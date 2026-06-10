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Paul Merson, 42 gol atan yıldızın bu yaz takımdan ayrılmasına yol açabilecek 'çılgın' bir Arsenal transfer teorisini paylaşıyor
Merson’un Odegaard hakkındaki ‘çılgın’ teorisi
27 yaşındaki oyuncu, Arsenal'in uzun süren şampiyonluk hasretine son vermesinde kilit bir rol oynadı ve Patrick Vieira'dan bu yana kupayı havaya kaldıran ilk kaptan oldu; ancak Merson, gelecek sezonun taktiksel gerekliliklerinin farklı bir yöne kayabileceğine inanıyor.
The Sports Agents programında konuşan Merson, Arsenal'de beş buçuk sezonda 42 gol atan oyuncu hakkındaki görüşünü açıkça dile getirdi ve şunları söyledi: "Bunu söylemek benim için delilik ama muhtemelen bunu [Odegaard'ı satmayı] düşüneceklerdir. Ama ben hala onun için sıraya girecek takımlar olacağını düşünüyorum... Odegaard'ın oynadığı pozisyonda oynuyorsanız, forvette hız arıyorsunuz demektir. Hızınız olmalı."
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Uzmanlar kaptanın etkisini sorguluyor
Merson, Norveçli oyuncunun Kuzey Londra'daki geleceğini sorgulayan tek tanınmış isim değil. Eski Liverpool savunmacısı Steve Nicol, sakatlık nedeniyle az süre almasının rekabete kapı açtığını vurguladı ve özellikle Eberechi Eze'nin etkisinden bahsetti. Nicol, ESPN'e verdiği demeçte, "Odegaard Arsenal'den ayrılabilir," dedi. "Martin Odegaard'ın yerinde olsanız, kalır mıydınız? Bence kalmazdınız."
Eski Chelsea oyuncusu Frank Leboeuf de bu görüşe katılarak, oyun kurucunun etkisinin daha direkt seçeneklere kıyasla azaldığını öne sürdü. Leboeuf, "Katılıyorum, katılıyorum. Martin Odegaard'ı ve oyun stilini her zaman sevmişimdir çünkü çok zarif bir oyuncu, ancak artık etkili değil. O, oyunu başlatmak ve topu yatay olarak dağıtmak için orada. Ancak şu anda Eze ile hareketler aynı değil, o daha dikey, daha etkili ve [Viktor] Gyokeres'e de yardımcı olacak."
Bu yaz yapılacak değişiklikler
Odegaard ile ilgili bu spekülasyonlar, Arteta’nın Avrupa’daki hayal kırıklığının ardından acımasız adımlar atmaya hazır olduğu yönündeki haberlerin ortasında ortaya çıktı. İspanyol teknik adam, Şampiyonlar Ligi finalinde PSG'ye yenildikten sonra kulübün başarısını sürdürmek ve durgunluğu önlemek için "akıllı ve hırslı" olması gerektiğini zaten ima etmişti. Bu acımasız tavır, birçok şampiyonluğa imza atmış oyuncunun yeni transferlere yol açmasına neden olabilir. Kulübün, kadroda büyük bir değişiklik yapmanın bir parçası olarak Gabriel Jesus'u 18 milyon sterline satmaya hazır olduğu bildiriliyor.
Brezilyalı forvet, transfer listesindeki tek büyük isim değil. Haberlere göre, Gabriel Martinelli, Leandro Trossard ve Ben White de önemli teklifler gelmesi halinde kulüpten ayrılabilirler. Bu da Arteta'nın, Merson'un mevcut orta saha düzeninde eksik olduğunu düşündüğü "hız"ı sağlayacak hedefler için fon yaratmasına olanak tanıyacak.
- AFP
Şampiyonluk savunmasına taze kan
Takımdan ayrılan yıldızların bırakabileceği boşluğu doldurmak için Arsenal, Aston Villa’nın öne çıkan oyuncusu Morgan Rogers ile sıkı bir şekilde anılıyor. 23 yaşındaki oyuncu, Midlands’ta çıkış yaptığı bir sezon geçiriyor ve kısa süre önce, milli takımda görev yaparken Emirates’e 80 milyon sterlinlik bir transferle ilgili çıkan söylentileri görmezden gelmenin zor olduğunu itiraf etti.
Arteta'nın, Arsenal'in arka arkaya şampiyonluklar kazanma yolunda sağlam kalmasını sağlamak için yeni bir santrfor ve sol kanat oyuncusuna öncelik verdiği söyleniyor. Merson, potansiyel ayrılıklara rağmen kadronun tabanına olan güvenini ifade ederek sözlerini tamamladı. "Arsenal'in gitmesi beni şok ederdi," diye ekledi. "Bence Arsenal gerçekten sağlam, sağlam bir futbol takımı. Her hafta 10 oyuncunun 7-8'i sağlam performans gösteriyor."