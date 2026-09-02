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AC Milan v FC Internazionale - Serie AGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Pato açıkladı: "Del Piero ile, haber vermeden kapısını çalıp evine giderek tanıştım. İşte nasıl olduğu"

AC Milan
A. Pato
Serie A

Eski Milanlı Brezilyalı, AC Milan'ın Scudetto için mücadele edebileceğini düşünüyor: "Yeter artık Inter!"

Alexandre Pato, Gazzetta dello Sport'a verdiği röportajda, Scudetto için Milan'a oynadı. Ayrıca Alessandro Del Piero ile nasıl arkadaş olduğunu anlatan bir anekdot da paylaştı.


DEL PIERO HAKKINDA

"Ona her zaman büyük hayranlık duydum ve bir gün, İtalya'ya geleli kısa süre olmuşken, bir arkadaşımla birlikte onu görmek için Torino'ya gittim. Nerede yaşadığını biliyordum ve evinin kapısını çaldım".


Gerçekten mi? Ona haber vermeden mi?

"Evet, aynen öyle oldu. Ona dedim ki: "Çok istediğim için seninle tanışmaya geldim". O da gerçekten çok nazikti: beni içeri davet etti, uzun uzun konuştuk, ardından da yemeğe çıktık. Hesabı da o ödedi (gülüyor, ed. notu)".


  • Milan ve Scudetto hakkında

    "Bana göre Inter ve Milan her zaman favoriler arasında. Scudetto yarışında Napoli’ye de dikkat ederdim çünkü güzel bir kadrosu var. Inter son yıllarda çok kutlama yaptı ve başrolde olduğu iki Şampiyonlar Ligi finalini Sbt (Brezilya'da bir televizyon kanalı, editörün notu) için yorumladım. Artık yeter Inter! (gülüyor, editörün notu) Umarım en kısa sürede Şampiyonlar Ligi finaline çıkan taraf Milan olur".


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