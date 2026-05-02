Mundo Deportivo gazetesinin haberine göre, Real Madrid'in soyunma odasında "patlamaya hazır bir hava" hakim. Gerginliğin azalacağına dair bir işaret yok.
"Patlamaya hazır bir ortam": Real Madrid'in soyunma odası bir "barut fıçısı" gibiymiş - Antonio Rüdiger hakkında da sansasyonel söylentiler var
Bunun yerine, ezeli rakibi FC Barcelona ile oynanan maçta kesin olarak kaçırılan şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi'nde FC Bayern München'e karşı çeyrek finalde elenme, durumu daha da kötüleştirdi. Real, son altı maçtan sadece birinde galip ayrılabildi. Madrid ekibi, üst üste ikinci kez büyük bir kupa kazanamadan sezonu tamamlayacak.
Raporda ayrıca, "Kralların soyunma odası tam bir barut fıçısına dönüştü" deniyor. Uzun süredir oyuncular arasında iç gerilimler olduğu konuşuluyor, ayrıca teknik direktör Alvaro Arbeloa'nın çalışmalarından bazı kesimlerde memnuniyetsizlik hakim ve sezonun ardından günlerinin sayılı olduğu düşünülüyor. Özellikle yıldız oyuncular Kylian Mbappe, Vinicius Junior ve Jude Bellingham'ın son haftalarda, kısmen kendi aralarında da olmak üzere, ortalığı karıştıracakları söylentileri dolaşıyordu.
Real Madrid: Antonio Rüdiger'in "sinirleri bozulmuş" olduğu söyleniyor
Cuma günü Marca ve AS gazeteleri, orta saha oyuncusu Dani Ceballos ile Arbeloa arasında bir tartışma yaşandığını ve durumun bir gün önce ikili bir görüşme sırasında tırmandığını bildirdi. Sonuç olarak Ceballos, sezonun geri kalanında Real Madrid teknik direktörüyle hiçbir şekilde iletişim kurmak istemediğini belirtti.
Arbeloa, Cumartesi günü düzenlediği basın toplantısında bu konuyla ilgili olarak temkinli bir açıklama yaptı: "Oyuncularımla ilgili meseleleri kamuoyu önünde tartışmam. 20 yılı aşkın bir süre önce, tecrübeli oyunculardan öğrendiğim ilk şey, soyunma odasında olanların orada kalması gerektiğiydi. 20 yıldır buna sadık kaldım ve bundan sonra da sadık kalmaya devam edeceğim."
Ayrıca, ESPN'in haberine göre, Antonio Rüdiger birkaç hafta önce bir takım arkadaşıyla tartışmış, ancak kulüp bu olayı gizli tutmak istemiş. Mundo Deportivo'ya göre, milli oyuncu "sinirlerini kaybetmiş". Üstelik Arbeloa ile Dani Carvajal ve Raul Asencio arasında da hararetli söz düelloları yaşanmış.
Arbeloa, Real'den ayrılmak üzere - Mourinho devralacak mı?
Rüdiger için bu, yakın geçmişteki ilk hatası olmayacaktı. En son, Bayern ile oynanan çeyrek final rövanş maçında, Josip Stanisic’in ifadesine göre, ona belden aşağı hakaret ettiği iddia edilmişti. "Sadece tek bir kelime söylendi - hem de iki kez. Ama ne dediğini ona kendiniz sorabilirsiniz. Belki de bunu itiraf edecek kadar erkeklikte vardır!" diye vurguladı Hırvat oyuncu o zamanlar anlamlı bir şekilde.
Medya haberlerine göre, Real Madrid yetkilileri, yılın başında Xabi Alonso'dan görevi devralan Arbeloa'nın yerine geçecek birini yoğun bir şekilde arıyor. The Athletic'e göre, Başkan Florentino Perez'in en çok istediği çözüm, dağınık takıma yeniden disiplin aşılamak için Jose Mourinho'nun gelmesi. Mourinho ise kısa süre önce bu söylentiye sakin bir şekilde tepki gösterdi ve "Real Madrid'den kimse" kendisiyle konuşmadığını vurguladı.
Son zamanlarda, Fransa'nın görevinden ayrılan milli takım teknik direktörü Didier Deschamps, Jürgen Klopp veya Massimliano Allegri gibi isimler de adaylar arasında gösterildi.