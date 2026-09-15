Getty Images Sport
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Patrick Vieira, Arsenal efsanesinin Senegal Milli Takımı'nın başına geçmesinin ardından duygusal eve dönüşü hakkında ilk kez konuştu
Uzun zamandır beklenen bir eve dönüş
50 yaşındaki isim, bu cuma günü resmen Senegal Milli Takımı Teknik Direktörü olarak tanıtılacak ve aynı etkinlikte ilk kadrosunu da açıklaması bekleniyor. Atanmasına ilişkin anlaşmaya geçen ay varıldı ve bu gelişme, eski orta saha oyuncusu için kişisel açıdan önemli bir dönüm noktası oldu.
Vieira, Fransa formasıyla 107 kez sahaya çıkmış olsa da Senegal'in başkenti Dakar'da doğdu. Sekiz yaşında Avrupa'ya gitti ve profesyonel futbolculuk kariyerine sonunda Cannes'ta başladı.
Anavatanıyla bağları güçlü kalmaya devam etti. Özellikle, Premier League'deki şöhretinin zirvesindeyken 2003'te yerel bir futbol akademisinin kurulmasına yardımcı olmak için geri döndü. Şimdi ise kulübede Pape Thiaw'ın yerini alarak ülkenin futbol geleceğine yön vermek için göreve geliyor.
- Getty Images Sport
'Onur duydum ve gururluyum'
Resmi basın toplantısı öncesinde sosyal medyadan paylaşım yapan eski Crystal Palace ve Nice teknik direktörü, bu görevlendirmeyle ilgili minnettarlığını dile getirdi.
Vieira, Instagram hikâyesinde, "Senegal A Milli Takımı'nın teknik direktörü olarak göreve gelmek benim için büyük bir onur ve gurur" diye yazdı.
Şunları ekledi: "Güvenleri için Senegal Futbol Federasyonu'na teşekkür ediyorum. Grupla tanışmayı ve bundan sonraki adımlar için birlikte çalışmaya başlamayı sabırsızlıkla bekliyorum. Haydi Senegal!"
Parçaları toplamak
Vieira, hem sahadaki yıkıcı hayal kırıklığı hem de saha dışındaki ciddi tartışmalarla sarsılan bir kadroyu devralıyor. Eski teknik direktör Thiaw yönetiminde Senegal, Dünya Kupası'nda dramatik bir çöküş yaşadı; son 32 turunda Belçika karşısında maçın son bölümünde yakaladığı 2-0'lık üstünlüğü koruyamayarak uzatmalarda 3-2 kaybetti.
Bu hayal kırıklığının öncesinde, ocak ayında son derece tartışmalı bir Afrika Uluslar Kupası süreci yaşanmıştı. Teranga Aslanları ilk etapta finali kazanmış olsa da, Fas'a karşı kaotik geçen karşılaşma sırasında sahadan çekilmelerinin cezası olarak kıtasal şampiyonlukları sansasyonel biçimde ellerinden alındı. Senegal Futbol Federasyonu (FSF), Dünya Kupası'nın ardından Thiaw'ı görevden aldı ve bu kararın "Senegal futbolunun çıkarları doğrultusunda" verildiğini açıkladı.
Bu yeni görev, Vieira'nın milli takım düzeyindeki ilk deneyimi olacak. Kulüp teknik direktörlüğü kariyerinde New York City FC, Nice, Crystal Palace ve Strasbourg'da görev yaptı. Son olarak İtalyan ekibi Genoa'yı çalıştırdı ve 37 maçta 10 galibiyet aldıktan sonra Kasım 2025'te görevinden ayrıldı.
- AFP
Elemeleri ve CAS itirazlarını yönetmek
Arsenal efsanesi için balayı dönemi olmayacak; zira bu ayın ilerleyen günlerinde kritik Afrika Uluslar Kupası elemeleri kapıda. Vieira'nın görev süresi, Mozambik ve Etiyopya karşısındaki zorlu sınavlarla başlayacak. Yaklaşan turnuvaya sorunsuz şekilde katılımı sağlamak için yıpranmış bir kadroyu hızla ayağa kaldırması ve taktik anlayışını kısa sürede uygulamaya koyması gerekiyor.
Sahadaki yeniden yapılanmanın yanında, saha dışında da önemli bir çözüm ufukta görünüyor. Senegal, Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğunun elinden alınması kararına itiraz etti ve Spor Tahkim Mahkemesi'nde (CAS) özel bir duruşma 8 Ekim'de İsviçre'nin Lozan kentinde yapılacak. Vieira, ülkeyi sahada yeni bir döneme taşımaya çalışırken yönetim tarafında da olumlu bir sonuç çıkmasını umacak.
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