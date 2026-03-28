Pato anlatıyor: "Yeni Ronaldo olduğumu söylüyorlardı. Milan'da efsaneler vardı ama Ancelotti'nin yaptıklarını hatırlıyorum. Ve sakatlıklar konusunda..."

Futbolun yakın tarihinin en büyük "ya olsaydı" sorularından biri.

18 yaşında Milan'a gelen Alexandre Pato, en sevdiğimiz sporun önemli sayfalarını yazmaya yazgılı gibi görünüyordu, ancak sonunda kariyeri, onu frenleyen, sınırlayan ve nihayetinde gerçek anlamda yükselişini engelleyen sayısız sakatlıkla işaretlendi.

Her halükarda, Milan'da Rossoneri taraftarlarına güzel anılar bıraktı; eski Brezilyalı 7 numara da The Athletic'ten meslektaşlarına verdiği röportajda bu anıları yeniden yaşamak istedi: "Soyunma odasında, sağımda Paolo Maldini var. Sonra, karşımda Kaká ve Ronaldo'yu görüyorum. Efsanelerden oluşan bir takımdı. Ancelotti, ben sahaya girdiğimde herkese ayağa kalkmasını söyledi. Her oyuncu bana selam vermek için yanıma geldi. 'Vay canına, bu saygı' diye düşündüm. Dünyanın en iyi oyuncusu olabilirsin, ama alçakgönüllü olmalısın. Başkalarına saygı duymalısın."