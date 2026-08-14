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'Patrick Kluivert'e körü körüne güveniyor' - Xavi'ye, Hollanda'daki yeni yardımcısı olarak Barcelona efsanesini göreve getirmesi söylendi
Xavi'nin ideal yardımcı antrenörü belirlendi
De Boer, Hollanda Kraliyet Futbol Federasyonu'na (KNVB), Kluivert'i yeni teknik direktör Xavi'nin yardımcılığına getirmesi yönünde açık çağrıda bulundu. İspanyol teknik adam, çarşamba günü Ronald Koeman'ın halefi olarak resmen tanıtıldı. Xavi, Ernst Happel'den bu yana Hollanda milli takımının başına geçen ilk yabancı teknik direktör oldu.
Yüksek baskı altındaki bu göreve hazırlanırken, ekibindeki isimleri netleştirmek için arayış sürüyor. Daha önce Louis van Gaal'ın yardımcısı olarak görev yapan Kluivert'in, İspanyol çalıştırıcının yeni ortamına uyum sağlamasına yardımcı olmak için mükemmel aday olduğuna inanan De Boer, bu görüşünü açıkça dile getirdi.
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Barcelona'da kurulan güçlü bir bağ
Xavi ve Kluivert, Barcelona'da birlikte oynadıkları birkaç yıl boyunca saha içinde ve dışında güçlü bir ilişki kurdu. De Boer, yeni teknik direktörün milli takım teknik direktörlüğüne adım atarken tam da ihtiyaç duyduğu şeyin bu önceden var olan bağ olduğunu savunuyor.
De Telegraaf'a konuşan De Boer, şu ifadeleri kullandı: "Xavi ve Patrick sadece eski takım arkadaşları değil, aynı zamanda iyi arkadaşlar. Xavi'nin ekibinde tamamen güvenebileceği birine ihtiyacı var ve Patrick'e körü körüne güveniyor.
"Kluivert, İngilizce ve Fransızcanın yanı sıra Hollandaca ve İspanyolca konuşuyor, daha önce Louis van Gaal'ın yardımcısı olarak milli takımda görev yaptı ve Hollanda futbolunu iyi biliyor. Bunların hepsi sonunda Xavi'ye yardımcı olacak."
Çeşitlilik ve temel iletişim becerileri
Kişisel dostluklarının ötesinde, Kluivert'ın dil becerileri de kulübede son derece değerli olacaktır. İngilizce, Fransızca, Hollandaca ve İspanyolcayı akıcı şekilde konuşması, soyunma odasındaki olası iletişim boşluklarını etkili biçimde kapatmasına imkân tanıyor. De Boer ayrıca Kluivert'ın geçmişinin takımın dinamiğine olumlu etki edebileceğini de vurguladı. Ancak, olası görevlendirmede asıl belirleyici unsurun güven olmaya devam ettiğinin altını çizdi.
“Bence Patrick'in gelişinin çeşitlilik açısından iyi olması, çünkü Hollanda Milli Takımı Surinam ve Antiller kökenli çok sayıda oyuncudan oluşuyor, güzel bir artı değer ama en önemli şey bu değil” diye ekledi. “En önemli şey, onun Xavi'nin güvenebileceği biri olması.”
- Getty Images
Yeni teknik ekip yapılanması son hâlini alıyor
Xavi görevine başlarken, Hollanda federasyonu Ruud van Nistelrooij ile Patrick Lodewijks'in antrenör ekibinde kalacağını zaten doğruladı. Kluivert'in eklenmesi, Hollanda için yıldızlarla dolu bir teknik ekibi tamamlayacak.
İspanyol teknik direktör, ilk milli maçlarına hazırlanmadan önce teknik ekibini netleştirmek için önümüzdeki günlerde yönetimle yakın şekilde çalışacak.
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