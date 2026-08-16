AFP
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Patlayıcı yeni kitap, futbol ikonu David Beckham'ın neden yıllarca bu onur için beklemek zorunda kaldığını ortaya koyarken, vergi endişeleri nedeniyle şövalyelik unvanı gecikti
Beckham'ın onurunun önünü kesen HMRC kırmızı bayrağı
Alison Boshoff'un ses getiren yeni biyografisi Brand Beckham: The Fame, The Feuds, The Fallouts'a göre, HMRC'nin vergi işleriyle ilgili endişelerini dile getirmesinin ardından David'in şövalyelik unvanı yıllarca süren gecikmelerin sonrasında geldi.
51 yaşındaki emekli futbolcu, Londra'nın Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapma hakkını kazanan teklifinde kilit bir rol oynamasının ardından ilk olarak 2013'te şövalyelik için değerlendirilmişti. Kendisi de Londra Olimpiyatları'nın elçisi olan Lord Coe tarafından aday gösterilen ve Onur Komitesi tarafından şövalyelik unvanına layık görülen David'in, polis, güvenlik servisleri ve HMRC tarafından yapılan zorunlu kontrollerin ardından bu onuru alması bekleniyordu.
Kitaba göre futbolcunun sermaye yönetim şirketi Ingenious Media ile bağlantısı, o yıl kendisine şövalyelik verilmesi planlarını iddiaya göre bozdu. Bu açıklama, Beckham'ın itibarının perde arkasında sınandığı bir döneme bağlam kazandırıyor.
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Ingenious Media tartışması
Kitaba göre, Beckham'ın Ingenious Media ile ilişkisi, 2013'te alacağı şövalyelik unvanını iddiaya göre rayından çıkardı. Bir kaynak, HMRC'nin vergi işleri nedeniyle onu kırmızıyla işaretlediğini öne sürerken, daha sonra sızdırılan bir e-posta Beckham'ın Onur Komitesi'ni "bir grup o. çocuğu" diye nitelendirdiğini ortaya koydu.
Ingenious, HMRC 2014'te planın vergiden kaçınmak için tasarlandığını savunarak hukuki soruşturma başlatmadan önce, Beckham, Jeremy Paxman, Gary Lineker ve Wayne Rooney'nin de aralarında bulunduğu 1.700'den fazla yatırımcı çekmişti.
Ancak 2021'de Temyiz Mahkemesi, iki film ortaklığı konusunda Ingenious Media lehine karar vererek bunların kâr amacıyla ticari faaliyet yürüttüğünü ve yatırımcıların gelir vergisi indirimi talep edebileceğini tespit etti.
Inter Miami ve milyarder statüsüne yükseliş
Yeni şövalye ilan edilen David'in kişisel serveti, eski futbolcu ve ortakları tarafından 2014'te kurulan MLS ekibi Inter Miami'ye yaptığı akıllı 25 milyon dolarlık (18,5 milyon sterlin) yatırımla güçlendi.
Sekiz yıllık süreçte kulüp, 2023'te Arjantinli maestro Lionel Messi'nin Paris Saint-Germain'den transfer edilmesinin de etkisiyle Major League Soccer'ın en kârlı kulüplerinden biri hâline geldi. Messi'nin varlığı, seyirci sayılarını ve ürün satışlarını artırdı; henüz yolun başındaki kulübün güncel değeri ise 1,45 milyar dolar (1,07 milyar sterlin) seviyesinde.
MLS futbolu, bunun yanı sıra bir dizi akıllı marka anlaşması ve elçilik rolleri, özellikle de 2022'de Katar Dünya Kupası'nın tanıtım yüzü olma yönündeki tartışmalı karar, onun Britanya'nın ilk milyarder futbolcusu statüsüne ulaşmasına da önemli katkı sağladı.
Bu yılın Sunday Times Zenginler Listesi'ne göre David ile eşi Victoria'nın toplam serveti 1,185 milyar sterline ulaştı ve bu rakam onları, 2 milyar sterlinlik serveti bulunan Formula 1 patronu Bernie Ecclestone'ın ardından ikinci sıraya yerleştirdi.
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Beckham imparatorluğunun geleceği
Bu arada milyarder mirasçı Nicola Peltz ile evli olan ve ailesiyle arası açık oğlu Brooklyn, özellikle Cloud 23 acı sos markası ve bir dizi çevrim içi yemek pişirme eğitimiyle kendi girişimleri üzerinden mali açıdan sağlam bir zemin bulmakta zorlandı. Kaynaklar, Boshoff'a, influencer'ın "kilit pazarlarında neredeyse hiç varlık gösteremediğini" söylerken, David'in kendi imparatorluğu büyümeye devam ediyor.
Yaşça büyük Beckham'ın küresel ölçekte yerleşik hakimiyeti ile oğlunun henüz yolun başındaki projeleri arasındaki tezat, Beckham soyadının yarattığı benzersiz baskıyı ortaya koyuyor.
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