AFP
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Paul Pogba yine transfer mi oluyor? Monaco, sakatlıklarla boğuşan ilk sezonunun ardından eski Manchester United orta saha oyuncusunun ayrılmasına kapıyı açık bıraktı
Monaco yöneticisi, Pogba’nın ayrılacağına dair söylentilere yanıt verdi
Genel menajer Thiago Scuro, orta saha oyuncusu Pogba’nın mevcut transfer dönemi içinde kulüpten ayrılabileceğini doğrulayarak, oyuncunun geleceğine dair spekülasyonları alevlendirdi. Çarşamba günü düzenlenen basın toplantısında konuşan Scuro, sözleşmesinin son on iki ayına giren Fransız oyuncunun durumunu kulübün değerlendirdiğini kabul etti.
33 yaşındaki oyuncunun ayrılma ihtimalinin olup olmadığı sorulduğunda Scuro, durumla ilgili son derece dürüst bir değerlendirmede bulundu. “Evet, elbette,” diyen genel müdür, “Belki ayrılır, belki kalır. Bu çok karmaşık bir konu. Öncelikle kendisine büyük saygı duyuyoruz. Buraya geldiğinde çok olumluydu, genç oyunculara yardımcı oldu. Ancak gerçek şu ki, (onunla birlikte yürüttüğümüz) proje geçen sezon pek iyi sonuç vermedi. Bu projeye başladığımızda beklentilerimiz çok farklıydı."
- AFP
Filipe Luis nihai kararını verecek
Yeni baş antrenör Filipe Luis’in göreve gelmesi, Pogba da dahil olmak üzere birçok tecrübeli oyuncunun durumunu değiştirdi. Eski Atlético Madrid ve Chelsea savunma oyuncusu, Pazartesi günü A takım antrenmanlarının başına resmen geçti ve önümüzdeki sezon için taktiksel vizyonuna hangi oyuncuların uyum sağlayacağını belirlemek üzere hazırlık dönemi programından yararlanması bekleniyor.
Pogba’nın fiziksel durumu, teknik ekip için hâlâ en büyük endişe kaynağı olmaya devam ediyor. Oyuncu, kondisyon sorunları, uyluk rahatsızlıkları, baldır ve ayak bileği sakatlıklarının birleşimi nedeniyle Monaco formasıyla sadece altı maça çıkıp 115 dakika sahada kalabildiği zorlu bir sezonun ardından bu durumla karşı karşıya kaldı. Bu sıkıntılı sezon, Monaco’nun ligi yedinci sırada tamamlamasıyla aynı zamana denk geldi; bu da kulübün gelecek sezon Conference League’de mücadele etmek zorunda kalacağı anlamına geliyor. Sonuç olarak, önümüzdeki yaz hazırlık dönemi orta saha oyuncusu için bir deneme süresi olacak ve Luis, onu kadroya dahil edip etmeyeceğine ya da kulübün mali dengesini sağlamak amacıyla satışına izin verip vermeyeceğine dair son kararı verecek.
Fitness ve teknik seviyeler mercek altına alınıyor
Scuro, Pogba ile ilgili her türlü kararın, yüksek yoğunluklu yaz antrenmanlarındaki performansa ve liyakate dayalı olacağını vurguladı. Kulüp, orta saha oyuncusunun Old Trafford’da oynadığı dönemde onu bir zamanlar dünyanın en pahalı futbolcusu yapan üst düzey fiziksel formuna geri dönebileceğine dair kanıt arıyor. Bu süreç, Pogba için çalkantılı bir dönemin ardından geliyor. Pogba, Kasım 2024’te karşılıklı anlaşma yoluyla Juventus’tan ayrılmış, ardından Haziran 2025’te Monaco ile iki yıllık bir sözleşme imzalamıştı. Kasım 2025’te Fransız ekibi adına yaptığı ilk maç, DHEA testinde pozitif çıkması nedeniyle doping ihlali suçlamasıyla aldığı 18 aylık cezasının ardından 811 gün sonra sahaya çıktığı ilk resmi maç olmuştu.
Scuro, toplanan basına yaptığı açıklamada, “Şu anda ona karşı adil olmamız gerektiğini düşünüyorum: Her hafta yaptığı hazırlıklara bakın, fiziksel ve teknik düzeyde nasıl ilerleme kaydettiğini görün,” dedi. “Bundan sonra Filipe Luis’in ona süre verip vermeyeceği, teknik direktörün kararı olacak. Paul’un seviyesinin ne olacağını görmek için önümüzde bir yaz var.”
- AFP
Stade Louis II’deki mali baskı
Taktiksel kaygıların ötesinde, Monaco maaş giderlerini azaltma yönünde dış baskı da yaşıyor. Fransa’nın mali denetim kurumu DNCG’nin kulübün hesaplarını yakından izlemesi nedeniyle, yüksek maaşlı birkaç oyuncunun prenslikten ayrılacağı yönünde haberler çıkıyor. Pogba’nın yüksek maaşı, kendisine ilk 11’de yer garantisi verilmezse, ayrılma konusunda en olası adaylardan biri olmasını sağlıyor.
Kulüp, mali düzenlemelere uymak için diğer bazı önemli isimleri de takımdan göndermeyi düşünüyor. Haberlere göre, transfer listesindeki tek yüksek profilli isim Pogba değil; Monaco, yeni sezon öncesinde kadrosunu yenilemek ve toplam harcamalarını düşürmek amacıyla eski Tottenham savunma oyuncusu Eric Dier'in de ayrılabileceğinden söz ediliyor.
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