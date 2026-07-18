Paul Pogba için bir umut var mı? Fransız oyuncunun geleceğine dair belirsizlik sürerken, orta saha oyuncusu Monaco formasıyla sahaya çıktı

Pogba, bu Cumartesi günü nihayet Monaco formasıyla sahalara geri döndü ve Saint-Priest ile oynanan sezon öncesi hazırlık maçının ikinci yarısında forma giydi. Ligue 1’in devlerinden Monaco, maçı 5-2’lik rahat bir skorla kazandı. Eski Manchester United oyuncusu gol ya da asist kaydetmese de, son dönemde yaşadığı zorluklar göz önüne alındığında sahadaki varlığı büyük önem taşıyordu. Bu maç, orta saha oyuncusu için kulübün yeni teknik ekibinin gözetiminde fiziksel hazırlığını sergilemesi açısından çok önemli bir fırsat oldu.

33 yaşındaki oyuncunun dönüşü, felaketle sonuçlanan ilk sezonunu geride bırakmaya çalıştığı bu dönemde hayati bir öneme sahip. Geçen sezon, Fransız oyuncunun Fransa’ya dönüşünün ilk yılı sakatlık sorunlarıyla gölgelendiği için resmi maçlarda sadece 133 dakika forma giyebildi. Kulübe katıldığından bu yana sadece 2 Mayıs’ta Metz karşısında bir maçta ilk 11’de yer alan oyuncunun, bu hazırlık maçlarında sahada geçirdiği dakikalar, sağlıklı olduğunda yeteneği tartışılmaz olan bu futbolcu için birçok kişinin başarılı olmasını umduğu rehabilitasyon sürecinin ilk adımlarını temsil ediyor.