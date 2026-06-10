27 yaşındaki oyuncu, Arsenal'in uzun süren şampiyonluk hasretine son vermesinde kilit bir rol oynadı ve Patrick Vieira'dan bu yana kupayı havaya kaldıran ilk kaptan oldu; ancak Merson, gelecek sezonun taktiksel gerekliliklerinin farklı bir yöne kayabileceğine inanıyor.

The Sports Agents programında konuşan Merson, Arsenal'de beş buçuk sezonda 42 gol atan oyuncu hakkındaki görüşünü açıkça dile getirdi ve şunları söyledi: "Bunu söylemek benim için delilik ama muhtemelen bunu [Odegaard'ı satmayı] düşüneceklerdir. Ama ben hala onun için sıraya girecek takımlar olacağını düşünüyorum... Odegaard'ın oynadığı pozisyonda oynuyorsanız, forvette hız arıyorsunuz demektir. Hızınız olmalı."



