Osimhen’in Merseyside’dan Batı Londra’ya kadar birçok kulübün transfer radarına girdiğine dair yoğun spekülasyonlara rağmen, bugüne kadar hiçbir anlaşma imzalanmadı. Bunun yerine, 27 yaşındaki forvet, Fransa ve İtalya’da sahip olduğu büyük yeteneğini sergilemeye devam etti.

Napoli'de Serie A şampiyonluğunun tadını çıkardıktan sonra, verimli bir kiralık döneminin ardından İstanbul'a transfer oldu. Orada da olağanüstü bireysel performansını sürdürdü ve Galatasaray formasıyla 74 maçta 59 gol kaydetti.

Halen zirvede olan bir oyuncu ve muhtemelen İngiltere'de itibarını artırma fırsatını memnuniyetle kabul edecek bir isim. Acaba Old Trafford'a transfer olacak mı, yoksa Benjamin Sesko, 2025'teki 74 milyon sterlinlik (100 milyon dolar) transferi ve ardından 12 gol attığı ilk sezonunun ardından United'ın 9 numara pozisyonunu doldurmuş mu?