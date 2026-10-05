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Pau Cubarsi, 2026 Golden Boy kısa listesine liderlik ediyor; Barcelona'nın genç yıldızı prestijli ödül için favori olarak öne çıkıyor
Cubarsi, finalistlerden oluşan elit listenin başında yer alıyor
Barcelona'nın sansasyonel yıldızı Cubarsi, 2026 Golden Boy ödülünün en güçlü adayı olarak doğrulanmasının ardından herkesin dilindeki isim oldu. 19 yaşındaki stoper, adeta meteorik bir yükseliş yaşadı; Barcelona savunmasının temel taşlarından biri haline geldi ve İspanya'nın Dünya Kupası zaferinde kilit rol oynadı. 2026 Dünya Kupası'nda turnuvanın en iyi genç oyuncusu olarak da ödüllendirilen Cubarsi'nin, Avrupa'da forma giyen en iyi 21 yaş altı yeteneği onurlandırmak için Tuttosport tarafından oluşturulan kupayı şimdi kazanmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Bu prestijli bireysel ödülün seçim süreci titizlikle yürütülüyor ve Football Benchmark tarafından geliştirilen Golden Boy Index kullanılıyor. Bu metodoloji, oyuncuları üç özel kritere göre değerlendiriyor: sportif performansları, sahada geçirdikleri toplam süre ve kulüplerinin göreli gücü. Ayrıca Avrupa ve uluslararası turnuvalardaki başarıları hesaba katmak için bileşik bir bonus da uygulanıyor.
- Getty Images Sport
Premier League ve La Liga yıldızları öne çıkıyor
Cubarsi zirvede yer alırken, Premier League ve La Liga'dan öne çıkan başka birçok isim de son listeye girdi. Manchester City'nin Ayyoub Bouaddi'si, geçen yaz Lille'den €100 milyon karşılığında yaptığı çok ses getiren transferin ardından ilk kez bu seçkin gruba dahil oldu. Bu arada Bournemouth forveti Eli Junior Kroupi, bitiriciliğiyle dikkat çeken performansının karşılığını aldı; İngiltere'deki dikkat çekici ilk sezonunda 33 maçta 13 gol attı.
Real Madrid de son 25'te güçlü şekilde temsil ediliyor ve Endrick ile yaz transferi Yan Diomande olmak üzere iki adaya sahip. Her ne kadar Fildişi Sahilli milli oyuncu Bernabeu'da henüz tam potansiyeline ulaşamamış olsa da, listeye dahil edilmesinde asıl etken RB Leipzig'deki son sezonunda ortaya koyduğu inanılmaz istatistikler oldu. Diomande, söz konusu sezonda tüm kulvarlarda çıktığı 54 maçta 15 gol ve 12 asistlik etkileyici bir performans sergiledi.
Sürpriz davetler ve dikkat çeken isimler
Tuttosport, bir kez daha endekse göre değerlendirilse liste dışında kalabilecek oyuncuları dahil etmek için 'wild card' sistemini kullandı. Bu yılın şanslı isimleri arasında Brighton'dan Charalampos Kostoulas, Borussia Dortmund'dan Joane Gadou ve Barcelona'dan Xavi Espart yer alıyor. Listedeki diğer dikkat çeken isimler ise Arsenal'den Myles Lewis-Skelly, Chelsea'nin iki oyuncusu Jorrel Hato ve Estevao ile Juventus'un yeteneği Kerim Alajbegovic.
Geçen yıl üç finalist çıkararak sürece damga vuran Paris Saint-Germain, bu kez daha sınırlı bir şekilde temsil ediliyor. Warren Zaire-Emery, Fransız şampiyonunun tek temsilcisi olmayı sürdürürken Avrupa'nın elit genç oyuncuları arasında gösterilme serisini de devam ettiriyor.
- Getty Images Sport
25 adayın tam listesi
Finalistlerin tam listesi, Avrupa'nın ilk beş liginin yanı sıra daha ötesinden de geniş ve çeşitli bir yetenek yelpazesi sunuyor. Manşet isimlerin yanında kısa listede Marc Bernal (Barcelona), Luka Vuskovic (Brighton), Victor Froholdt (Porto), Rayan (Bournemouth) ve Gianluca Prestianni (Benfica) da yer alıyor. Alman futbolu da Konstantinos Karetsas (Dortmund), Said El Mala (Köln), Finn Jeltsch (Stuttgart) ve Lennart Karl (Bayern Münih) ile güçlü şekilde temsil ediliyor. Bu oyuncuların tamamı, oyunun geleceği olarak görülmeleri için gereken istikrarı ve kaliteyi ortaya koydu.
25 kişilik grubun geri kalanında Real Sociedad'dan Jon Martin, Roma'dan Rodrigo Mora ve Fiorentina'dan Franco Mastantuono bulunuyor. Yetenek yoğunluğunun bu kadar yüksek olması nedeniyle, Cubarsi'nin açık ara favori konumuna rağmen zirve yarışı son derece çekişmeli geçiyor.
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