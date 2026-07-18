AFP
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Paul Pogba için bir umut var mı? Fransız oyuncunun geleceğine dair belirsizlik sürerken, orta saha oyuncusu Monaco formasıyla sahaya çıktı
Orta saha oyuncusu, sezon öncesi galibiyetinde sahalara geri döndü
Pogba, bu Cumartesi günü nihayet Monaco formasıyla sahalara geri döndü ve Saint-Priest ile oynanan sezon öncesi hazırlık maçının ikinci yarısında forma giydi. Ligue 1’in devlerinden Monaco, maçı 5-2’lik rahat bir skorla kazandı. Eski Manchester United oyuncusu gol ya da asist kaydetmese de, son dönemde yaşadığı zorluklar göz önüne alındığında sahadaki varlığı büyük önem taşıyordu. Bu maç, orta saha oyuncusu için kulübün yeni teknik ekibinin gözetiminde fiziksel hazırlığını sergilemesi açısından çok önemli bir fırsat oldu.
33 yaşındaki oyuncunun dönüşü, felaketle sonuçlanan ilk sezonunu geride bırakmaya çalıştığı bu dönemde hayati bir öneme sahip. Geçen sezon, Fransız oyuncunun Fransa’ya dönüşünün ilk yılı sakatlık sorunlarıyla gölgelendiği için resmi maçlarda sadece 133 dakika forma giyebildi. Kulübe katıldığından bu yana sadece 2 Mayıs’ta Metz karşısında bir maçta ilk 11’de yer alan oyuncunun, bu hazırlık maçlarında sahada geçirdiği dakikalar, sağlıklı olduğunda yeteneği tartışılmaz olan bu futbolcu için birçok kişinin başarılı olmasını umduğu rehabilitasyon sürecinin ilk adımlarını temsil ediyor.
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Monako’nun geleceği belirsizlikle gölgeleniyor
Maçlara geri dönmesine rağmen, Pogba’nın Monako’daki uzun vadeli geleceği hâlâ belirsizliğini koruyor. Monako’nun genel menajeri Thiago Scuro, orta saha oyuncusunun mevcut transfer döneminde takımdan ayrılma olasılığı konusunda son derece açık sözlü davrandı. “Evet, elbette,” diye yanıtladı Scuro, ayrılma ihtimalinin olup olmadığı sorulduğunda. “Belki ayrılır, belki kalır. Bu çok karmaşık bir konu. Öncelikle kişiliğine büyük saygı duyuyoruz. Buraya geldiğinde çok olumluydu, genç oyunculara yardımcı oldu. Ancak gerçek şu ki, proje geçen sezon pek iyi işlemedi."
Kulüp, Conference League’de oynayacağı sezona hazırlanırken şu anda kadro derinliğini ve mali yükümlülüklerini değerlendiriyor. Scuro, geçen yılın hayal kırıklığına ilişkin daha ayrıntılı açıklamalarda bulunarak, “Sezona başladığımızda beklentilerimiz çok farklıydı” dedi. Pogba’nın sözleşmesinin son on iki ayına girmiş olması ve yüksek bir maaş alması nedeniyle, kulüp yönetimi bu ünlü yıldızla devam edip etmeyeceğine ya da zararı kesip kadroyu yenilemeye karar vermek zorunda kalıyor.
Filipe Luis, anahtar rol oynuyor
Filipe Luis’in baş antrenör olarak atanması, duruma yeni bir dinamik kazandırdı; eski Atlético Madrid savunma oyuncusu, nihai taktiksel değerlendirmeyi yapma sorumluluğunu üstlendi. Luis’in, yaz programının geri kalanını Pogba’yı kendi sistemine entegre edip edemeyeceğine karar vermek için kullanması bekleniyor. Teknik direktörün yüksek yoğunluklu antrenman seansları, modern futbolun gerektirdiği üst düzey fiziksel seviyede hâlâ rekabet edebileceğini kanıtlaması gereken tecrübeli orta saha oyuncusu için bir sınav niteliğinde olacak.
Scuro, kararın tamamen performansa ve fiziksel hazırlığa dayalı olacağını vurguladı. Direktör, “Şu anda ona karşı adil olmamız gerektiğini düşünüyorum: Her hafta hazırlık sürecini takip etmeliyiz, fiziksel ve teknik düzeyde nasıl ilerleme kaydettiğine bakmalıyız,” diye açıkladı. “Bundan sonra ise Filipe Luis’in ona süre verip vermeyeceği, teknik direktörün kararı olacak. Paul’un seviyesinin ne olacağını görmek için önümüzde bir yaz var.”
- AFP
Kefaret yolunda
Pogba’nın Monaco’daki serüveni, Juventus ile karşılıklı olarak feshedilen sözleşmesi ve doping ihlali nedeniyle aldığı uzun süreli cezayı da içeren çalkantılı birkaç yılın ardından geldi. Geçen Kasım ayında Fransız takımında yaptığı ilk maç, 800 günden fazla bir süredir katıldığı ilk resmi maçtı; bu da sonrasında yaşadığı sakatlık sorunlarını daha da kabul edilemez hale getirdi. Kulüp şu anda Pogba’nın iyileşme sürecini yakından takip ediyor ve geçen sezonun büyük bir bölümünde sahalardan uzak kalmasına neden olan uyluk, baldır ve ayak bileği sakatlıklarını atlatabileceğine dair işaretler arıyor.
Monaco’nun sezon öncesi hazırlıkları devam ederken, önümüzdeki günlerde Fransız oyuncunun kendini kanıtlaması için yeni fırsatlar olacak. Takım, önümüzdeki hafta Sporting CP ile bir başka hazırlık maçı oynayacak ve bu maç, orta saha oyuncusu için bir kez daha göz önünde bir sahne olacak.
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