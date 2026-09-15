50 yaşındaki isim, bu cuma günü resmen Senegal Milli Takımı Teknik Direktörü olarak tanıtılacak ve aynı etkinlikte ilk kadrosunu da açıklaması bekleniyor. Atanmasına ilişkin anlaşmaya geçen ay varıldı ve bu gelişme, eski orta saha oyuncusu için kişisel açıdan önemli bir dönüm noktası oldu.

Vieira, Fransa formasıyla 107 kez sahaya çıkmış olsa da Senegal'in başkenti Dakar'da doğdu. Sekiz yaşında Avrupa'ya gitti ve profesyonel futbolculuk kariyerine sonunda Cannes'ta başladı.

Anavatanıyla bağları güçlü kalmaya devam etti. Özellikle, Premier League'deki şöhretinin zirvesindeyken 2003'te yerel bir futbol akademisinin kurulmasına yardımcı olmak için geri döndü. Şimdi ise kulübede Pape Thiaw'ın yerini alarak ülkenin futbol geleceğine yön vermek için göreve geliyor.