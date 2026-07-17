AFP
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"Pau Cubarsi ile oynamak istiyorum!" - Hollandalı genç yetenek, Cristiano Ronaldo'yu nasıl kontrol ettiğini gördükten sonra Barcelona'nın stoperiyle birlikte oynamayı hayal ettiğini açıkladı
Nijstad, Barselona’ya dair hedeflerini açıkladı
Barcelona, A takımda yerini sağlamlaştıran ve İspanya milli takımında da etkileyici performanslar sergilemeye devam eden Cubarsi ile uzun vadeli stoper ikilisinin bir yarısını garantilemiş görünüyor. Nijstad ise bu genç oyuncuyu tamamlayacak potansiyel bir seçenek olarak öne çıktı. Daha önce Blaugrana ile adı anılan 18 yaşındaki Twente savunma oyuncusu, bir gün Camp Nou’da Cubarsi ile birlikte oynama ihtimaline ilişkin kamuoyuna açıklamalarda bulundu.
- Getty
Hollandalı savunma oyuncusu, Cubarsi’ye duyduğu hayranlığı açıklıyor
Nijstad, Sportnieuws’a verdiği röportajda hedeflerinden bahsederken, geleceğine dair spekülasyonlara rağmen Twente’deki gelişimine bağlı kalmaya devam ettiğini de vurguladı. Defans oyuncusu, 2026 Dünya Kupası son 16 turunda İspanya’nın Portekiz’i 1-0 yendiği maçta Cubarsí’nin Ronaldo karşısında sergilediği performansı izlemesinin, Barcelona’nın genç oyuncusuna duyduğu hayranlığı artırdığını ve uzun vadeli hedefini pekiştirdiğini açıkladı.
"Onu (Cubarsí) Cristiano Ronaldo'ya karşı oynarken izledim ve izlemekten gerçekten keyif aldım," diye itiraf etti. "Benim için işlerin o kadar hızlı ilerleyeceğini beklemiyorum, ancak FC Barcelona'da oynamak ve Cubarsí ile merkez savunmada ikili oluşturmak elbette nihai hedefim olurdu. Ancak şimdilik Twente'de gelişmeye devam etmek istiyorum. Burada hâlâ öğrenecek çok şeyim var."
Barcelona’ya uygun bir profil
Nijstad, Twente formasıyla etkileyici bir çıkış sezonu geçirdi; 24 maça çıktı ve sezonun son aylarında ilk 11’in vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Sol ayaklı stoper, Hollanda’nın en parlak genç yeteneklerinden biri olarak görülüyor ve profili, uzun vadeli potansiyele sahip seçkin genç yetenekleri kadrosuna katmayı tercih eden Barcelona’nın aradığı özelliklere uyuyor. Katalan kulübüyle daha önce adı anılmış olması, onun gelişimine yönelik ilgiyi daha da artırdı.
- Getty
Kalkınma hâlâ öncelikli konudur
Nijstad’ın Twente’de gelişimini sürdürmesi bekleniyor; burada geçen sezonki çıkışını daha da ileriye taşımayı ve A takım seviyesinde daha istikrarlı bir performans sergilemeyi umuyor. Eğer bu yükseliş eğilimini sürdürürse, kulübün uzun vadeli savunma seçeneklerini değerlendirmeye devam etmesi nedeniyle, Blaugrana’nın ilgisinin gelecek transfer dönemlerinde daha da artması muhtemel.
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