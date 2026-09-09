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Paul Merson, Mikel Arteta'nın 'X faktörlü' transferi kaçırmasının ardından Arsenal'ın Şampiyonlar Ligi'nde başarısız olacağını öngördü
Merson Avrupa hayallerine şüpheyle yaklaştı
Merson, Arsenal'ın bu sezon Şampiyonlar Ligi'ni kazanamayacağı uyarısında bulundu. Eski Arsenal orta saha oyuncusu, kulübün yaz transfer döneminde 'X faktörü' yaratacak bir hücum oyuncusunu kadrosuna katmak için kritik bir fırsatı kaçırdığına inanıyor. Arteta'nın ekibi geçen sezon Avrupa'nın bir numaralı kulüp organizasyonunda finale yükseldi. Ancak Budapeşte'de normal süresi 1-1 biten gergin maçın ardından Paris Saint-Germain'e karşı penaltı atışlarında yürek burkan bir yenilgi yaşadı.
Yaz döneminde önemli harcamalar yapmasına rağmen Merson, Arsenal'ın hücum hattı konusunda ikna olmuş değil. Mevcut hücum seçeneklerinin kıtanın ağır topları karşısında istikrarlı şekilde fark yaratmakta zorlanacağını düşünüyor.
- Getty Images Sport
Süper yıldız kalitesinde bir hücum unsurundan yoksun
Arsenal, Bruno Guimaraes, Ezri Konsa ve Christos Tzolis'i kuzey Londra'ya getirmek için yaklaşık 160 milyon sterlin yatırım yaptı. Ancak Merson, bu dev harcamanın hücum hattındaki bariz bir sorunu çözmediğinde ısrar ediyor. Sky Sports'a konuşan Merson, Arsenal'ın Avrupa'yı fethetmek için oyunun kaderini değiştirecek bir forvete ihtiyaç duyduğunu açıkladı.
"Arsenal'ın geçen yıl Şampiyonlar Ligi'ndeki performansı finale kadar inanılmazdı" diyen Merson, şöyle devam etti: "Hep oralarda olacaklar ama bence onları o seviyeye taşıyacak o X faktörünü almadılar. Kadrolarıyla Premier League'i kazanmaya yetecek kadar kaliteye sahip olduklarını düşünüyorum, sadece büyük takımlara karşı hücum hatları konusunda soru işaretim var.
"Bence sadece o küçük eksik parçaları var. Eğer bir Vinicius Junior ya da bir Julian Alvarez almış olsalardı, bunun onlara Şampiyonlar Ligi'ni kazanma yolunda avantaj sağlayacağını düşünürdüm ve bence yine de çok az farkla geride kalabilirler. Ama kesinlikle oralarda olacaklar, bundan hiç şüphe yok."
Avrupa’da tam zafer arzusu
Geçen sezonki finalin hayal kırıklığı kuzey Londra'da hâlâ sürüyor. Kai Havertz, PSG karşısında skoru erken açtı, ancak Ousmane Dembele eşitliği sağladı ve ardından Gabriel Magalhaes belirleyici penaltıyı kaçırdı.
Kısa süre önce Premier League şampiyonluğu için uzun süren bekleyişini sona erdiren taraftarlar, Avrupa'da başarıya ulaşmayı umutsuzca istiyor. Merson, taraftarların koleksiyonlarını tamamlamak için bu yıl tamamen Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırmaya odaklandığına inanıyor.
Merson, "Şimdi çok ama çok uzun bir sürenin ardından Premier League'i kazandılar, bence bu muhtemelen Şampiyonlar Ligi olurdu" dedi. "Herkes adına konuşmak istemem ama ortalıkta dolaşan bir şarkı var, 'Her şeyi kazandık, her şeyi kazandık' diyor ve Arsenal bunu söyleyemedi. Tahminimce Arsenal taraftarları, deplasman statlarında o şarkıyı söyleyebilmek için bunu kazanmak ister."
- AFP
Napoli sınavı Arteta'nın ekibini bekliyor
Arsenal, bu akşam Şampiyonlar Ligi’ndeki son kampanyasına Napoli deplasmanında başlayacak. Takım, iç sahadaki sezona kusursuz bir başlangıç yapmasının ardından İtalya’ya özgüvenli gidiyor.
Arteta’nın öğrencileri, Coventry, Aston Villa ve Chelsea’ye karşı Premier League’de üst üste üç galibiyet aldı. Napoli’de olumlu bir sonuç almak, erken ivme yakalamak açısından kritik olacak.
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