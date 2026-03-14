"Partiyi yine mahvetmek zorundayım" - Liverpool teknik direktörü Arne Slot, Alexander Isak'ın sakatlığıyla ilgili son durumu açıkladı
Anfield'da rekor kıran bir mücadele
Isak’ın Liverpool’a yaptığı rüya transferi, bir fiziksel zorluğa dönüştü. Newcastle United’dan 125 milyon sterlinlik transferinin ardından İsveçli milli oyuncu, kendisini Premier Lig’in en korkulan golcülerinden biri haline getiren golcü formunu yeniden yakalamakta zorlandı. Tam bir hazırlık dönemi geçirmeksizin takıma katılan Isak’ın ilerleyişi, Ekim 2025’te Liverpool’un Eintracht Frankfurt’u 5-1 yendiği Şampiyonlar Ligi maçında yaşadığı kasık sakatlığıyla bir kez daha durma noktasına geldi.
En büyük darbe ise Aralık ayında Tottenham'ı yendikleri maçta geldi. 2-1'lik galibiyette gol atmasına rağmen, Isak bacağından kırık geçirdi ve bu sakatlık nedeniyle üç aydan fazla süre sahalardan uzak kaldı. Forvetin 2026'da henüz forma giymemesi nedeniyle, Reds kulüp tarihinin en pahalı oyuncusu olmadan zorlu bir fikstürü idare etmek zorunda kalıyor.
Slot, İsveçli yıldız konusunda temkinli olunması gerektiğini vurguluyor
Isak'ın son durumunu değerlendiren Slot, pes ettiğini itiraf etti ve forvetin bir an önce tamamen iyileşmesini umut etmekten başka bir şey yapamayacağını söyledi. İsveçli oyuncuya tam destek verdi ve daha fazla risk almamak için temkinli bir yaklaşım sergiledi.
"Yine partiyi mahvetmek zorundayım. Diyelim ki [geri dönerse] Nisan başında, üç buçuk aydır sahalardan uzak ve üç buçuk aydır takımla antrenman yapmıyor. Bunu son yaptığında, formuna kavuşması biraz zaman almıştı," dedi Slot, Liverpool Echo'nun aktardığına göre.
"Onun geri dönmesini gerçekten çok istiyorum, ancak beklentilerinizi o kadar yüksek tutmayın ki, sahaya çıktığı anda, ona harcadığımız paranın karşılığını verecek seviyede olmasını beklemeyin."
Isak, İsveç'in hayati önem taşıyan Dünya Kupası baraj maçında forma giyecek mi?
Isak’ın yaklaşan milli maç arası için İsveç milli takımına katılması olasılığına değinen Slot, bu konuda da karamsar bir tavır sergiledi. Hollandalı teknik direktör, kulüp ve milli takım arasındaki işbirliğinin, lig sezonu yeniden başlamadan önce Isak’ın sahada süre almasına yol açma ihtimalinin düşük olduğunu belirtti.
Slot, "Şu anda bana sorarsanız, [Isak'ın Ukrayna ile oynanacak Dünya Kupası play-off maçında İsveç milli takımında forma giymesini] beklemiyorum" dedi. "Ancak hala bir buçuk hafta var. Kulüp ve milli takım arasında her zaman işbirliği vardır, ancak o zamana kadar bizim için oynamasını beklemiyorum."
Sezonun sona ermesiyle birlikte zamanla yarış
Isak, nisan ayı sonuna kadar sahalara dönmeyi hedefleyerek sakatlığından kurtulma sürecine devam edecek. Bu sezon, tüm turnuvalarda toplam 16 maçta forma giyen oyuncu, 3 gol attı ve 1 asist yaptı.
Bu arada, Kırmızılar Isak'sız hem ligde hem de Avrupa'da mücadeleye devam edecek. Şu anda Premier Lig'de altıncı sırada yer alan ve ilk dörtten üç puan geride olan takım, bir sonraki maçında Tottenham ile karşılaşacak. Ardından Slot'un öğrencileri dikkatlerini Şampiyonlar Ligi'ne çevirecek ve 16 turu ikinci maçında Galatasaray ile karşılaşarak ilk maçtaki 1-0'lık mağlubiyeti telafi etmeye çalışacak.
Reklam