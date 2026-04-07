Patrice Evra, eski forvetin Sir Alex Ferguson ile yaşadığı gerginliği ortaya koyarken, Carlos Tevez'in Manchester United'ı "ihanet ederek" Manchester City'ye transfer olması nedeniyle onu "öldürmekle" tehdit ettiğini itiraf etti

Evra, Tevez ile kardeşçe bir bağ kurmuş olsa da, o dönemde bu haberi sindirmenin neredeyse imkansız olduğunu itiraf ediyor. Bu transferin Manchester’daki güç dengesini kökten değiştirdiğini ve City’ye İngiliz futbolunda baskın bir güç haline gelmek için ihtiyaç duydukları zemin hazırladığını vurguladı.

The Athletic'e konuşan Evra, "Çok acı vericiydi dostum. Kalbim parçalandı. İnanamıyordum. Şampiyonlar Ligi finali bitmişti ve o ilk 11'de oynamamıştı. Ferguson'la arası bozuktu. Tevez, 'Bana hiçbir şey teklif etmediler' diyordu. Bunu tatilde gördüm. Boom! Tevez, Manchester City'ye katılıyor. Onu aradım ve 'Seni öldüreceğim, bacaklarını kıracağım Carlito' dedim. Bu çok acı vericiydi. Kabullenmesi zordu. Ama bence bu, Sir Alex Ferguson'a bir intikamdı. Bu yüzden hayal kırıklığına uğradım, çünkü sonuçta gerçek hikayeyi asla bilemeyeceksin."



