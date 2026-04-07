Patrice Evra, eski forvetin Sir Alex Ferguson ile yaşadığı gerginliği ortaya koyarken, Carlos Tevez'in Manchester United'ı "ihanet ederek" Manchester City'ye transfer olması nedeniyle onu "öldürmekle" tehdit ettiğini itiraf etti
Tevez'in Manchester United'dan şok ayrılışı
İki oyuncu arasındaki yakın dostluk, Arjantinli forvetin 2009 Şampiyonlar Ligi finalinde Barcelona'ya yenildikten sonra United'ın yerel rakibine transfer olmaya karar vermesiyle sınırlarına kadar zorlandı. Kırmızı formayla Tevez'le 79 kez aynı sahayı paylaşan Evra, tatildeyken bu haberi duyduğunda yaşadığı şoku hatırladı. Evra, bu ayrılığın nedeninin sözleşme teklifi gelmemesi ve forvet ile teknik direktör Ferguson arasında giderek artan bir "gerginlik" olduğunu düşünüyor.
Kalp kırıklığı ve tehditler
Evra, Tevez ile kardeşçe bir bağ kurmuş olsa da, o dönemde bu haberi sindirmenin neredeyse imkansız olduğunu itiraf ediyor. Bu transferin Manchester’daki güç dengesini kökten değiştirdiğini ve City’ye İngiliz futbolunda baskın bir güç haline gelmek için ihtiyaç duydukları zemin hazırladığını vurguladı.
The Athletic'e konuşan Evra, "Çok acı vericiydi dostum. Kalbim parçalandı. İnanamıyordum. Şampiyonlar Ligi finali bitmişti ve o ilk 11'de oynamamıştı. Ferguson'la arası bozuktu. Tevez, 'Bana hiçbir şey teklif etmediler' diyordu. Bunu tatilde gördüm. Boom! Tevez, Manchester City'ye katılıyor. Onu aradım ve 'Seni öldüreceğim, bacaklarını kıracağım Carlito' dedim. Bu çok acı vericiydi. Kabullenmesi zordu. Ama bence bu, Sir Alex Ferguson'a bir intikamdı. Bu yüzden hayal kırıklığına uğradım, çünkü sonuçta gerçek hikayeyi asla bilemeyeceksin."
Bir kardeşin tercihine saygı duymak
Evra, Tevez’in Etihad Stadyumu’na gelmesinin City’nin ilk Premier Lig şampiyonluğunu kazanmasına katalizör görevi gördüğü için United’ın bu transfer için ağır bir bedel ödediğini savunuyor. Ancak eski Fransa milli oyuncusu, spor rekabetinden ziyade aralarındaki kişisel geçmişe öncelik vermeyi tercih ediyor. Evra şöyle ekledi: “Bunun bedelini ağır bir şekilde ödedik. Tevez City’ye transfer olmasaydı, onların tek bir lig şampiyonluğu bile kazanmaya başlayabileceğini sanmıyorum. Kendini ihanete uğramış hissediyorsun, ama o hala benim kardeşim. Onun seçimini saygıyla karşılamak zorundasın.”
Manchester'daki bölünmenin mirası
Tevez'in transferinin ateşlediği rekabet, derbinin modern dönemini şekillendirmeye devam ederken, United eski iç sahadaki hakimiyetini geri kazanmak için hâlâ mücadele ediyor. Kırmızı Şeytanlar, Ferguson'un son sezonu olan 2012-13'ten bu yana Premier Lig'i kazanamasa da, City aynı dönemde yedi lig şampiyonluğu elde etti. Evra ve Tevez emeklilik dönemlerinde de yakın arkadaş olmaya devam etseler de, bu transfer her iki Manchester devinin gidişatını sonsuza dek değiştiren bir dönüm noktası olarak tarihe geçti.