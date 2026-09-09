Arsenal, Bruno Guimaraes, Ezri Konsa ve Christos Tzolis'i kuzey Londra'ya getirmek için yaklaşık 160 milyon sterlin yatırım yaptı. Ancak Merson, bu dev harcamanın hücum hattındaki bariz bir sorunu çözmediğinde ısrar ediyor. Sky Sports'a konuşan Merson, Arsenal'ın Avrupa'yı fethetmek için oyunun kaderini değiştirecek bir forvete ihtiyaç duyduğunu açıkladı.

"Arsenal'ın geçen yıl Şampiyonlar Ligi'ndeki performansı finale kadar inanılmazdı" diyen Merson, şöyle devam etti: "Hep oralarda olacaklar ama bence onları o seviyeye taşıyacak o X faktörünü almadılar. Kadrolarıyla Premier League'i kazanmaya yetecek kadar kaliteye sahip olduklarını düşünüyorum, sadece büyük takımlara karşı hücum hatları konusunda soru işaretim var.

"Bence sadece o küçük eksik parçaları var. Eğer bir Vinicius Junior ya da bir Julian Alvarez almış olsalardı, bunun onlara Şampiyonlar Ligi'ni kazanma yolunda avantaj sağlayacağını düşünürdüm ve bence yine de çok az farkla geride kalabilirler. Ama kesinlikle oralarda olacaklar, bundan hiç şüphe yok."