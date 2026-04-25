Paul Pogba, İngiltere'nin yıldız oyuncusunun Manchester United'dan ayrılması gerekip gerekmediğine dair sorulduğunda Kobbie Mainoo hakkında ne düşündüğünü açıkladı

Diğer Avrupa devlerinin cazibesine rağmen Pogba, Mainoo’nun Old Trafford’da kalmasının onu efsane statüsüne taşıyabileceğini öne sürdü. Taraftarlarla akademi mezunları arasındaki benzersiz bağı vurgulayan Pogba, genç oyuncuyu kariyerinin uzun vadeli manevi değerini göz önünde bulundurmaya çağırdı.

"Ama bilirsiniz, böyle bir çocuk, oynayabileceğini düşünüyor, diğer insanlar da oynayabileceğini düşünüyor, menajerleri onu zorluyor, ona 'bu takımda oynayabilirsin, neden oynamıyorsun' diyorlar," diye ekledi Pogba. "Bu da çocuğun kafasına takılıyor ve o da 'evet, gitmeliyim' diyor."

"Belki de bu doğru bir karar değildir. United'daki insanlar tarafından bu kadar sevilen birinin ayrılması gerektiğini söylemek benim için gerçekten zor. O harika bir oyuncu, büyük bir potansiyeli var ve Manchester United'da da harika bir kariyer yapabilir. Yani, bilmiyorum, ama ona sadece en iyisini diliyorum. Bilmiyorum, ne karar verecekse versin. Sadece bu çocuğun oynamasını görmek istiyorum çünkü onu izlemek çok keyifli."