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Paul Pogba, Michael Carrick yönetiminde Manchester United’ın Premier Lig şampiyonluğunu “kesinlikle” kazanacağını iddia ediyor
Pogba, Carrick’in şampiyonluk zaferine destek veriyor
Pogba, Manchester United’ın uzun süren kupa hasretine son vereceğine ve Michael Carrick’in yönetiminde “kesinlikle” Premier Lig şampiyonluğunu kazanacağına inanıyor. Eski İngiltere milli takım oyuncusu, bir dizi kötü performansın ardından Ocak ayında görevden alınan Ruben Amorim’in kalıcı halefi olarak kısa süre önce resmen onaylandı.
Carrick, geçici teknik direktör olarak göreve geldiğinden bu yana takımın performansında dikkat çekici bir dönüşüm sağladı; kulübü Şampiyonlar Ligi potasına geri taşıdı ve yıllardır eksik olan iyimserlik havasını yeniden tesis etti. Old Trafford’daki ikinci döneminde Carrick ile aynı soyunma odasını paylaşan Pogba, Manchester’ın kırmızı tarafına nihayet iyi günlerin geri döneceğine inanıyor.
- AFP
Cesur tahminler ve Arsenal ile karşılaştırmalar
talkSPORT’a konuşan Fransız oyuncu, United’ın ligin zirvesine tekrar ulaşıp ulaşamayacağı sorulduğunda çekinmeden yanıt verdi. “Evet,” dedi Pogba. “Bence Manchester United önümüzdeki yıllarda şampiyon olacak, Premier Lig’in şampiyonu olacaklar.”
Pogba sözlerine şöyle devam etti: "Arsenal şampiyon olabiliyorsa, Manchester United de kesinlikle şampiyon olacaktır. Bu iddialı bir söz. Saygısızlık etmek istemem ama başaracaklarına inanıyorum. Önümüzdeki beş yıl içinde şampiyon olacaklar. Belki biraz abarttım, önümüzdeki üç yıl içinde diyelim. Bence bunu başarabilirler."
Arsenal ile yapılan bu karşılaştırma özellikle dikkat çekici, zira "Topçular" kısa süre önce on yıllardır süren şampiyonluk hasretine son vererek lig şampiyonluğunu geri kazandılar. United ise şu anda İngiltere şampiyonluğunu kazanmak için 14 yıllık bir bekleyişin içindedir, ancak Carrick'in yönetiminde rüzgârın yönü değişiyor gibi görünüyor.
Old Trafford’da Ya Hep Ya Hiç
Önümüzdeki 2026-27 sezonu, sadece saha içinde değil, saha dışında da kulüp tarihinin en çok ilgi çeken sezonlarından biri olmaya hazırlanıyor. Amazon Prime’ın, soyunma odasına ve yeni Carrington Antrenman Kompleksi’ne benzeri görülmemiş bir erişim imkânıyla sezon boyunca Carrick’in kadrosunu takip edecek yeni bir “All or Nothing” belgeseli çekeceği duyuruldu.
United'ın iletişim direktörü Toby Craig, kameraların kulübe girmesine izin verme kararıyla ilgili olarak şunları söyledi: "Şimdi kapılarımızı açmanın tam zamanı; böylece dünyanın dört bir yanındaki taraftarlarımız, pek çok insan için büyük önem taşıyan bu kulübün perde arkasını ilk kez görebilecekler."
- AFP
Pogba’nın iyileşme süreci
Pogba, eski kulübünün geleceği hakkında açıkça görüşlerini dile getirirken, kendi kariyer yolu daha çalkantılı geçmiştir. Şu anda 33 yaşında olan orta saha oyuncusu, geçen yaz Monaco’ya katıldığından beri tekrarlayan sağlık sorunlarıyla boğuşsa da, şu anda Ligue 1’de itibarını yeniden kazanmaya çalışıyor.
Doping cezası ve çeşitli fiziksel aksilikler nedeniyle uzun bir süre sahalardan uzak kalan Pogba, nihayet rekabetçi maçlara geri döndü.
Bu sezon Fransız ekibinde sadece altı maça çıkmasına rağmen, Pogba en üst seviyede oynamak için gerekli ritmi yeniden kazanmaya odaklanmaya devam ediyor. Asıl hedefinin kulüpte formunu kazanmak olduğunu kabul etse de, Fransa milli takımına geri çağrılmayı hâlâ hayal ettiğini de itiraf etti.