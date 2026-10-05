Barcelona'nın sansasyonel yıldızı Cubarsi, 2026 Golden Boy ödülünün en güçlü adayı olarak doğrulanmasının ardından herkesin dilindeki isim oldu. 19 yaşındaki stoper, adeta meteorik bir yükseliş yaşadı; Barcelona savunmasının temel taşlarından biri haline geldi ve İspanya'nın Dünya Kupası zaferinde kilit rol oynadı. 2026 Dünya Kupası'nda turnuvanın en iyi genç oyuncusu olarak da ödüllendirilen Cubarsi'nin, Avrupa'da forma giyen en iyi 21 yaş altı yeteneği onurlandırmak için Tuttosport tarafından oluşturulan kupayı şimdi kazanmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Bu prestijli bireysel ödülün seçim süreci titizlikle yürütülüyor ve Football Benchmark tarafından geliştirilen Golden Boy Index kullanılıyor. Bu metodoloji, oyuncuları üç özel kritere göre değerlendiriyor: sportif performansları, sahada geçirdikleri toplam süre ve kulüplerinin göreli gücü. Ayrıca Avrupa ve uluslararası turnuvalardaki başarıları hesaba katmak için bileşik bir bonus da uygulanıyor.