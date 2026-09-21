Jürgen Schwarz
Çeviri:
Patrik Schick, Bayer Leverkusen forveti tarihi gol serisini sürdürürken milli aranın "talihsiz" zamanlamasından yakındı
Forvet, aranın zamanlamasına hayıflanıyor
Schick, yaklaşan milli aranın formsuzluğunu değil, tam tersine alev alan form grafiğini sekteye uğratma riski taşıdığı için elverişsiz bir zamana denk geldiğine inanıyor. Bu endişelerini, BayArena'da Leipzig karşısında Leverkusen'in 2-0'lık galibiyetinin yolunu açan ve kilidi çözen klas vole golünden kısa süre sonra dile getirdi. Miguel Gutierrez daha sonra ikinci yarıda farkı ikiye çıkardı, Carles Martinez Novell'in takımına üç puanı getirdi ve onu beşinci sıraya yükseltti.
- ANP
Çekya forveti hayal kırıklığını dile getirdi
İlk dört maç haftasında ağları havalandıran Schick, 2009-10 sezonunda Stefan Kiessling'in ulaştığı tarihi gol rekoruna ortak oldu. Buna rağmen Çek forvet, ligdeki ivmenin üç haftalık bir ara nedeniyle kesintiye uğramamış olması halinde gol sayısının daha da yüksek olabileceğini düşündü. Schick, etkileyici formu ve aranın talihsiz zamanlamasıyla ilgili olarak DAZN'a şunları söyledi: "İki ya da üç gol daha atabilirdim. Ama genel olarak gerçekten harika bir iş çıkardık. Ne yazık ki şimdi milli ara geliyor."
Savunmadaki direnç övgü topladı
Schick hücumdaki becerileriyle dikkat çekerken, teknik direktör Martinez Novell ilk üç resmi iç saha maçında kalesini gole kapatarak önemli bir dönüm noktasına ulaştı ve 2000 yılında Rudi Voller'in kırdığı rekora ortak oldu. Bu savunma temeli, Leipzig'in hücum hattını 90 dakika boyunca tamamen etkisiz hale getirmede belirleyici oldu.
Takımın disiplinini ve kolektif organizasyonunu vurgulayan kaleci Mark Flekken, DAZN'a şunları da söyledi: "Savunmada tam olarak yapmayı planladığımız şeyi yaptık. Karşı presimiz iyiydi, iyi fauller aldık. Savunmada çok iyiydik. Her şey bir araya geldi."
- Getty Images Sport
Birbirine zıt form durumu rakipleri belirliyor
Üç haftalık lig arası, Leverkusen'e yoğun yerel ve Avrupa fikstürü öncesinde fiziksel durumunu korumak için zamanında bir fırsat sunuyor. Martinez Novell'in ekibi, açılıştaki altı resmi maçının her birinde en az iki gol atmış olmanın verdiği hücum keskinliğini korumaya çalışacak. Buna karşılık, ligin dokuzuncu sırasındaki zor durumdaki Leipzig ise üst üste dört deplasman yenilgisinin ardından bu arayı dış saha sorunlarını çözmek için kullanmak zorunda.
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