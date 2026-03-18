Paul Merson, Bayer Leverkusen galibiyetinin ardından 'kesinlikle olağanüstü' Arsenal yıldızını övdü
Merson, 'gerçek bir takım' olan Arsenal'e hayran kaldı
Arsenal, Kuzey Londra'da muhteşem bir performans sergileyerek Kasper Hjulmand'ın takımını mağlup etti ve eski Arsenal efsanesi Merson, mevcut yıldız kadrosunun korkutucu bir seviyede oynadığına inanıyor. Sky Sports'ta konuşan yorumcu, Arsenal'in Avrupa'nın en prestijli turnuvasında üst üste üçüncü kez çeyrek finale yükselmesini sağlayan takım performansını coşkuyla övdü.
“Arsenal zaman zaman çok iyi oynadı. Tam gaz ilerliyorlar,” dedi Merson. “'Makine' demek istemiyorum çünkü bu saygısızlık olur, ama bu her şeyi yapabilen bir makine. Onlar tam anlamıyla bir takım. Muhteşem bir performanstı. Çeyrek finallere yükseldiler. Ben White istikrarlıydı. Kim oyuna girerse girsin, görevini yerine getiriyor.”
Rice, muhteşem performansı ile 'olağanüstü' unvanını kazandı
Tüm takım alkış alırken, orta sahadaki ustaca performansıyla manşetleri süsleyen isim Rice oldu. İngiltere milli takım oyuncusu, 63. dakikada köşeye gönderdiği rahat ve kontrollü vuruşla gecesini taçlandırdı ve Leverkusen’in geri dönüş umutlarını fiilen sona erdirdi. Merson, 27 yaşındaki oyuncuyu zaferin itici gücü olarak hemen gösterdi.
“Ne gol ama. Leverkusen baskı altındaydı. Jarell Quansah harika bir savunma yaptı ve ardından Viktor Gyokeres’in şutu, Saka’ya pas vermesi gerekirken köşe vuruşuna çıktı. Köşe vuruşu Declan Rice’a geldi, top havada süzülüyordu, o da bir dokunuş yaptı… şut atacağını sanıyorsunuz, bir dokunuş daha yapıyor ve ardından köşeye gönderiyor. Declan Rice'ın olağanüstü bir bitirişi ve o, yine, kesinlikle olağanüstüydü."
Rice, Avrupa'daki gelişmelere tepki gösterdi
Rice için bu zafer, ekibin Ekim ayından bu yana her üç günde bir maç oynadıkları yoğun fikstürü başarıyla idare edebildiğinin bir kanıtıydı. TNT Sports’a şunları söyledi: “Üst üste üçüncü kez çeyrek finale kaldık. İki maçlık seride gerçekten zorlu bir mücadele oldu; bu yüzden rakibimize hakkını vermek gerek, görünüşte öyle olmasa da sahada bize pek çok sorun çıkardılar. Taktik açısından gerçekten iyi bir takım ama sonuçta bu geceki galibiyeti hak ettik. Belki üç ya da dört gol atabilirdik ama 2-0 kazanmak sağlam bir sonuçtu ve turu geçmekten çok mutluyuz. Yorgunluktan bitkinim. Durmak bilmiyor. Açıkçası hala tüm turnuvalarda yer alıyoruz. Gerçekten yorucu ama bu geceki gibi, son 16 turundan çeyrek finale yükselmek için mücadele ettiğiniz bir gecede, enerji ve kazanmanın yollarını buluyorsunuz ve bunu sürdürüyorsunuz, bu yüzden her şey yolunda.”
Arsenal, Sporting'i ve kupa zaferini hedefliyor
Bu galibiyet, Sporting CP ile heyecan verici bir çeyrek final karşılaşmasının önünü açsa da, Arsenal'in öncelikli olarak gözünü iç sahadaki maçlara çevirmesi gerekiyor. Premier Lig şampiyonluk yarışı tüm hızıyla sürerken, Topçular bu hafta sonu Manchester City ile oynayacakları büyük Carabao Kupası finali için de hazırlıklarını sürdürüyor. Avrupa'daki başarılarından elde ettikleri ivme, sezonun kupa dolu bir finalle sonuçlanması için mükemmel bir zemin oluşturuyor.
