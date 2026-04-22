Paul Pogba, Manchester United'da "gerçekten komik" Jose Mourinho ile yaşadığı anlaşmazlığın içyüzünü açıkladı

Ancak bu ilişki, 2017-18 sezonunda bozulmaya başladı. Mourinho’nun, Pogba’nın kişisel antrenman programından rahatsız olduğu ve teknik direktörün, bu programın Fransız oyuncunun Eylül 2017’de yaşadığı hamstring sakatlığına neden olduğuna inandığı bildirildi. Gerginlik arttıkça Pogba, The Sun’ın haberine göre Huddersfield Town ve Sevilla ile oynanan önemli maçlarda kadro dışı kaldı.

Pogba, basında kendisiyle ilgili sürekli çıkan haberlerin Mourinho'nun tutum değişikliğinde önemli bir rol oynadığına inanıyor. Pogba, "Bir süre sonra, bence sakatlıklar buna neden oldu" diye açıkladı. "Ve bilirsiniz, medya ona sürekli benimle ilgili sorular sorduğunda, belki de onda 'tamam, işi bitti mi?' gibi bir his uyandırıyor. Bu benim için de bir sorun, çünkü birçok insan benimle ilgili sorular sormayı seviyor. Her zaman Paul, Paul, Paul. Ve bu muhtemelen onu sinirlendirmiştir."