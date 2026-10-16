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Yosua Arya
Çeviri:

“Patron o!” Luis Enrique, PSG yıldızı Ousmane Dembele'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki müthiş performansının ardından ona “tatil” vereceği şakasını yaptı

O. Dembele
Paris Saint-Germain
Luis Enrique
M.City - Paris Saint-Germain
Şampiyonlar Ligi

Ousmane Dembele, Paris Saint-Germain'in Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City'yi yendiği maçta gol attıktan sonra daha fazla tatile ihtiyacı olduğu şakasını yaptı. PSG teknik direktörü Luis Enrique de yaklaşan maçlar öncesinde yıldız forvetinin bu küstahça isteğine şakayla karşılık verdi.

  • Dinlenen Dembele parlıyor

    Dembele, Enrique'nin kadro rotasyonunun karşılığını galibiyeti getiren performansıyla verdi ve Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Manchester City'ye karşı öne çıktı. Fransız millî futbolcu, Fransa formasıyla dört millî maça çıktıktan sonra PSG'nin Le Mans ile oynadığı Ligue 1 maçında dinlendirilmişti.

    Bu planlı karar, forvete Avrupa'daki önemli maç öncesinde toparlanması için tam bir hafta dinlenme fırsatı verdi. Dinlenmenin faydası görüldü: Dembele, Manchester City'nin sahasında gol atıp parlak bir performans sergiledi.

    Son düdükten kısa süre sonra Canal+'a konuşan Dembele, gülerek, tatiller Avrupa'da sürekli böyle etkileyici performanslar getirecekse düzenli olarak tatile çıkması gerekebileceği şakasını yaptı.

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    Enrique şakalaşmaya katılıyor

    Enrique, cuma günkü basın toplantısında Dembele'nin maç sonrası yaptığı şakacı açıklamalara aynı şekilde espriyle karşılık verdi. İspanyol teknik direktör, forvetinin olumlu yaklaşımından ve neşeli hâlinden memnun olduğunu açıkça belirtti.

    Kanat oyuncusunun sözleri sorulduğunda Enrique gazetecilere, “Patron o. Tatil istiyorsa tatil yapar,” diye şaka yaptı. “Sürekli gülüyor. Futbolu yaşama biçimini seviyorum. Bu bir şaka ama oyunculara istediklerini vermeye her zaman açığım. Onlar her zaman ilk 11'de oynamak istiyor. Kimi seçeceğime karar vermenin benim sorumluluğum olduğunu biliyorlar.”

  • Taktik molayı tanımlamak

    PSG teknik direktörü, yoğun çalışma düzeninde izin yapmanın gerçekte ne anlama geldiğini de açıkladı. En üst düzeyde dinlenmek, profesyonel sorumluluklardan tamamen uzaklaşmak anlamına gelmiyor.

    Enrique, “Bana göre ‘tatilde olmak’, antrenman yapmak için antrenman kampüsüne gelmek demek. Tatil dediğin budur!” diye açıkladı.

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    PSG için sırada ne var?

    PSG, ligdeki mücadelesiyle Avrupa’daki yolculuğunu birlikte sürdürürken oyuncularının enerji seviyelerini yakından takip edecek. Bir sonraki önemli Avrupa sınavından önce Dembele’ye özel olarak planlanmış bir dinlenme arası daha verilip verilmeyeceği merak konusu.

    PSG, sıradaki Ligue 1 maçında Strasbourg’a konuk olacak. Ardından gelecek hafta Şampiyonlar Ligi’nde Barcelona ile zorlu bir maça çıkacak.

Gelecek maçlar
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STR

1. Lig

17 Eki 2026

PSG

PSG