Paul Pogba'nın şaşkınlık uyandıran düşük Monaco maaşı ortaya çıktı; eski Manchester United ve Juventus yıldızı, Ligue 1 ekibinin en çok kazanan 10 oyuncusu arasında yer almıyor

L’Equipe’in haberine göre, Fransız oyuncu başka kulüplerden gelen daha cazip teklifleri reddederek Monaco’ya katıldı; burada haftalık maaşı şu anda 44.000 sterlinin altında. Bunu bir perspektife oturtmak gerekirse, Old Trafford'daki ikinci döneminde haftalık 290.000 sterlin kazandığı bildirilen rakamdan bakıldığında, bu şaşırtıcı bir düşüş. Mevcut sözleşmesi önemli miktarda performansa bağlı primler içerse de, sahada yeterince süre alamaması nedeniyle bu hedefleri yakın zamanda tutturması pek olası görünmüyor. Aslında, sürekli sakatlık sorunları nedeniyle bu sezon Ligue 1'de üç kez yedek olarak oyuna girmiş ve toplamda sadece 30 dakika sahada kalabilmiştir.

Pogba'nın mevcut maaşı, modern süperstar standartlarına göre o kadar mütevazı ki, Stade Louis II'deki en çok kazanan 10 oyuncu arasında bile yer almıyor. Listenin başında şu anda Denis Zakaria ve eski Tottenham savunmacısı Eric Dier bulunuyor; ikisi de haftalık yaklaşık 72.000 sterlinlik kazançlarıyla başı çekiyor. Hatta Barcelona'dan kiralık olarak gelen Ansu Fati bile, Katalan devinin maaşının yarısını üstlenmesine rağmen aylık 55.000 sterlin kazanarak Pogba'nın rahatlıkla üzerinde yer alıyor.