"Patladı" - Declan Rice, 2026 Dünya Kupası'nda İngiltere'nin DR Kongo ile oynayacağı son 32 turu maçı öncesinde sakatlık durumuyla ilgili bilgi verdi

Rice, fiziksel durumuyla ilgili endişeleri gidermek amacıyla harekete geçti ve Panama maçında oynamamasının ciddi bir aksilikten ziyade önlem amaçlı bir karar olduğunu açıkladı. 27 yaşındaki oyuncu, Gana ile oynanan berabere biten maçta baldırına aldığı şiddetli darbe nedeniyle Panama’ya karşı 2-0 kazanılan maçta kadro dışı bırakılmıştı; bu darbe, maçın ardından geçen günlerde baldırında ciddi bir şişmeye neden olmuştu.

Kansas City'de konuşan Rice, durumu şöyle açıkladı: "İyiyim. Gerçekten, iyiyim. Hamstringimde bir [rahatsızlık] olduğunu biliyorum, bu bir sorun oluşturuyordu ama bu bir sorun değil çünkü hâlâ burada antrenman yapıyorum, oynuyorum. İyiyim."

Rice sözlerine şöyle devam etti: "Gana maçının son dakikasında baldırımda bir sertleşme oldu. Rakip oyuncu bana sert bir darbe indirdi ve baldırım tam anlamıyla üç gün boyunca şişti, bu sadece şanssızlıktı. Aslında baldır sorunum yoktu. Kendimi gerçekten iyi idare ediyorum. Kendimi iyi, formda ve güçlü hissediyorum."