Patrick Vieira, Declan Rice'ı 'Yenilmezler'in ilk 11'inde yer alabilecek beş mevcut Arsenal yıldızından biri olarak gösteriyor

Arsenal’in 2003-04 sezonundaki “Yenilmezler” takımı, Arsène Wenger yönetiminde tüm sezon boyunca yenilgisiz kalarak Premier Lig tarihinin en çok övülen takımlarından biri olmaya devam ediyor. Ancak Mikel Arteta’nın şu anki takımının 2025-26 sezonunda şampiyonluk yarışında yer almasıyla birlikte, bu iki dönem arasındaki karşılaştırmalar daha da yoğunlaştı.

Sky Sports'a konuşan eski Arsenal kaptanı Vieira'dan, Invincibles kadrosu ve mevcut takımın oyuncularından oluşan bir ilk 11 oluşturması istendi. Fransız oyuncu, kadrosuna modern takımdan beş oyuncuyu dahil etti. Rice ve Saka seçilenler arasındaydı, Vieira ise iki nesli harmanlarken savunma ve kaleci pozisyonlarında da önemli değişiklikler yaptı.