Schick hücumdaki becerileriyle dikkat çekerken, teknik direktör Martinez Novell ilk üç resmi iç saha maçında kalesini gole kapatarak önemli bir dönüm noktasına ulaştı ve 2000 yılında Rudi Voller'in kırdığı rekora ortak oldu. Bu savunma temeli, Leipzig'in hücum hattını 90 dakika boyunca tamamen etkisiz hale getirmede belirleyici oldu.

Takımın disiplinini ve kolektif organizasyonunu vurgulayan kaleci Mark Flekken, DAZN'a şunları da söyledi: "Savunmada tam olarak yapmayı planladığımız şeyi yaptık. Karşı presimiz iyiydi, iyi fauller aldık. Savunmada çok iyiydik. Her şey bir araya geldi."



