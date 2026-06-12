Paul Pogba, sakatlık sorunları sürerken 'en üst seviyeye' dönmeye ve Fransa milli takımına 'hayalindeki' dönüşü gerçekleştirmeye kararlı

Pogba, doping cezası ve bir dizi sağlık sorunu nedeniyle yaklaşık üç yıl boyunca sahalardan uzak kaldıktan sonra kariyerini yeniden inşa etme umuduyla geçen yaz Monaco'ya katıldı. Ancak rekabetçi futbola dönüşü, yeni sağlık sorunları nedeniyle aksadı. 33 yaşındaki oyuncu, Monaco formasıyla sadece altı maça çıktı ve sahada toplamda sadece 115 dakika geçirdi.

Oynama süresinin az olmasına rağmen Pogba, doping davası ve ailesinin üyelerinin karıştığı bir şantaj skandalını atlattıktan sonra profesyonel ortama dönüşünü önemli bir adım olarak görüyor. Sahada daha büyük başarılara imza atmadan önce fiziksel olarak iyileşmeye ve istikrarlı bir performans sergilemeye odaklanmaya devam ediyor.