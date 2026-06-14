Avustralya'nın Dünya Kupası'ndaki Türkiye maçını kazanması, bu maçtan önce milli takım formasıyla bir dakika bile oynamamış olan bu gencin kurtarışlarının da sayesinde oldu. İlk kez sahneye çıkışı tam da Dünya Kupası'nda gerçekleşti; üçüncü kaleci olarak hiçbir beklentisiz yola çıkan bu genç için bu turnuvanın masallarından biri oldu. Oysa Popovic'in güvenini kazanarak hiyerarşiyi alt üst etti ve milli takımda 100'den fazla maça çıkmış Ryan gibi bir kaleciyi yedeğe oturttu.



