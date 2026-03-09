AFP
Patrice Evra, Manchester United'ın "hayalindeki" yeni teknik direktörünü belirledi ve Cole Palmer'a, Carlos Tevez'in reklam panosu şakası için Manchester City'den intikam almak üzere Red Devils'a transfer olmasını tavsiye etti
Enrique rüya gibi ama Carrick DNA'yı elinde tutuyor
Carrick'in Ruben Amorim'in geçici olarak yerine atanmasından bu yana, United önemli bir form yükselişi yaşadı. Onun yönetiminde takım altı galibiyet aldı, bir beraberlik elde etti ve sadece bir mağlubiyet yaşadı. Birçoğu eski orta saha oyuncusunun bu görevi kalıcı olarak almasını isterken, bazı uzmanlar Red Devils'ın başka birini araması gerektiğini savunuyor.
Bu konuyla ilgili olarak Evra, Stake'e şunları söyledi: "Manchester United yönetim kurulu veya Sir Jim Ratcliffe ile konuşmuyorum, ama dürüst olmak gerekirse ve PSG veya Nasser Al-Khelaifi'ye saygısızlık etmek istemem, Luis Enrique'nin Manchester United için mükemmel bir teknik direktör olacağını düşünüyorum. Onu seviyorum, felsefesini seviyorum, kişisel hayatında yaşadıkları ve üstesinden geldiği zorluklar onun kişiliğini gösteriyor. Lionel Messi, Kylian Mbappe veya Neymar olmadan PSG'ye Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazandırarak yaptığı iş fantastik. Oyuncular Man United'da oynamak için çok çalışmak zorunda kalacaklar, çok koşmak zorunda kalacaklar ve bence Enrique bunu sağlayabilir. Ancak Michael Carrick'i göz ardı etmemeliyiz, o harika bir iş çıkardı ve ona bir şans vermeliyiz. İnsanlar Man United için harika bir teknik direktör istiyor, ama şu anda kulübü ve oyuncuları anlayan birine ihtiyacımız var. Enrique, taktik konusunda bir dahi ve oyuncularla arası çok iyi, ama bence Carrick bir şansı hak ediyor.
Cole Palmer için Tevez tarzı bir intikam görevi
Yönetim kulübesinin ötesinde, Evra, Premier Lig'de şok dalgaları yaratacak ve Manchester City ile eski bir hesabı kapatacak sansasyonel bir transfer önerisiyle ortaya çıktı. Chelsea'nin talismanı Cole Palmer'ı, Carlos Tevez'in Etihad'a yaptığı meşhur transfer ve ardından gelen "RIP Fergie" pankartına mükemmel bir cevap olarak, Red Devils'a tartışmalı bir transfer yapmaya çağırdı. "Cole Palmer, Carlos Tevez'in geçmişte Man United'ı üzdüğü gibi Man City'yi üzmek istiyorsan, bize katılmaktan çekinme!" diyen Evra, İngiltere milli takım oyuncusunu United'ın hücumunun yeni yüzü olmaya davet etti.
Böyle bir transferin romantizmine rağmen, eski sol bek, United forması giymenin Palmer'ın şu anda Stamford Bridge'de yaşadıklarından çok daha ağır bir yük olduğunu belirtti. "Cole Palmer çok umut vaat eden bir yetenek ve yükselen bir yıldız, Chelsea ile büyük bir sözleşme imzaladı, bu yüzden ayrılabileceğinden emin değilim. Man United için oynamak isterse onu seve seve kabul ederim" dedi. "Man United'da oynadığınızda, iyi bir ay geçiremezsiniz, tüm yıl boyunca iyi performans göstermeniz gerekir. Bu kulüpte oynamanın baskısı budur. Palmer'ın Man United'ı bir üst seviyeye taşıyıp taşımayacağını söyleyemem, çünkü oradaki baskı Chelsea'dekinden farklı."
Savunma istikrarına odaklanmak
Palmer gibi bir forvetin transferi taraftarlar için heyecan verici olsa da, Evra transfer ekibinin önceliğinin savunma hattı olması gerektiğini vurguladı. Palmer'ın sakatlık geçmişinin endişe verici olduğunu ve Premier Lig'in yoğunluğu göz önüne alındığında, United'ın sürekli forma giyemeyen oyuncuları kadrosunda tutamayacağını belirtti. Evra'ya göre, büyük bir United takımının temeli sağlam bir savunma üzerine kuruludur ve Ferguson sonrası dönemde kulübün istikrarlı bir performans sergilemekte zorlandığı için bu özelliğin eksik olduğunu düşünüyor.
"Şu anda, Man United'ın savunmasını iyileştirmesine daha fazla odaklanıyorum. Palmer çok fazla sakatlık geçirdi ve formuna geri dönmesi gerekiyor," diye uyardı Evra. Bireysel parlaklık hoş karşılanmakla birlikte, takımın kolektif disiplini sonunda kulübü Avrupa futbolunun zirvesine geri döndürecek olan şey olduğuna inanmaya devam ediyor.
Manchester United'ın önündeki yol
Old Trafford'da, Newcastle'a karşı son zamanlarda yaşanan gerçeklik kontrolüne rağmen, hava hala son derece olumlu. Üçüncü sırada yer alan Kırmızı Şeytanlar, Carrick dönemindeki ilk yenilgilerinin, ivmelerinin düşmesinden ziyade geçici bir aksilik olduğunu kanıtlamak için sabırsızlanıyor.
Nadir görülen bir program avantajı sayesinde, United hafta ortasında başka maçlarla uğraşmak zorunda kalmayacak ve Carrick, taktiklerini ince ayarlamak için antrenman sahasında değerli bir yedi günlük süreye sahip olacak. Hedef açık: Takımı, Aston Villa ile pazar günü oynanacak ve ilk dört sıradaki takımların sıralamasını belirleyebilecek olan "altı puanlık" maça hazırlamak.
