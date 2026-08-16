Alison Boshoff'un ses getiren yeni biyografisi Brand Beckham: The Fame, The Feuds, The Fallouts'a göre, HMRC'nin vergi işleriyle ilgili endişelerini dile getirmesinin ardından David'in şövalyelik unvanı yıllarca süren gecikmelerin sonrasında geldi.

51 yaşındaki emekli futbolcu, Londra'nın Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapma hakkını kazanan teklifinde kilit bir rol oynamasının ardından ilk olarak 2013'te şövalyelik için değerlendirilmişti. Kendisi de Londra Olimpiyatları'nın elçisi olan Lord Coe tarafından aday gösterilen ve Onur Komitesi tarafından şövalyelik unvanına layık görülen David'in, polis, güvenlik servisleri ve HMRC tarafından yapılan zorunlu kontrollerin ardından bu onuru alması bekleniyordu.

Kitaba göre futbolcunun sermaye yönetim şirketi Ingenious Media ile bağlantısı, o yıl kendisine şövalyelik verilmesi planlarını iddiaya göre bozdu. Bu açıklama, Beckham'ın itibarının perde arkasında sınandığı bir döneme bağlam kazandırıyor.



