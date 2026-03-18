Paul Merson, Bayer Leverkusen galibiyetinin ardından 'kesinlikle olağanüstü' Arsenal yıldızını övdü

Arsenal, Kuzey Londra'da muhteşem bir performans sergileyerek Kasper Hjulmand'ın takımını mağlup etti ve eski Arsenal efsanesi Merson, mevcut yıldız kadrosunun korkutucu bir seviyede oynadığına inanıyor. Sky Sports'ta konuşan yorumcu, Arsenal'in Avrupa'nın en prestijli turnuvasında üst üste üçüncü kez çeyrek finale yükselmesini sağlayan takım performansını coşkuyla övdü.

“Arsenal zaman zaman çok iyi oynadı. Tam gaz ilerliyorlar,” dedi Merson. “'Makine' demek istemiyorum çünkü bu saygısızlık olur, ama bu her şeyi yapabilen bir makine. Onlar tam anlamıyla bir takım. Muhteşem bir performanstı. Çeyrek finallere yükseldiler. Ben White istikrarlıydı. Kim oyuna girerse girsin, görevini yerine getiriyor.”