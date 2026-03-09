Patrice Evra, Manchester United'ın "hayalindeki" yeni teknik direktörünü belirledi ve Cole Palmer'a, Carlos Tevez'in reklam panosu şakası için Manchester City'den intikam almak üzere Red Devils'a transfer olmasını tavsiye etti

Carrick'in Ruben Amorim'in geçici olarak yerine atanmasından bu yana, United önemli bir form yükselişi yaşadı. Onun yönetiminde takım altı galibiyet aldı, bir beraberlik elde etti ve sadece bir mağlubiyet yaşadı. Birçoğu eski orta saha oyuncusunun bu görevi kalıcı olarak almasını isterken, bazı uzmanlar Red Devils'ın başka birini araması gerektiğini savunuyor.

Bu konuyla ilgili olarak Evra, Stake'e şunları söyledi: "Manchester United yönetim kurulu veya Sir Jim Ratcliffe ile konuşmuyorum, ama dürüst olmak gerekirse ve PSG veya Nasser Al-Khelaifi'ye saygısızlık etmek istemem, Luis Enrique'nin Manchester United için mükemmel bir teknik direktör olacağını düşünüyorum. Onu seviyorum, felsefesini seviyorum, kişisel hayatında yaşadıkları ve üstesinden geldiği zorluklar onun kişiliğini gösteriyor. Lionel Messi, Kylian Mbappe veya Neymar olmadan PSG'ye Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazandırarak yaptığı iş fantastik. Oyuncular Man United'da oynamak için çok çalışmak zorunda kalacaklar, çok koşmak zorunda kalacaklar ve bence Enrique bunu sağlayabilir. Ancak Michael Carrick'i göz ardı etmemeliyiz, o harika bir iş çıkardı ve ona bir şans vermeliyiz. İnsanlar Man United için harika bir teknik direktör istiyor, ama şu anda kulübü ve oyuncuları anlayan birine ihtiyacımız var. Enrique, taktik konusunda bir dahi ve oyuncularla arası çok iyi, ama bence Carrick bir şansı hak ediyor.