Paul Scholes, eski takım arkadaşının Manchester United'ı "berbat" olarak nitelendirdiği viral eleştirinin ardından Michael Carrick'in mesajlarını açıkladı

The Good, The Bad and The Football podcast'inde konuşan Scholes, iki United efsanesi arasında herhangi bir husumet olmadığını vurguladı. O şöyle dedi: "Michael'a karşı hiçbir şekilde saldırganlık niyetim yoktu. Michael futbol dünyasının en iyi insanlarından biri, onu kırmak isteyeceğim son kişi olurdu. Yine de Michael'a mesaj attım. Doğrudan ona gidip 'Seni üzmek gibi bir niyetim yoktu' dedim. Zaten bunu söylememe gerek olmadığını düşünüyorum, o da bana bunun onu üzmemiş olduğunu söyledi."

Scholes, kamuoyunun tepkisinin durumu abarttığını ve United'ın son performansları hakkında ifade etmek istediği noktayı yanlış anladığını düşünüyor. Scholes, "Bence insanlar bunu kastettiğimden farklı bir şekilde algıladılar" diye ekledi. "Tek söylediğim, son dört maçta o kadar da iyi oynamadıklarını ve yine de sonuç almayı başardığını düşündüğümdü."