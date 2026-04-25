AFP
Çeviri:
Paul Pogba, İngiltere'nin yıldız oyuncusunun Manchester United'dan ayrılması gerekip gerekmediğine dair sorulduğunda Kobbie Mainoo hakkında ne düşündüğünü açıkladı
Amorim tarafından reddedildikten sonra yeniden canlandı
Mainoo’nun Manchester United’daki geleceği 2026 yılında dramatik bir dönüşüm geçirdi. Eski teknik direktör Ruben Amorim yönetiminde, İngiltere milli takım oyuncusu kadro dışı kalmış ve bu durum geçen yaz kiralık olarak ayrılmak istediğine dair haberlerin çıkmasına neden olmuştu. Ancak Amorim’in görevden alınması ve Carrick’in geçici teknik direktör olarak atanmasının ardından Mainoo, ilk 11’in kilit isimlerinden biri olarak yeniden kadroya dahil edildi. Orta saha oyuncusunun yeniden sahneye çıkışı, Chelsea'yi 1-0 yendikleri maçtaki olağanüstü performansı da dahil olmak üzere, United'ın son dönemdeki formunun temel taşlarından biri oldu. Carrick, o günden beri genç oyuncuyu övgüyle anıyor ve onun olgunluğunu ve taktiksel soğukkanlılığını vurguluyor. Bu özellikler, birçok kişi tarafından Amorim'in kısa süren döneminde göz ardı edildiği düşünülüyordu.
- Getty Images Sport
Carrick'in kalması, Mainoo'nun takımda kalması için hayati öneme sahip olabilir
"Rio Ferdinand Presents" podcast'inde konuşan Pogba, Mainoo'nun durumuna ilişkin incelikli bir değerlendirmede bulundu. Carrington akademisinin baskılarını bizzat yaşamış olan Fransız oyuncu, dışarıdan gelen ilginin yüksek olacağına dikkat çekerken, Mainoo'nun kulübe karşı kendi "hislerini" ve teknik direktörün kendisine duyduğu güveni göz önünde bulundurması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.
"Oynadı ve çok yetenekli, çok yetenekli bir çocuk," diye açıkladı Pogba. "Hala genç. Bu zor. Gerçekten zor. Önemli olan nasıl hissettiği. Eğer öyle hissediyorsa, teknik direktörle arası iyiyse, teknik direktör ona gerçekten güveniyorsa, çünkü tüm kulüpler onun peşinde olacak, bu kesin. Ama sözleşmesi hakkında bir bilgim yok, çünkü eğer serbest oyuncu olacaksa, durum farklı olur bence."
Manchester United'da efsanevi bir kariyerin kapıları
Diğer Avrupa devlerinin cazibesine rağmen Pogba, Mainoo’nun Old Trafford’da kalmasının onu efsane statüsüne taşıyabileceğini öne sürdü. Taraftarlarla akademi mezunları arasındaki benzersiz bağı vurgulayan Pogba, genç oyuncuyu kariyerinin uzun vadeli manevi değerini göz önünde bulundurmaya çağırdı.
"Ama bilirsiniz, böyle bir çocuk, oynayabileceğini düşünüyor, diğer insanlar da oynayabileceğini düşünüyor, menajerleri onu zorluyor, ona 'bu takımda oynayabilirsin, neden oynamıyorsun' diyorlar," diye ekledi Pogba. "Bu da çocuğun kafasına takılıyor ve o da 'evet, gitmeliyim' diyor."
"Belki de bu doğru bir karar değildir. United'daki insanlar tarafından bu kadar sevilen birinin ayrılması gerektiğini söylemek benim için gerçekten zor. O harika bir oyuncu, büyük bir potansiyeli var ve Manchester United'da da harika bir kariyer yapabilir. Yani, bilmiyorum, ama ona sadece en iyisini diliyorum. Bilmiyorum, ne karar verecekse versin. Sadece bu çocuğun oynamasını görmek istiyorum çünkü onu izlemek çok keyifli."
- Getty Images Sport
Old Trafford'da sözleşme konusunda önemli gelişme
Pogba’nın bu tavsiyesinin zamanlaması, Kırmızı Şeytanlar’ın Mainoo ile önemli bir sözleşme uzatmasını duyurmak üzere olduğu yönündeki haberlerle örtüşüyor. Yeni anlaşmanın, haftalık yaklaşık 120.000 ila 150.000 sterlin değerinde beş yıllık bir sözleşme olması bekleniyor; bu, Carrick yönetimindeki yükselen statüsünü yansıtan önemli bir artış. Kulübün, potansiyel talipleri uzak tutmak için mevcut sezon bitmeden önce evrak işlerini tamamlamak istediği bildiriliyor. United yönetimi için Mainoo'yu kadroda tutmak, teknik direktörlükteki istikrarsızlık döneminin ardından, kulübün kimliğini kendi altyapısından yetişen yetenekler etrafında yeniden inşa etmek için hayati bir adım olarak görülüyor.