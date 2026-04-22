Paul Pogba, Bruno Fernandes'in Manchester United yerine Manchester City'de oynasaydı Ballon d'Or yarışında yer alacağını iddia ediyor

Pogba, bireysel ödüllerin neden genellikle takım başarısının ardından geldiğine dair değerlendirmesinde oldukça açık sözlüydü. Şöyle dedi: "Bruno Fernandes, United’da şu anda yaptıklarından daha fazlasını yapabilir mi? Bruno başka bir takımda olsaydı, Ballon d'Or'da ilk üçte yer almaz mıydı sizce? Bana kalırsa, onu City'ye koysanız, Ballon d'Or'da ilk üçte yer alır. Bruno Fernandes, istatistikleri, sezonu, oyun stili ve her şeyi ile..."

Fransız oyuncunun yorumları, Altın Top ödülünün neredeyse tamamen Avrupa'nın elit turnuvalarında hakimiyet kuran oyunculara ayrıldığı modern futbolun acı gerçeğini vurguluyor. "Ama kazanamadığınızda, bunu düşünmüyoruz bile. Durum böyle. Hayat böyle. Futbol böyle," diye ekledi Pogba.