"Patlamaya hazır bir ortam": Real Madrid'in soyunma odası bir "barut fıçısı" gibiymiş - Antonio Rüdiger hakkında da sansasyonel söylentiler var

Bunun yerine, ezeli rakibi FC Barcelona ile oynanan maçta kesin olarak kaçırılan şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi'nde FC Bayern München'e karşı çeyrek finalde elenme, durumu daha da kötüleştirdi. Real, son altı maçtan sadece birinde galip ayrılabildi. Madrid ekibi, üst üste ikinci kez büyük bir kupa kazanamadan sezonu tamamlayacak.

Raporda ayrıca, "Kralların soyunma odası tam bir barut fıçısına dönüştü" deniyor. Uzun süredir oyuncular arasında iç gerilimler olduğu konuşuluyor, ayrıca teknik direktör Alvaro Arbeloa'nın çalışmalarından bazı kesimlerde memnuniyetsizlik hakim ve sezonun ardından günlerinin sayılı olduğu düşünülüyor. Özellikle yıldız oyuncular Kylian Mbappe, Vinicius Junior ve Jude Bellingham'ın son haftalarda, kısmen kendi aralarında da olmak üzere, ortalığı karıştıracakları söylentileri dolaşıyordu.