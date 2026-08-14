'Patrick Kluivert'e körü körüne güveniyor' - Xavi'ye, Hollanda'daki yeni yardımcısı olarak Barcelona efsanesini göreve getirmesi söylendi

Xavi ve Kluivert, Barcelona'da birlikte oynadıkları birkaç yıl boyunca saha içinde ve dışında güçlü bir ilişki kurdu. De Boer, yeni teknik direktörün milli takım teknik direktörlüğüne adım atarken tam da ihtiyaç duyduğu şeyin bu önceden var olan bağ olduğunu savunuyor.

De Telegraaf'a konuşan De Boer, şu ifadeleri kullandı: "Xavi ve Patrick sadece eski takım arkadaşları değil, aynı zamanda iyi arkadaşlar. Xavi'nin ekibinde tamamen güvenebileceği birine ihtiyacı var ve Patrick'e körü körüne güveniyor.

"Kluivert, İngilizce ve Fransızcanın yanı sıra Hollandaca ve İspanyolca konuşuyor, daha önce Louis van Gaal'ın yardımcısı olarak milli takımda görev yaptı ve Hollanda futbolunu iyi biliyor. Bunların hepsi sonunda Xavi'ye yardımcı olacak."