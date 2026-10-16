Enrique, cuma günkü basın toplantısında Dembele'nin maç sonrası yaptığı şakacı açıklamalara aynı şekilde espriyle karşılık verdi. İspanyol teknik direktör, forvetinin olumlu yaklaşımından ve neşeli hâlinden memnun olduğunu açıkça belirtti.

Kanat oyuncusunun sözleri sorulduğunda Enrique gazetecilere, “Patron o. Tatil istiyorsa tatil yapar,” diye şaka yaptı. “Sürekli gülüyor. Futbolu yaşama biçimini seviyorum. Bu bir şaka ama oyunculara istediklerini vermeye her zaman açığım. Onlar her zaman ilk 11'de oynamak istiyor. Kimi seçeceğime karar vermenin benim sorumluluğum olduğunu biliyorlar.”