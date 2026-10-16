AFP
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“Patron o!” Luis Enrique, PSG yıldızı Ousmane Dembele'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki müthiş performansının ardından ona “tatil” vereceği şakasını yaptı
Dinlenen Dembele parlıyor
Dembele, Enrique'nin kadro rotasyonunun karşılığını galibiyeti getiren performansıyla verdi ve Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Manchester City'ye karşı öne çıktı. Fransız millî futbolcu, Fransa formasıyla dört millî maça çıktıktan sonra PSG'nin Le Mans ile oynadığı Ligue 1 maçında dinlendirilmişti.
Bu planlı karar, forvete Avrupa'daki önemli maç öncesinde toparlanması için tam bir hafta dinlenme fırsatı verdi. Dinlenmenin faydası görüldü: Dembele, Manchester City'nin sahasında gol atıp parlak bir performans sergiledi.
Son düdükten kısa süre sonra Canal+'a konuşan Dembele, gülerek, tatiller Avrupa'da sürekli böyle etkileyici performanslar getirecekse düzenli olarak tatile çıkması gerekebileceği şakasını yaptı.
- Getty Images Sport
Enrique şakalaşmaya katılıyor
Enrique, cuma günkü basın toplantısında Dembele'nin maç sonrası yaptığı şakacı açıklamalara aynı şekilde espriyle karşılık verdi. İspanyol teknik direktör, forvetinin olumlu yaklaşımından ve neşeli hâlinden memnun olduğunu açıkça belirtti.
Kanat oyuncusunun sözleri sorulduğunda Enrique gazetecilere, “Patron o. Tatil istiyorsa tatil yapar,” diye şaka yaptı. “Sürekli gülüyor. Futbolu yaşama biçimini seviyorum. Bu bir şaka ama oyunculara istediklerini vermeye her zaman açığım. Onlar her zaman ilk 11'de oynamak istiyor. Kimi seçeceğime karar vermenin benim sorumluluğum olduğunu biliyorlar.”
Taktik molayı tanımlamak
PSG teknik direktörü, yoğun çalışma düzeninde izin yapmanın gerçekte ne anlama geldiğini de açıkladı. En üst düzeyde dinlenmek, profesyonel sorumluluklardan tamamen uzaklaşmak anlamına gelmiyor.
Enrique, “Bana göre ‘tatilde olmak’, antrenman yapmak için antrenman kampüsüne gelmek demek. Tatil dediğin budur!” diye açıkladı.
- Getty Images Sport
PSG için sırada ne var?
PSG, ligdeki mücadelesiyle Avrupa’daki yolculuğunu birlikte sürdürürken oyuncularının enerji seviyelerini yakından takip edecek. Bir sonraki önemli Avrupa sınavından önce Dembele’ye özel olarak planlanmış bir dinlenme arası daha verilip verilmeyeceği merak konusu.
PSG, sıradaki Ligue 1 maçında Strasbourg’a konuk olacak. Ardından gelecek hafta Şampiyonlar Ligi’nde Barcelona ile zorlu bir maça çıkacak.
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