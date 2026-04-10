Paul Pogba nihayet geri döndü! Sakatlıklarla boğuşan Monaco orta saha oyuncusu, Ligue 1'de Paris FC'ye karşı alınan ağır yenilgide 2026 yılının ilk maçına çıktı

Eski Juventus ve Manchester United oyuncusu için sahalara dönüş yolu zorlu geçti. İyileşmek bilmeyen baldır sakatlığı nedeniyle yaşanan komplikasyonlar yüzünden A takım kadrosuna dönüşü birkaç kez ertelendi. Uzun süren yokluğuna rağmen Pogba’nın sezonun son bölümünde ‘önemli’ bir rol üstleneceği düşünülüyor.

Orta saha oyuncusu, geçen hafta Marsilya'ya karşı 2-1 kazanılan maçın kadrosuna dahil edilerek son zamanlarda iyileşme sinyalleri vermişti. O maçta yedek kulübesinde kalmış olsa da, Paris FC karşısında sergilediği kısa süreli performans, Monaco'nun Ligue 1 sezonunun kritik bir dönemine girerken nihayet katkı yapmaya hazır olduğunu gösteriyor.