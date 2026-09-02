Getty Images Sport
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"Paul Pogba derdim" - Pape Matar Sarr, Tottenham'dan kiralık transferini tamamladıktan sonra Juventus ilhamını açıkladı
Orta sahanın dinamosu, ilhamı kulüp efsanelerinde buluyor
Sarr, Torino'ya uzanan hayalindeki transferle ilgili duygularını ifade etmekte gecikmedi. 23 yaşındaki orta saha oyuncusu, ilk olarak 2021 yazında Tottenham'a katılmış, ardından 2021-22 sezonu için bir yıllığına kiralık olarak Metz'e dönmüştü. Spurs formasıyla tüm kulvarlarda 141 maça çıkan, 11 gol ve 11 asist üreten oyuncu, Allianz Stadyumu'na transferini tamamladıktan sonra yeni ortamının tarihinden ve daha önce ünlü siyah-beyaz çubuklu formayı giymiş efsane isimlerden tutkuyla söz etti.
Kulübün resmi internet sitesine ilk röportajında konuşan Sarr, şunları söyledi: "İlk izlenimim şu ki Juventus, Zidane, Paul Pogba ve Platini gibi büyük oyuncuların tarihine sahip dev bir kulüp. Bu kulüp benim için çok şey ifade ediyor. Harika bir kulüp ve burada olduğum için çok mutluyum. Juventus'taki bu yeni meydan okumaya başlamak için gerçekten çok heyecanlıyım."
- Getty Images Sport
Paul Pogba'nın izinden giderek
Kariyeri için örnek aldığı eski Juventus yıldızının kim olduğu yönündeki soruda Sarr, tercihini net bir şekilde ortaya koydu. Senegalli milli oyuncu uzun süredir oyunun modern orta saha büyüklerinden bazılarıyla kıyaslansa da, Torino'da başarının altın standardı olarak özellikle bir Fransız'ı görüyor.
Eski Juventus yıldızları arasından bir rol model göstermesi istendiğinde Sarr'ın yanıtı açıktı: "Bir Juventus rol modeli adı vermem gerekse, Paul Pogba derdim." Bu tercih, Sarr'ın kendi fiziksel profili ve teknik çok yönlülüğü düşünüldüğünde de yerinde görünüyor. Pogba, Torino'da geçirdiği dönemde 190 maça çıkıp 34 gol atarak ve dört Serie A şampiyonluğu kazanarak yıldızlaştı. Ancak Juventus'taki ikinci dönemi, Kasım 2024'te dört yıllık doping cezası sonrası sözleşmesinin feshedilmesiyle aniden sona erdi. Bu ceza daha sonra itiraz üzerine 18 aya indirildi.
Torino'da çok yönlülük ve teknik kalite
Juventus, Franck Kessie için yaptığı girişim sonuçsuz kalınca rotasını Sarr'a çevirdi. Kessie bonservissiz olarak alınabilecek durumda olsa da, Juventus yönetimi eski Metz oyuncusunun orta sahayı modernize etmek için gereken spesifik özellikleri sunduğuna karar verdi.
Kişisel özelliklerini anlatan Tottenham kiralığı oyuncu şöyle dedi: "Ben, sahanın iki yönünde de gidip gelmeyi seven bir oyuncuyum. Gol atabilirim, takımın oyununu kurabilirim ve savunma da yapabilirim. Takımı korumaya ve onun da iyi oynamasına yardımcı olmaya çalışırım. Oyunumu böyle tanımlarım. Hedefim, takımın oyun anlayışına uyum sağlamak çünkü Juventus üst düzey bir kulüp. Büyük bir tarihe sahip, İtalya'nın en başarılı kulübü. Bu yıl bütün bunların bir parçası olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Her seferinde bir maça odaklanmaya, mümkün olduğunca çok kazanmaya çalışacağız ve bunun bizi nereye götüreceğini göreceğiz."
- AFP
Stratejik yatırım ve geleceğe dair hedefler
Anlaşmanın mali detayları, Juventus yöneticilerinin hesaplı bir risk aldığını gösteriyor. Kulüp, bir sezonluk kiralama için başlangıçta 2,5 milyon euro ödedi ancak transferi 27,5 milyon euro karşılığında kalıcı hâle getirme konusunda önemli bir opsiyona sahip. Bu bedel üç mali yıla yayılmış şekilde ödenecek.
Sahada ise Juventus, yeni sezona etkileyici bir başlangıç yaptı ve Serie A'daki ilk iki maçını art arda kazanmayı başardı. Juventus şimdi pazar günü, büyük heyecanla beklenen karşılaşmada ezeli rakibi AC Milan ile karşı karşıya gelerek sezonun başındaki kritik bir sınav verecek.
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