AC Milan v FC Internazionale - Serie A
Gabriele Stragapede

Pato anlatıyor: "Yeni Ronaldo olduğumu söylüyorlardı. Milan'da efsaneler vardı ama Ancelotti'nin yaptıklarını hatırlıyorum. Ve sakatlıklar konusunda..."

Eski Milan futbolcusu bir röportajda kendinden bahsediyor ve Milan'da geçirdiği günleri anımsıyor.

Futbolun yakın tarihinin en büyük "ya olsaydı" sorularından biri.

18 yaşında Milan'a gelen Alexandre Pato, en sevdiğimiz sporun önemli sayfalarını yazmaya yazgılı gibi görünüyordu, ancak sonunda kariyeri, onu frenleyen, sınırlayan ve nihayetinde gerçek anlamda yükselişini engelleyen sayısız sakatlıkla işaretlendi.

Her halükarda, Milan'da Rossoneri taraftarlarına güzel anılar bıraktı; eski Brezilyalı 7 numara da The Athletic'ten meslektaşlarına verdiği röportajda bu anıları yeniden yaşamak istedi: "Soyunma odasında, sağımda Paolo Maldini var. Sonra, karşımda Kaká ve Ronaldo'yu görüyorum. Efsanelerden oluşan bir takımdı. Ancelotti, ben sahaya girdiğimde herkese ayağa kalkmasını söyledi. Her oyuncu bana selam vermek için yanıma geldi. 'Vay canına, bu saygı' diye düşündüm. Dünyanın en iyi oyuncusu olabilirsin, ama alçakgönüllü olmalısın. Başkalarına saygı duymalısın."

  • ANILAR

    Pato öncelikle Milan'daki aile kavramını vurgulamak istedi: "Milan'da mesele sadece futbol değildi, orası bir aileydi. İşte bu yüzden o Milan takımı her şeyi kazandı. Sahaya çıkıp onların nasıl antrenman yaptığını gördüğünde, 'Vay canına, ben de aynısını yapmalıyım' diye düşünürdün."

  • BREZİLYA'DAKİ KARŞILAŞMALAR

    Ardından Brezilyalı forvet, kariyerinin başlarında kendisine "Fenomen" Ronaldo Nazario ile yapılan karşılaştırmalara değindi: "Brezilya'da çocukken, özel bir şey yaptığında sana yeni Pelé, yeni Ronaldo derler. Milano'ya geldiğimde şöyle diyorlardı: 'Vay canına, bu yeni Ronaldo.' Ama kendimi hiçbir zaman yeni Ronaldo gibi hissetmedim. Sadece oynamayı sevdiğim için antrenman yapıyordum. Dünyanın en iyi oyuncularıyla birlikteydim."

  • YARALANMALAR

    Son olarak, anlatımında kariyeri boyunca yaşadığı sayısız sakatlığa da yer verdi: "Sakatlıklar, futbolun en zorlu yönlerinden biridir. İnsanlar sadece maçı görür. İyileşmek zorunda olan sakat oyuncuların uzun kuyruklarını görmez. Tek istediğin şey sahaya geri dönmektir. İlk sakatlıktan sonra, sonra ikinci ve üçüncü sakatlık... İki maç oynuyordum, sonra yine sakatlanıyordum."

