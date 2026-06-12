AFP
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Paul Pogba, sakatlık sorunları sürerken 'en üst seviyeye' dönmeye ve Fransa milli takımına 'hayalindeki' dönüşü gerçekleştirmeye kararlı
Pogba'nın geri dönüşü engellerle karşılaşmaya devam ediyor
Pogba, doping cezası ve bir dizi sağlık sorunu nedeniyle yaklaşık üç yıl boyunca sahalardan uzak kaldıktan sonra kariyerini yeniden inşa etme umuduyla geçen yaz Monaco'ya katıldı. Ancak rekabetçi futbola dönüşü, yeni sağlık sorunları nedeniyle aksadı. 33 yaşındaki oyuncu, Monaco formasıyla sadece altı maça çıktı ve sahada toplamda sadece 115 dakika geçirdi.
Oynama süresinin az olmasına rağmen Pogba, doping davası ve ailesinin üyelerinin karıştığı bir şantaj skandalını atlattıktan sonra profesyonel ortama dönüşünü önemli bir adım olarak görüyor. Sahada daha büyük başarılara imza atmadan önce fiziksel olarak iyileşmeye ve istikrarlı bir performans sergilemeye odaklanmaya devam ediyor.
- AFP
Pogba, Fransa milli takım kadrosuna girememesinin ardından önceliklerini açıkladı
Monako'ya transferi ve Fransa'nın 2026 Dünya Kupası kadrosunda yer almaması üzerine düşüncelerini paylaşan Pogba, uluslararası alanda tanınmanın geri dönüşünün ardındaki asıl amaç olmadığını vurguladı.
L'Equipe'e verdiği demeçte Pogba, "Monako'ya 'Dünya Kupası'nda oynamak için buradayım' diye düşünerek gelmedim. Oynamayalı çok, çok uzun zaman olmuştu. Amacım sadece tekrar rekabete dönmek, fiziksel olarak iyi bir forma kavuşmaktı, hepsi bu. Sonrasında, eğer öyle olsaydı, bu bir bonus olurdu" dedi.
Fransa hâlâ nihai hedef olmaya devam ediyor
Pogba'nın geri dönüşü, tekrarlayan sağlık sorunları nedeniyle yavaşlasa da, oyuncu Fransa milli takımında tekrar forma giyme umudunu kaybetmediğini açıkça belirtti. Orta saha oyuncusu, milli takıma geri dönmenin anahtarının öncelikle kulüp seviyesinde fiziksel olarak kendini kanıtlamaktan geçtiğine inanıyor.
"Uzun bir yol kat ettim, yani bunu beklemiyordum değil," diye itiraf etti. "Bana eksik olan şey ritimdi. Teknik yönlerden bahsetmeyeceğiz, çünkü antrenörler ve oyuncular bunu antrenmanlarda görüyor. Daha çok fiziksel yönle ilgili, özellikle de (doping nedeniyle 2023 ile 2025 yılları arasında) cezalandırılmadan önce de dahil olmak üzere bir dizi sakatlık geçirdiyseniz. Kendimi iyi hissetmem gerekiyor.
"En üst seviyeye dönmek için buna ihtiyacım var. Fransa milli takımı bir bonus. Her oyuncu için bu bir rüya. O formayı giymeye devam etmek hâlâ benim rüyam. Ve bunu hak etmelisin."
- AFP
Kendini yeniden kanıtlama zorluğu
Pogba'nın şu anki önceliği, formunu korumak ve Monaco'da düzenli olarak sahada yer almaktır. Düzenli süre alamazsa, eski Manchester United oyuncusu için en üst seviyeye geri dönmek zor olmaya devam edecektir. Fransa milli takımının teknik kadrosunda yaşanabilecek bir değişiklik, ileride yeni fırsatlar yaratabilir; ancak milli takıma geri dönüşü, Pogba'nın fiziksel sorunlarını aşmasına ve yeniden istikrarlı bir performans sergileyebileceğini kanıtlamasına bağlı olacaktır.