Paul Scholes, eski takım arkadaşının Manchester United'ı "berbat" olarak nitelendirdiği viral eleştirinin ardından Michael Carrick'in mesajlarını açıkladı
Legend, Instagram'daki tartışmayı açıklığa kavuşturdu
51 yaşındaki oyuncu Instagram hikayesinde şöyle yazmıştı: "Michael'da kesinlikle bir şeyler var... çünkü United son 4 maçta berbat oynadı... iyi geceler." Bu yorum, birçok kişi tarafından Carrick'e gereksiz bir sataşma olarak yorumlandı. Carrick, bu yılın başlarında Ruben Amorim'in yerine görevi devraldığından beri etkileyici bir performans sergilemişti ve Patrice Evra gibi isimlerin eleştirilerine maruz kalmıştı.
Scholes eski takım arkadaşına ulaşıyor
The Good, The Bad and The Football podcast'inde konuşan Scholes, iki United efsanesi arasında herhangi bir husumet olmadığını vurguladı. O şöyle dedi: "Michael'a karşı hiçbir şekilde saldırganlık niyetim yoktu. Michael futbol dünyasının en iyi insanlarından biri, onu kırmak isteyeceğim son kişi olurdu. Yine de Michael'a mesaj attım. Doğrudan ona gidip 'Seni üzmek gibi bir niyetim yoktu' dedim. Zaten bunu söylememe gerek olmadığını düşünüyorum, o da bana bunun onu üzmemiş olduğunu söyledi."
Scholes, kamuoyunun tepkisinin durumu abarttığını ve United'ın son performansları hakkında ifade etmek istediği noktayı yanlış anladığını düşünüyor. Scholes, "Bence insanlar bunu kastettiğimden farklı bir şekilde algıladılar" diye ekledi. "Tek söylediğim, son dört maçta o kadar da iyi oynamadıklarını ve yine de sonuç almayı başardığını düşündüğümdü."
Sir Alex Ferguson'a selam
Eski orta saha oyuncusu, yorumlarının aslında Carrick'in takım en iyi durumda olmasa bile kazanmanın bir yolunu bulma yeteneğini vurgulamak için yapıldığını açıkladı. Eski İngiltere milli oyuncusu, Sir Alex Ferguson'un yönetimindeki günlerini hatırlayarak, "Dünyanın en iyi menajeri vardı ve o her zaman biraz şansın da gerekli olduğunu söylerdi" dedi. "Maçlarda yaşanan kırmızı kartlar ve diğer olaylar nedeniyle bazen biraz şansa ihtiyacınız olur, ben de bunu kastetmiştim."
St James' Park'ta galibiyet serisi sona ermesine rağmen, Carrick Old Trafford'da takımı dengede tuttuğu için övgü aldı. Ancak, 10 kişilik Magpies'e karşı 2-1 yenilgi, geçici teknik direktörü eski orta saha partneri kadar hayal kırıklığına uğrattı ve Kuzey Doğu'daki maç sonrası basın toplantısında hayal kırıklığına uğramış bir görüntü sergiledi.
Carrick, standartların iyileştirilmesi gerektiğini kabul ediyor
Carrick, Scholes'un viral paylaşımına neden olan performans için mazeret uydurmayı reddetti. O şöyle dedi: "Oyunu oynadığımız şekilde memnun değiliz. Sonuç, büyük ölçüde bizim elimizdeydi, ancak Newcastle'a da hakkını vermek gerekir. İlerlememiz gereken bir pozisyona geldik. Bunu başaramadık, gerçekten çok hayal kırıklığına uğradık. Bunun 10 kişiyle oynamamızdan kaynaklandığını düşünmüyorum, sadece yeterince iyi oynamadık ve mazeret uydurmamalıyız" dedi.
Bu yenilgi, Carrick'in Ocak ortasında Amorim'in yerine geçmesinden bu yana görev süresindeki tek büyük aksilik olarak kaldı. 92'li efsaneler arasındaki gerginlik giderildikten sonra, kulüp çalkantılı bir sezonun ardından uzun vadeli teknik direktör seçeneklerini değerlendirirken, odak noktası Carrick'in yönetiminde United'ın Premier League tablosunda yükselme çabalarına geri döndü.
