarak, takımın şu anda son şampiyon Arjantin ve 2022 finalisti Fransa’nın oldukça gerisinde olduğunu belirtti. Grup aşamasındaki akıcı oyun eksikliği, efsanevi oyun kurucuyu turnuvanın ilerleyen aşamalarında bekleyen daha zorlu sınavlar konusunda endişelendirdi.
Scholes, Panama galibiyetiyle ilgili olarak, “Harika değildi, değil mi?” dedi. “Üç maç boyunca Dünya Kupası’nı kazanacak bir takım gördüğümü sanmıyorum. Harika bir performans değildi ama bakın, daha iyi hale gelebilirler ve maçları kazanıyorlar. Takımda maçı kazandıracak oyuncular olduğunu düşünüyorum. Sadece henüz Fransa veya Arjantin seviyesinde olmadıklarını düşünüyorum.”
- Getty Images Sport
Orta sahanın kilit oyuncusu konusunda görüşler ayrılıyor
Scholes, haberlere göre Manchester City’ye 116 milyon sterlinlik dev bir transferin eşiğinde olduğu söylenen Anderson’ın kadroda yer almasını savunurken, eski takım arkadaşı Nicky Butt farklı bir görüşe sahip. Butt, Tuchel’in sadece bir defansif orta saha oyuncusu kullanması gerektiği konusunda hemfikir olsa da, Rice’ın kadrodan kesinlikle çıkarılmaması gereken tek oyuncu olduğunu vurguluyor.
Butt şöyle açıkladı: "Topa hakim olamayacak takımlara karşı iki defansif orta saha oyuncusu oynatamazsınız. Bir sonraki maçta kesinlikle Declan Rice'ı oynatırdım, bu yüzden Elliot Anderson'ı kadro dışında bırakırdım. Bence o muhteşem bir performans sergiledi ve en, en, en iyi oyunculardan biri; bu yüzden Man City gidip onun için 120 milyon sterlin ödedi, [ama] Declan Rice'ı kadro dışında bırakabileceğinizi sanmıyorum. O, kesinlikle kadro dışında bırakılamayacak oyunculardan biri."