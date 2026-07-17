"Pau Cubarsi ile oynamak istiyorum!" - Hollandalı genç yetenek, Cristiano Ronaldo'yu nasıl kontrol ettiğini gördükten sonra Barcelona'nın stoperiyle birlikte oynamayı hayal ettiğini açıkladı

Nijstad, Sportnieuws’a verdiği röportajda hedeflerinden bahsederken, geleceğine dair spekülasyonlara rağmen Twente’deki gelişimine bağlı kalmaya devam ettiğini de vurguladı. Defans oyuncusu, 2026 Dünya Kupası son 16 turunda İspanya’nın Portekiz’i 1-0 yendiği maçta Cubarsí’nin Ronaldo karşısında sergilediği performansı izlemesinin, Barcelona’nın genç oyuncusuna duyduğu hayranlığı artırdığını ve uzun vadeli hedefini pekiştirdiğini açıkladı.

"Onu (Cubarsí) Cristiano Ronaldo'ya karşı oynarken izledim ve izlemekten gerçekten keyif aldım," diye itiraf etti. "Benim için işlerin o kadar hızlı ilerleyeceğini beklemiyorum, ancak FC Barcelona'da oynamak ve Cubarsí ile merkez savunmada ikili oluşturmak elbette nihai hedefim olurdu. Ancak şimdilik Twente'de gelişmeye devam etmek istiyorum. Burada hâlâ öğrenecek çok şeyim var."