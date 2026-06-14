Avustralya-Türkiye maçını izlemek için erken saatte alarm kuranlar, ilk on birlerde hemen bir sürprizle karşılaştı: Popovic’in milli takımında kaleci olarak herkesin beklediği Levante’den Mathew Ryan yoktu; teknik direktör, kağıt üzerinde Ryan’ın yedeği ve Randers’tan Paul Izzo’nun da arkasında üçüncü kaleci olması gereken Melbourne City’den 2003 doğumlu Patrick Beach’i sahaya sürdü. Bu seçim herkesi şaşırttı ve maç başlamadan önce bazılarının tepkisini çekti, ancak kaleci, kaleyi sızdırmaz bir şekilde kapatarak üst düzey bir performansla teknik direktörüne teşekkür etti. Ve artık kimse onu oradan çıkarmayacak.
Çeviri:
Patrick Beach kimdir? Avustralya'nın Dünya Kupası'nda üçüncü kaleciden as kaleciliğe yükselen isim: Çalhanoğlu ve Yıldız'ın yer aldığı Türkiye karşısında yaptığı kritik kurtarışlar
İLK KEZ SAHNEYE ÇIKIŞ
Avustralya'nın Dünya Kupası'ndaki açılış maçında Türkiye'yi yenmesi, bu maçtan önce milli takım formasıyla bir dakika bile oynamamış olan bu gencin kurtarışlarının da sayesinde oldu. Resmi maçlardaki ilk maçı - daha önce sadece birkaç hazırlık maçı oynamıştı - tam da Dünya Kupası'nda gerçekleşti; bu turnuvanın masallarından biri, üçüncü kaleci olarak beklentisiz bir şekilde yola çıkan bir genç için. Oysa Popovic'in güvenini kazanarak hiyerarşiyi alt üst etti ve milli takımda 100'den fazla maça çıkmış Ryan gibi bir kaleciyi yedeğe oturttu.
PLAJ MAÇI
En iyi kurtarışlardan biri, Bardakçı'nın şutuna yaptığıydı; topa ulaşmak için sonuna kadar uzandıktan sonra parmak uçlarıyla topu yön değiştirdi. Avustralyalı kaleci, Türkiye'nin kaleye attığı sekiz şutu kurtardı ve takım arkadaşlarına sürekli talimatlar vererek savunmayı kararlılıkla yönetti. Beach bu maçı o kadar çok hissediyordu ki, Metcalfe maçın bitimine çeyrek saat kala skoru belirleyen golü attığında, kaleci tüm sahayı koşarak takım arkadaşlarıyla kutlamaya gitti. Rüya gibi bir geceydi.