Alexandre Pato, Gazzetta dello Sport'a verdiği röportajda, Scudetto için Milan'a oynadı. Ayrıca Alessandro Del Piero ile nasıl arkadaş olduğunu anlatan bir anekdot da paylaştı.





DEL PIERO HAKKINDA

"Ona her zaman büyük hayranlık duydum ve bir gün, İtalya'ya geleli kısa süre olmuşken, bir arkadaşımla birlikte onu görmek için Torino'ya gittim. Nerede yaşadığını biliyordum ve evinin kapısını çaldım".





Gerçekten mi? Ona haber vermeden mi?

"Evet, aynen öyle oldu. Ona dedim ki: "Çok istediğim için seninle tanışmaya geldim". O da gerçekten çok nazikti: beni içeri davet etti, uzun uzun konuştuk, ardından da yemeğe çıktık. Hesabı da o ödedi (gülüyor, ed. notu)".



