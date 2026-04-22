Paul Pogba, Manchester United'da "gerçekten komik" Jose Mourinho ile yaşadığı anlaşmazlığın içyüzünü açıkladı
"Özel Adam"ın paradoksu
Pogba’nın Manchester United’a dönüşü, Mourinho’nun kulübü İngiliz futbolunun zirvesine geri taşıyacağı bir dönemde Old Trafford’da yeni bir hakimiyet çağının başlangıcı olacaktı. İkili, birlikte geçirdikleri ilk sezonda Lig Kupası ve Avrupa Ligi’ni kazanarak çifte kupa başarısı elde etse de, hikâye kısa sürede yıldız oyuncu ile teknik direktör arasındaki iletişim kopukluğuna doğru kaydı. O çalkantılı yıllara dönüp bakan Pogba, kamuoyunun nadiren tanık olduğu Mourinho'nun daha hafif tarafına ışık tuttu. İlişkilerinin onarılamaz bir noktaya geldiğini ima eden manşetlere rağmen, Dünya Kupası şampiyonu, eski Chelsea ve Real Madrid teknik direktörünün, en azından ortaklıklarının balayı döneminde antrenman sahasını canlı bir yer haline getiren bir mizah anlayışına sahip olduğunu vurguladı.
Pogba'nın Mourinho'ya duyduğu saygı
Rio Ferdinand ile yaptığı sohbette o ilk günleri anlatan Pogba, başlangıçta herhangi bir sürtüşme olmadığını vurguladı. "Hiçbir teknik direktörle sorunum yok, biliyorsun," dedi Pogba. "Her zaman saygı duyarım, her zaman saygı duyarım. Bana ne yapmam gerektiğini söylerler. Patron onlar. Gerçek bu. Patron onlar. Oynayıp oynamayacağına onlar karar verir. Başlangıçta çok iyiydik, çok iyiydik, mesajlaşıyorduk falan. O gerçekten çok komik bir adam. Komik bir adam. Dürüst olmak gerekirse, o gerçekten özel biri."
İlişki bozulduğunda
Ancak bu ilişki, 2017-18 sezonunda bozulmaya başladı. Mourinho’nun, Pogba’nın kişisel antrenman programından rahatsız olduğu ve teknik direktörün, bu programın Fransız oyuncunun Eylül 2017’de yaşadığı hamstring sakatlığına neden olduğuna inandığı bildirildi. Gerginlik arttıkça Pogba, The Sun’ın haberine göre Huddersfield Town ve Sevilla ile oynanan önemli maçlarda kadro dışı kaldı.
Pogba, basında kendisiyle ilgili sürekli çıkan haberlerin Mourinho'nun tutum değişikliğinde önemli bir rol oynadığına inanıyor. Pogba, "Bir süre sonra, bence sakatlıklar buna neden oldu" diye açıkladı. "Ve bilirsiniz, medya ona sürekli benimle ilgili sorular sorduğunda, belki de onda 'tamam, işi bitti mi?' gibi bir his uyandırıyor. Bu benim için de bir sorun, çünkü birçok insan benimle ilgili sorular sormayı seviyor. Her zaman Paul, Paul, Paul. Ve bu muhtemelen onu sinirlendirmiştir."
Manchester United'da son perde
Kulüp, onu 2022'ye kadar takımda tutmak için sözleşme uzatma opsiyonunu kullanmış olsa da, Pogba kariyerinde ikinci kez Man Utd'dan bedelsiz olarak ayrıldı ve Juventus'a geri döndü. Sürekli transfer dedikodularından bıkmış olan stadyum taraftarlarıyla ilişkilerinin bozulmasıyla damgalanan ayrılışı, oldukça tatsız bir şekilde gerçekleşti. Nisan 2022'de Old Trafford'da oynadığı son maçta, taraftarların onun ayrılmasını isteyen tezahüratları nedeniyle atmosfer zehirli bir hal aldı.
Pogba şu anda Monaco'da yeni bir başlangıç yapmaya çalışıyor, ancak Ligue 1 kulübündeki ilk sezonu, tanıdık fiziksel sorunlar nedeniyle mahvoldu.