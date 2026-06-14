Avustralya'nın Dünya Kupası'ndaki açılış maçında Türkiye'yi yenmesi, bu maçtan önce milli takım formasıyla bir dakika bile oynamamış olan bu gencin kurtarışlarının da sayesinde oldu. Resmi maçlardaki ilk maçı - daha önce sadece birkaç hazırlık maçı oynamıştı - tam da Dünya Kupası'nda gerçekleşti; bu turnuvanın masallarından biri, üçüncü kaleci olarak beklentisiz bir şekilde yola çıkan bir genç için. Oysa Popovic'in güvenini kazanarak hiyerarşiyi alt üst etti ve milli takımda 100'den fazla maça çıkmış Ryan gibi bir kaleciyi yedeğe oturttu.



