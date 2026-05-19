Getty Images Sport
Çeviri:
Patrick Vieira, Declan Rice'ı 'Yenilmezler'in ilk 11'inde yer alabilecek beş mevcut Arsenal yıldızından biri olarak gösteriyor
Vieira, günümüzün yıldızlarından oluşan bir Arsenal kadrosu seçti
Arsenal’in 2003-04 sezonundaki “Yenilmezler” takımı, Arsène Wenger yönetiminde tüm sezon boyunca yenilgisiz kalarak Premier Lig tarihinin en çok övülen takımlarından biri olmaya devam ediyor. Ancak Mikel Arteta’nın şu anki takımının 2025-26 sezonunda şampiyonluk yarışında yer almasıyla birlikte, bu iki dönem arasındaki karşılaştırmalar daha da yoğunlaştı.
Sky Sports'a konuşan eski Arsenal kaptanı Vieira'dan, Invincibles kadrosu ve mevcut takımın oyuncularından oluşan bir ilk 11 oluşturması istendi. Fransız oyuncu, kadrosuna modern takımdan beş oyuncuyu dahil etti. Rice ve Saka seçilenler arasındaydı, Vieira ise iki nesli harmanlarken savunma ve kaleci pozisyonlarında da önemli değişiklikler yaptı.
- AFP
Vieira seçimlerini açıklıyor ve ilk 11'i açıklıyor
Vieira, eski takım arkadaşı Gilberto Silva'nın yerine orta sahada Rice'ı oynatmaktan çekinmedi. Ayrıca sağ kanatta Freddie Ljungberg yerine Saka'yı tercih etti. Arsenal efsanesi savunmada da değişiklikler yaptı; Sol Campbell'ı savunma hattında tutarken Kolo Toure'nin yerine Gabriel Magalhaes'i seçti. Ayrıca Jurrien Timber'ın sağ bek pozisyonunda görev alabileceğini de öne sürdü.
"Bence [Jens] Lehmann'ın yerine kalede [David] Raya olmalı," dedi. "Sağ bekte Timber, onu oldukça beğeniyorum, o da takıma girebilir. Toure ve Campbell'dan birini değiştireceğim, Campbell'ı tutacağım ve Toure'yi Gabriel ile değiştireceğim."
"Tabii ki Ashley Cole, Ashley'e dokunmayız. Saka, Freddie Ljungberg'in yerine sağ kanatta takıma girebilir. Forvette Thierry [Henry] ve Dennis [Bergkamp]'a dokunmayız. Gilberto'nun yerine Declan Rice'ı alırız ve Robert Pires'i sol kanatta tutarız."
Tam kadro (4-4-2): Raya; Timber, Campbell, Gabriel, Cole; Saka, Rice, Vieira, Pires; Henry, Bergkamp.
Wenger teknik direktör olarak seçildi
Birleşik takımın teknik direktörünü seçmesi istendiğinde Vieira, Arteta’nın kaydettiği ilerlemeyi övdü ancak nihayetinde Wenger’i destekledi.
"Arteta'nın birkaç yıl önce takımı devralıp bugün geldiği noktaya getirmekle gerçekten iyi bir iş çıkardığını düşünüyorum," diye açıkladı Vieira. "Ayrıca çok para harcadı. Arsene'ye gelince, bence Arsene beni ve Thierry'yi gerçekten iyi anlaşmalarla takıma kattı, bu yüzden Arsene'nin teknik direktör olacağını söyleyebilirim."
- (C)Getty Images
Arsenal tarihi bir şampiyonluk peşinde
Arsenal, Crystal Palace'ı yenmesi halinde 22 yıl sonra ilk lig şampiyonluğunu garantileyeceğini bilerek sezonun son haftasına giriyor. Bu maçın ardından Gunners, 30 Mayıs'ta Budapeşte'de Paris Saint-Germain ile oynayacakları Şampiyonlar Ligi finaline odaklanacak.