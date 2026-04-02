Getty
Çeviri:
Paul Pogba'nın şaşkınlık uyandıran düşük Monaco maaşı ortaya çıktı; eski Manchester United ve Juventus yıldızı, Ligue 1 ekibinin en çok kazanan 10 oyuncusu arasında yer almıyor
Dünya Kupası şampiyonu için büyük maaş kesintisi
Fransız oyuncu yaz aylarında Monako'ya geldiğinde, futboldan uzak kaldığı süreden sonra ne kadar maaş alacağı konusunda büyük bir belirsizlik vardı. Doping cezasının sona ermesinin ardından 33 yaşındaki oyuncu, Ligue 1'de ilk kez forma giymeye karar vermeden önce çeşitli seçenekleri dikkatlice değerlendirdi. Ancak, görünüşe göre kariyerine yeniden başlamayı, son bir büyük maaş çekinden daha öncelikli tutmuş.
- AFP
Pogba, Monaco'nun ilk 10'una giremedi
L’Equipe’in haberine göre, Fransız oyuncu başka kulüplerden gelen daha cazip teklifleri reddederek Monaco’ya katıldı; burada haftalık maaşı şu anda 44.000 sterlinin altında. Bunu bir perspektife oturtmak gerekirse, Old Trafford'daki ikinci döneminde haftalık 290.000 sterlin kazandığı bildirilen rakamdan bakıldığında, bu şaşırtıcı bir düşüş. Mevcut sözleşmesi önemli miktarda performansa bağlı primler içerse de, sahada yeterince süre alamaması nedeniyle bu hedefleri yakın zamanda tutturması pek olası görünmüyor. Aslında, sürekli sakatlık sorunları nedeniyle bu sezon Ligue 1'de üç kez yedek olarak oyuna girmiş ve toplamda sadece 30 dakika sahada kalabilmiştir.
Pogba'nın mevcut maaşı, modern süperstar standartlarına göre o kadar mütevazı ki, Stade Louis II'deki en çok kazanan 10 oyuncu arasında bile yer almıyor. Listenin başında şu anda Denis Zakaria ve eski Tottenham savunmacısı Eric Dier bulunuyor; ikisi de haftalık yaklaşık 72.000 sterlinlik kazançlarıyla başı çekiyor. Hatta Barcelona'dan kiralık olarak gelen Ansu Fati bile, Katalan devinin maaşının yarısını üstlenmesine rağmen aylık 55.000 sterlin kazanarak Pogba'nın rahatlıkla üzerinde yer alıyor.
Fitness mücadelesinin ortasında kalitenin izleri
Her ne kadar maçlarda fazla süre alamamış olsa da, son sezon ortası tatilinde eski Pogba'dan bir parça görüldü. Bir hazırlık maçında Pogba, kendine özgü bir uzak mesafe vuruşuyla nihayet Monaco formasıyla ilk golünü attı. Sahanın ortasından ilerleyerek, sağ ayağıyla attığı gürültülü şut, hala sahip olduğu yeteneği hatırlatmak için tam zamanında geldi. Brentford'a attığı bu gol, psikolojik olarak moral verdi, ancak asıl hedef, Ligue 1'in zorlu koşulları için gerekli olan fiziksel kondisyonu kazanmak olmaya devam ediyor.
- AFP
Pogba'yı gelecekte neler bekliyor?
Sözleşmesinin bitmesine 18 ay kalmış olmasına rağmen, fiziksel durumu düzelmezse Monaco’nun sözleşmeyi feshetmeyi düşünebileceğine dair söylentiler dolaşmaya başladı. CEO Thiago Scuro bu durumla ilgili açık sözlü davranarak şunları söyledi: “Paul konusunda öncelikle performans önemliydi. İlk adım performansla ilgili. Paul, Ligue 1'de alıştığımızdan farklı bir seviyede olan çok yetenekli bir oyuncu. İki yıl oynamadan geri dönüyor. Onu geri getirmek için büyük bir zorlukla karşılaşacağımızı biliyorduk.”
Scuro şunları ekledi: “Gidişatı göz önünde bulundurursak, yaz aylarında iki taraflı bir görüşme yapılacak. Eğer Paul bu süreci sürdürmeye hala istekliyse ve bizim tarafımızdan da doğru an geldiğinde, bu konuyu konuşacağız. Bugün, Paul'un pozisyonu veya hatta kulübün kararıyla her iki yönde de bir gelişme olabileceğini söyleyebilirim. Şu anda ona sahada daha fazla yer verme ve birkaç sezon daha oynayabileceğini gösterme fırsatı sunmaya odaklandık.”