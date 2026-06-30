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"Patladı" - Declan Rice, 2026 Dünya Kupası'nda İngiltere'nin DR Kongo ile oynayacağı son 32 turu maçı öncesinde sakatlık durumuyla ilgili bilgi verdi
Yaralanma endişesi ortadan kalktı
Rice, fiziksel durumuyla ilgili endişeleri gidermek amacıyla harekete geçti ve Panama maçında oynamamasının ciddi bir aksilikten ziyade önlem amaçlı bir karar olduğunu açıkladı. 27 yaşındaki oyuncu, Gana ile oynanan berabere biten maçta baldırına aldığı şiddetli darbe nedeniyle Panama’ya karşı 2-0 kazanılan maçta kadro dışı bırakılmıştı; bu darbe, maçın ardından geçen günlerde baldırında ciddi bir şişmeye neden olmuştu.
Kansas City'de konuşan Rice, durumu şöyle açıkladı: "İyiyim. Gerçekten, iyiyim. Hamstringimde bir [rahatsızlık] olduğunu biliyorum, bu bir sorun oluşturuyordu ama bu bir sorun değil çünkü hâlâ burada antrenman yapıyorum, oynuyorum. İyiyim."
Rice sözlerine şöyle devam etti: "Gana maçının son dakikasında baldırımda bir sertleşme oldu. Rakip oyuncu bana sert bir darbe indirdi ve baldırım tam anlamıyla üç gün boyunca şişti, bu sadece şanssızlıktı. Aslında baldır sorunum yoktu. Kendimi gerçekten iyi idare ediyorum. Kendimi iyi, formda ve güçlü hissediyorum."
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Nöral ağrı sorunlarının yönetimi
Eski West Ham kaptanı, Aralık ayından bu yana başa çıkmak zorunda kaldığı uzun süredir devam eden bir “sinir ağrısı” sorununa da değindi. Bu rahatsızlık, Arsenal’in Premier Lig şampiyonluğunu kazanmasıyla aynı zamana denk gelmesine rağmen Rice, ağrı beklenmedik bir şekilde şiddetlendiğinde bile dünya sahnesinde performans seviyesini korumak için bir yol bulduğunu vurguladı.
Rice, bu hissi anlatırken, "Bu sadece futbol oynarken ortaya çıkan bir ağrı değil," diye itiraf etti. "Evde otururken bile bacağından yukarı doğru hafif bir ağrı hissedebilirsin. Bu benim için açıkçası biraz alışılmadık bir durum çünkü daha önce hiç böyle bir şey yaşamamıştım, nazar değmesin. Mümkün olduğunda dinlenmeye çalıştım ve geçen sezon sadece maçlara öncelik verdiğimin farkındaydım. Sanırım vücudum biraz şok yaşadı. Sanırım bu yüzden biraz ağrı hissetmeye başladım, çünkü [sezonun] sonuna doğru ağrı hafiflemeye başlamıştı. Sanırım bu, yönetmeye devam etmem gereken bir durum."
Taktik tartışması ve Scholes’a yönelik eleştiriler
Rice artık tekrar kadroda yer alsa da, ilk 11’deki yeri şiddetli tartışmaların konusu haline geldi. Manchester United efsanesi Paul Scholes, İngiltere’nin Fransa ve Arjantin gibi takımlarla arasındaki farkı kapatabilmesi için Tuchel’in Rice’ı kenara alıp daha hücumcu bir oyuncu olan Elliot Anderson’ı tercih etmesi gerektiğini öne sürerek eleştirilerini açıkça dile getirdi.
Scholes, İngiltere'nin en iyi formunu bulmakta zorlandığı grup aşamasında orta sahanın fazla temkinli oynadığını savundu. Scholes, "Good, The Bad & The Football" podcast'ine verdiği demeçte, "Bence bu, Declan Rice ile Elliot Anderson arasında doğrudan bir rekabet olmalı ve ben Anderson'ı tercih ederdim" dedi.
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Nakavt mücadelesine hazır mısınız?
Son dönemde dinlendirilmesinde rol oynayan dış sesler ve cezalandırılma riskine rağmen Rice, Three Lions kadrosunun temel taşlarından biri olmaya devam ediyor. Panama maçını kaçırmasının da taktiksel bir karar olduğunu vurgulayan Rice – zira bir sarı kart daha alması halinde cezalandırılacaktı – Tuchel’in ABD’de uyguladığı kadro rotasyonuna tam destek vermeye devam ediyor.
Rice, “Bazen belirli bir rakibe karşı oynayabilecek başka oyuncularımız olduğu için maçı kaçırmam gerekiyorsa, ilerlemeye devam edip maçları kazanmaya devam ettiğimiz sürece bununla bir sorunum yok,” dedi. “Elbette her maçta oynamak isterim, ancak takımın iyiliği için. Geçen gün - baldır [sorunum ve] sarı kartım olduğu için, bir tane daha alsaydım bir sonraki maçı kaçıracaktım - diğer oyuncuların oynaması için ara sıra bir maçı kaçırmamın bir sakıncası yok. Oturup bunun için sızlanacak tiplerden değilim. Bu durumu gerçekten destekliyorum ve herkesin iyi performans göstermesini istiyorum."