Sarr, Torino'ya uzanan hayalindeki transferle ilgili duygularını ifade etmekte gecikmedi. 23 yaşındaki orta saha oyuncusu, ilk olarak 2021 yazında Tottenham'a katılmış, ardından 2021-22 sezonu için bir yıllığına kiralık olarak Metz'e dönmüştü. Spurs formasıyla tüm kulvarlarda 141 maça çıkan, 11 gol ve 11 asist üreten oyuncu, Allianz Stadyumu'na transferini tamamladıktan sonra yeni ortamının tarihinden ve daha önce ünlü siyah-beyaz çubuklu formayı giymiş efsane isimlerden tutkuyla söz etti.

Kulübün resmi internet sitesine ilk röportajında konuşan Sarr, şunları söyledi: "İlk izlenimim şu ki Juventus, Zidane, Paul Pogba ve Platini gibi büyük oyuncuların tarihine sahip dev bir kulüp. Bu kulüp benim için çok şey ifade ediyor. Harika bir kulüp ve burada olduğum için çok mutluyum. Juventus'taki bu yeni meydan okumaya başlamak için gerçekten çok heyecanlıyım."