Avustralya-Türkiye maçını izlemek için saatini erken kuranlar, ilk on birlerde hemen bir sürprizle karşılaştı: Popovic’in milli takımında kalede, herkesin beklediği gibi Levante’den Mathew Ryan yoktu; teknik direktör, kağıt üzerinde Ryan’ın yedeği ve Randers’tan Paul Izzo’nun da arkasında üçüncü kaleci olması gereken, Melbourne City’den 2003 doğumlu Patrick Beach’i sahaya sürdü. Bu seçim herkesi şaşırttı ve maç başlamadan önce bazılarının tepkisini çekti, ancak kaleci, kaleyi sızdırmaz bir şekilde kapatarak üst düzey bir performansla teknik direktöre teşekkür etti. Ve artık kimse onu oradan çıkarmayacak.
Çeviri:
Patrick Beach kimdir? Avustralya'nın Dünya Kupası'nda üçüncü kaleciden as kaleciye yükselişi: Çalhanoğlu ve Yıldız'ın yer aldığı Türkiye karşısında yaptığı kritik kurtarışlar
İLK KEZ SAHNEYE ÇIKIŞ
Avustralya'nın Dünya Kupası'ndaki Türkiye maçını kazanması, bu maçtan önce milli takım formasıyla bir dakika bile oynamamış olan bu gencin kurtarışlarının da sayesinde oldu. İlk kez sahneye çıkışı tam da Dünya Kupası'nda gerçekleşti; üçüncü kaleci olarak hiçbir beklentisiz yola çıkan bu genç için bu turnuvanın masallarından biri oldu. Oysa Popovic'in güvenini kazanarak hiyerarşiyi alt üst etti ve milli takımda 100'den fazla maça çıkmış Ryan gibi bir kaleciyi yedeğe oturttu.
PLAJ MAÇI
En iyi kurtarışlardan biri, Bardakçı'nın şutuna yaptığıydı; topa ulaşmak için sonuna kadar uzandıktan sonra parmak uçlarıyla topu uzaklaştırdı. Avustralyalı kaleci, Türkiye'nin kaleye attığı sekiz şutu kurtardı ve takım arkadaşlarına sürekli talimatlar vererek savunmayı kararlılıkla yönetti. Beach bu maçı o kadar çok önemsiyordu ki, Metcalfe maçın bitimine on beş dakika kala skoru belirleyen golü attığında, kaleci tüm sahayı koşarak takım arkadaşlarıyla kutlamaya gitti. Rüya gibi bir geceydi.