Scholes, kanıtlanmış üst düzey uluslararası deneyime sahip dünya klasında bir stoper transfer etmenin hayati önem taşıdığını vurguladı. Eski İngiltere orta saha oyuncusu, The Good, The Bad & The Football programında, Midnite sponsorluğunda konuşurken, Romero'yu neden hedef aldığını şu sözlerle açıkladı: "Bence geçen yaz hücum bölgelerindeki sorunu çözdüler ama sanırım muhtemelen iki stopere ihtiyaçları var. Buna gülebilirsin ve bu yüzden eleştirilebilirim ama ben gidip Tottenham'dan Christian Romero'yu alırım."

Arjantinli milli oyuncunun ateşli mizacını Carrick'in sakin tavrının dizginleyebileceğine inandığını da dile getirdi: "Onun deli biri olduğunu biliyorum, disiplin sorunları olduğunu biliyorum ama çok iyi bir stoper olabilir ve Michael Carrick'in gerçekten sakinleştirebileceği biri. Dünya Kupası finalinde stoper oynamış bir oyuncu için 30 ya da 40 milyon £ konuşuyorlar. Disiplin sorunları olduğunu biliyorum ama ben gidip onu alırım. Bence bir stopere çaresizce ihtiyaçları var, mevcut olanlar yeterince iyi değil."