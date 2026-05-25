Çeviri:
Patrice Evra, Manchester United'ın yaz transfer döneminde her ne pahasına olursa olsun kadrosuna katması gereken tek oyuncuyu açıkladı
Osimhen'in adı birçok Premier Lig kulübüyle anılıyor
Osimhen’in Merseyside’dan Batı Londra’ya kadar birçok kulübün transfer radarına girdiğine dair yoğun spekülasyonlara rağmen, bugüne kadar hiçbir anlaşma imzalanmadı. Bunun yerine, 27 yaşındaki forvet, Fransa ve İtalya’da sahip olduğu büyük yeteneğini sergilemeye devam etti.
Napoli'de Serie A şampiyonluğunun tadını çıkardıktan sonra, verimli bir kiralık döneminin ardından İstanbul'a transfer oldu. Orada da olağanüstü bireysel performansını sürdürdü ve Galatasaray formasıyla 74 maçta 59 gol kaydetti.
Halen zirvede olan bir oyuncu ve muhtemelen İngiltere'de itibarını artırma fırsatını memnuniyetle kabul edecek bir isim. Acaba Old Trafford'a transfer olacak mı, yoksa Benjamin Sesko, 2025'teki 74 milyon sterlinlik (100 milyon dolar) transferi ve ardından 12 gol attığı ilk sezonunun ardından United'ın 9 numara pozisyonunu doldurmuş mu?
Evra neden golcü forvet Osimhen'i Old Trafford'da görmek istiyor?
Stake ile yaptığı röportajda, Kırmızı Şeytanlar’ın bir sonraki transfer döneminde kadrosuna katmasını istediği bir oyuncu seçmesi istenen efsanevi eski bek Evra, GOAL’a şunları söyledi: “Osimhen. Galatasaray’a, orada gördüğü sevgiye ve oyuncunun kişiliğine büyük saygı duyuyorum.
"Man United'ın iyi bir forvete ihtiyacı var ve Man United'daki forvetlere, bazen de [Bryan] Mbuemo'ya büyük saygı duyuyorum. Ancak eskiden dört harika forvetimiz vardı ve her turnuvada oynamak istiyorsanız daha fazla forvete ihtiyacınız var.
“Elbette, bir sol bek gibi bazı savunma oyuncularına da ihtiyacınız var, çünkü bir sakatlık olabilir ve bir sağ bek de gerekebilir. Tabii ki Casemiro ayrılıyor, bu yüzden bu oyuncuların yerini doldurmanız gerekiyor. Bir isim vermek gerekirse, Osimhen derim çünkü bu oyuncuların fark yaratabileceğini biliyorum.”
Kırmızı Şeytanlar, Nijeryalı yıldızın "takımı kökten değiştirebileceğini" söyledi
Evra, United’ı Osimhen’e yönlendiren ilk isim değil. Sözde “Rüyalar Tiyatrosu”nda forvet pozisyonunda oynamak için ne gerektiğini çok iyi bilen eski Kırmızı Şeytan forveti Louis Saha, daha önce şöyle demişti: "Victor Osimhen'i gerçekten çok seviyorum. Kesinlikle karakteri ve kalitesi var. Ayrıca Avrupa'da da iyi bir geçmişi var: Fransa'da başarılı oldu, İtalya'da Napoli ile şampiyon oldu ve Galatasaray ile Türkiye'ye gitti ve muhteşem bir performans sergiledi; dürüst olalım, bu transferi muhtemelen istememişti.
“Her seviyede gol attı. Şampiyonlar Ligi tecrübesi var ve dahası, bu United kadrosunun gerçekten faydalanabileceği türde bir kişiliğe ve karizmaya sahip.
“Bence o, Manchester United için dönüştürücü bir transfer olur. Napoli’de 33 yıldır kulübün ilk şampiyonluğunu kazanması için maruz kaldığı baskıyı düşünürseniz, o Manchester United’ın hücum hattını yönetecek mükemmel adamdır. Bence United’da çok büyük bir etki yaratır. Kulüp yönetiminin onun için harekete geçmesini çok isterim, bence o tam da ihtiyacımız olan kişi.”
Manchester United, Sesko'ya rakip olacak bir forvet transfer edecek mi?
Rio Ferdinand da, Osimhen’in 2025’te 64 milyon sterlin (86 milyon dolar) karşılığında Galatasaray’a “cüzi bir bedelle” transfer olmadan önce Manchester United’ın onu kadrosuna katmasını isteyen isimlerden biriydi. Bu tavsiye dikkate alınmadı ve kulüp başka seçeneklerin peşine düştü.
Sesko, Red Devils'ın en skorer oyuncusu olarak rolünü benimsedi, ancak Şampiyonlar Ligi futbolu 2026-27 sezonu için yeniden gündeme geldi ve baş antrenör olarak kalıcı bir sözleşme imzalayan Michael Carrick, birçok cephede rekabet edebilmek için daha fazla hücum gücüne ihtiyaç olduğunu biliyor.