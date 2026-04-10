Paul Pogba nihayet geri döndü! Sakatlıklarla boğuşan Monaco orta saha oyuncusu, Ligue 1'de Paris FC'ye karşı alınan ağır yenilgide 2026 yılının ilk maçına çıktı
Dünya Kupası şampiyonu için hem tatlı hem de acı bir gece
33 yaşındaki orta saha oyuncusu, 69. dakikada oyuna girerek 5 Aralık'ta Brest karşısında kısa süreli bir çıkışın ardından ilk resmi maç dakikalarını kaydetti. Geri dönüşü büyük ilgi görse de, takımının Fransa'nın başkentinde aldığı 4-1'likağır yenilgiyle gölgede kaldı.
Pogba'nın sahadaki varlığı, Sebastien Pocognoli'nin takımına canlılık katması amacıyla kullanıldı, ancak maçın gidişatı ev sahibi takımın lehineydi. Eski Manchester United yıldızının oyuna girmesinden sadece iki dakika sonra, Luca Koleosho fileleri havalandırarak skoru belirledi ve maçı konuk takım için kazanılmaz hale getirdi.
Sinir bozucu bir sakatlık dönemini atlatmak
Eski Juventus ve Manchester United oyuncusu için sahalara dönüş yolu zorlu geçti. İyileşmek bilmeyen baldır sakatlığı nedeniyle yaşanan komplikasyonlar yüzünden A takım kadrosuna dönüşü birkaç kez ertelendi. Uzun süren yokluğuna rağmen Pogba’nın sezonun son bölümünde ‘önemli’ bir rol üstleneceği düşünülüyor.
Orta saha oyuncusu, geçen hafta Marsilya'ya karşı 2-1 kazanılan maçın kadrosuna dahil edilerek son zamanlarda iyileşme sinyalleri vermişti. O maçta yedek kulübesinde kalmış olsa da, Paris FC karşısında sergilediği kısa süreli performans, Monaco'nun Ligue 1 sezonunun kritik bir dönemine girerken nihayet katkı yapmaya hazır olduğunu gösteriyor.
Paris FC yenilgisinin etkisi
Pogba'nın sahalara geri dönmesinin verdiği moral desteğine rağmen, bu sonuç Monaco'yu zor bir duruma düşürdü. 4-1'lik mağlubiyet, takımın hedefleri açısından büyük bir darbe oldu; özellikle de Paris FC, savunmadaki hatalardan yararlanarak ligde kalmayı neredeyse garantileyen bir galibiyet elde etti.
Bu, Pogba'nın Ligue 1 sezonundaki sadece dördüncü maçıydı ve kulübün orta sahada onun soğukkanlılığını ve tecrübesini ne kadar özlediğini ortaya koydu. Pocognoli, orta saha oyuncusunun maç kondisyonunu hızla geliştirerek, etkili bir rakibe karşı savunmasız görünen takımı dengelemeye yardımcı olmasını umuyor.
Sezon finaline bakış
Monaco, sezonu güçlü bir şekilde tamamlamak amacıyla artık dikkatini Pogba'yı ilk 11'e yeniden dahil etmeye çeviriyor. Önlerinde birkaç önemli maç kalmışken, yönetim, kış aylarında Pogba'nın dönüşünün kaç kez ertelendiği göz önüne alındığında, tecrübeli oyuncuyu çok erken sahaya sürerek yeni bir aksilik yaşama riskine girmemek için temkinli davranacaktır.