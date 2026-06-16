Paul Pogba, Michael Carrick yönetiminde Manchester United’ın Premier Lig şampiyonluğunu “kesinlikle” kazanacağını iddia ediyor

talkSPORT’a konuşan Fransız oyuncu, United’ın ligin zirvesine tekrar ulaşıp ulaşamayacağı sorulduğunda çekinmeden yanıt verdi. “Evet,” dedi Pogba. “Bence Manchester United önümüzdeki yıllarda şampiyon olacak, Premier Lig’in şampiyonu olacaklar.”

Pogba sözlerine şöyle devam etti: "Arsenal şampiyon olabiliyorsa, Manchester United de kesinlikle şampiyon olacaktır. Bu iddialı bir söz. Saygısızlık etmek istemem ama başaracaklarına inanıyorum. Önümüzdeki beş yıl içinde şampiyon olacaklar. Belki biraz abarttım, önümüzdeki üç yıl içinde diyelim. Bence bunu başarabilirler."

Arsenal ile yapılan bu karşılaştırma özellikle dikkat çekici, zira "Topçular" kısa süre önce on yıllardır süren şampiyonluk hasretine son vererek lig şampiyonluğunu geri kazandılar. United ise şu anda İngiltere şampiyonluğunu kazanmak için 14 yıllık bir bekleyişin içindedir, ancak Carrick'in yönetiminde rüzgârın yönü değişiyor gibi görünüyor.