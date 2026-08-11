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Paul Scholes, Arsenal'le anılan Cristian Romero'nun da aralarında bulunduğu Manchester United için iki ideal hedefi açıkladı
Scholes kilit hedefleri belirledi
United efsanesi Scholes, eski kulübüne yaz transfer dönemi kapanmadan önce piyasada kararlı adımlar atması çağrısında bulundu. Carrick, Youri Tielemans, Andrey Santos ve Karl Darlow'yu kadroya katmış olsa da Scholes, Manchester United'ın savunma hattının hâlâ bariz şekilde kırılgan olduğuna inanıyor. United'ın Old Trafford'daki savunma seçeneklerini güçlendirmek amacıyla Tottenham Hotspur savunmacısı Romero'yu kadrosuna katmak için Arsenal ve Atletico Madrid'e rakip olmasını tavsiye etti.
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Yorumcu, savunmaya takviye yapılması çağrısında bulundu
Scholes, kanıtlanmış üst düzey uluslararası deneyime sahip dünya klasında bir stoper transfer etmenin hayati önem taşıdığını vurguladı. Eski İngiltere orta saha oyuncusu, The Good, The Bad & The Football programında, Midnite sponsorluğunda konuşurken, Romero'yu neden hedef aldığını şu sözlerle açıkladı: "Bence geçen yaz hücum bölgelerindeki sorunu çözdüler ama sanırım muhtemelen iki stopere ihtiyaçları var. Buna gülebilirsin ve bu yüzden eleştirilebilirim ama ben gidip Tottenham'dan Christian Romero'yu alırım."
Arjantinli milli oyuncunun ateşli mizacını Carrick'in sakin tavrının dizginleyebileceğine inandığını da dile getirdi: "Onun deli biri olduğunu biliyorum, disiplin sorunları olduğunu biliyorum ama çok iyi bir stoper olabilir ve Michael Carrick'in gerçekten sakinleştirebileceği biri. Dünya Kupası finalinde stoper oynamış bir oyuncu için 30 ya da 40 milyon £ konuşuyorlar. Disiplin sorunları olduğunu biliyorum ama ben gidip onu alırım. Bence bir stopere çaresizce ihtiyaçları var, mevcut olanlar yeterince iyi değil."
Wharton transfer radarına girdi
Savunmaya takviye yapılması gerektiğini de vurgulayan Scholes, Tottenham'a gitmeyi tercih eden Sandro Tonali transferinin gerçekleşmemesinin ardından United'a, Palace orta saha oyuncusu Wharton için harekete geçmesi tavsiyesinde bulundu.
Kısa süre önce Palace ile hem FA Cup'ı hem de Conference League'i kazanmaya yardımcı olan Wharton, orta sahanın merkezindeki ikili yapı için ideal bir isim olarak görülüyor. Ancak Palace'ın genç oyun kurucu için £85 milyon talep etmesi nedeniyle herhangi bir anlaşma oldukça iddialı olacaktır.
Scholes, The Good, The Bad & The Football podcast'te analizini sürdürürken şunları ekledi: "Adam Wharton'ı almaya çalışmamalarına inanamıyorum. Sandro Tonali benim ilk tercihim olurdu ama artık o seçenek ortadan kalktığı için Adam Wharton bana kusursuz görünüyor."
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Carrick son hamlelerini değerlendiriyor
United'ın, 22 Ağustos'ta Hull City karşısında Premier League sezonuna başlamadan önce, sezon öncesi dönemde kalan iki hazırlık maçında Leeds United ve AC Milan ile karşılaşması planlanıyor. Carrick'in, Joshua Zirkzee de dahil olmak üzere yeni transferleri sonuçlandırmak ve fazlalık oyuncuları elden çıkarmak için 3 Eylül'e kadar süresi var. Kulüp yönetiminin, son tarih geçmeden önce Scholes'un tavsiyesine kulak vermeyi planlıyorsa hızlı hareket etmesi gerekiyor.
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