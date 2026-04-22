Paul Pogba, Bruno Fernandes'in Manchester United yerine Manchester City'de oynasaydı Ballon d'Or yarışında yer alacağını iddia ediyor
Pogba, Bruno için 'eksik parçayı' belirledi
2020'deki transferinden bu yana Manchester United'ın en istikrarlı oyuncusu olmasına rağmen, Fernandes futbolun en prestijli bireysel ödülünün son aşamasına hiçbir zaman tam olarak ulaşamadı. Manchester'da birlikte geçirdikleri dönemde orta saha oyuncusuyla 79 kez aynı sahayı paylaşan Pogba, eski takım arkadaşını engelleyen tek şeyin Old Trafford'daki ortam olduğuna inanıyor. Rio Ferdinand Presents podcast'inde konuşan şu anki AS Monaco oyuncusu, Fernandes'in şu anda gösterdiği performanstan daha fazlasını sergileyip sergileyemeyeceğini sorguladı. Portekizli milli oyuncunun şehirdeki Guardiola'nın galibiyet makinesinin bir parçası olsaydı, 29 yaşındaki oyuncuyu çevreleyen anlatının küresel tanınırlık açısından tamamen farklı olacağını öne sürdü.
Manchester City senaryosu
Pogba, bireysel ödüllerin neden genellikle takım başarısının ardından geldiğine dair değerlendirmesinde oldukça açık sözlüydü. Şöyle dedi: "Bruno Fernandes, United’da şu anda yaptıklarından daha fazlasını yapabilir mi? Bruno başka bir takımda olsaydı, Ballon d'Or'da ilk üçte yer almaz mıydı sizce? Bana kalırsa, onu City'ye koysanız, Ballon d'Or'da ilk üçte yer alır. Bruno Fernandes, istatistikleri, sezonu, oyun stili ve her şeyi ile..."
Fransız oyuncunun yorumları, Altın Top ödülünün neredeyse tamamen Avrupa'nın elit turnuvalarında hakimiyet kuran oyunculara ayrıldığı modern futbolun acı gerçeğini vurguluyor. "Ama kazanamadığınızda, bunu düşünmüyoruz bile. Durum böyle. Hayat böyle. Futbol böyle," diye ekledi Pogba.
Fernandes'i Premier Lig'in efsaneleriyle karşılaştırmak
Fernandes, Manchester United formasıyla tüm turnuvalarda sadece 322 maçta 211 gol katkısı kaydetmiş olmasına rağmen, kupa vitrininde sadece bir FA Kupası ve bir Carabao Kupası bulunuyor. Pogba, Fernandes’in Kevin De Bruyne, Luka Modrić ve Mesut Özil gibi efsanevi isimlerle aynı kefeye konulması gerektiğini öne sürüyor.
"Kevin De Bruyne'den bahsediyoruz. Luka Modric'ten bahsediyoruz, Mesut Özil'den bahsediyoruz," diye devam etti Pogba. "İstatistiklerden bahsediyoruz, istatistiklerden. Aynı pozisyonda oynayan Frank Lampard'dan daha fazla gol attı, sekiz, on gibi. Daha fazla asist yapıyor. Sahanın her yerinde. Yoğun bir oyun sergiliyor. Sürekli koşuyor. Akıllı. İki dokunuşla, tek dokunuşla oynayabiliyor. Şut atabiliyor."
Premier Lig tarihinde bir ilke imza atmak
Premier Lig'de kalan beş maçla birlikte, United kaptanı, şu anda De Bruyne ve Thierry Henry'nin paylaştığı 20 asistlik efsanevi tek sezon rekoruna ulaşmak için sadece iki asist uzakta. Yaratıcı performansının yanı sıra, Fernandes sekiz golle de takıma katkı sağladı; bu da onu, United'ın ligdeki konumundan bağımsız olarak Premier Lig Yılın Oyuncusu ödülünün en güçlü adaylarından biri haline getiriyor. Fernandes, 27 Nisan'da United'ın Brentford ile oynayacağı maçta sahalara dönecek.