Paul Pogba yine transfer mi oluyor? Monaco, sakatlıklarla boğuşan ilk sezonunun ardından eski Manchester United orta saha oyuncusunun ayrılmasına kapıyı açık bıraktı

Yeni baş antrenör Filipe Luis’in göreve gelmesi, Pogba da dahil olmak üzere birçok tecrübeli oyuncunun durumunu değiştirdi. Eski Atlético Madrid ve Chelsea savunma oyuncusu, Pazartesi günü A takım antrenmanlarının başına resmen geçti ve önümüzdeki sezon için taktiksel vizyonuna hangi oyuncuların uyum sağlayacağını belirlemek üzere hazırlık dönemi programından yararlanması bekleniyor.

Pogba’nın fiziksel durumu, teknik ekip için hâlâ en büyük endişe kaynağı olmaya devam ediyor. Oyuncu, kondisyon sorunları, uyluk rahatsızlıkları, baldır ve ayak bileği sakatlıklarının birleşimi nedeniyle Monaco formasıyla sadece altı maça çıkıp 115 dakika sahada kalabildiği zorlu bir sezonun ardından bu durumla karşı karşıya kaldı. Bu sıkıntılı sezon, Monaco’nun ligi yedinci sırada tamamlamasıyla aynı zamana denk geldi; bu da kulübün gelecek sezon Conference League’de mücadele etmek zorunda kalacağı anlamına geliyor. Sonuç olarak, önümüzdeki yaz hazırlık dönemi orta saha oyuncusu için bir deneme süresi olacak ve Luis, onu kadroya dahil edip etmeyeceğine ya da kulübün mali dengesini sağlamak amacıyla satışına izin verip vermeyeceğine dair son kararı verecek.