"Partiyi yine mahvetmek zorundayım" - Liverpool teknik direktörü Arne Slot, Alexander Isak'ın sakatlığıyla ilgili son durumu açıkladı

Isak'ın son durumunu değerlendiren Slot, pes ettiğini itiraf etti ve forvetin bir an önce tamamen iyileşmesini umut etmekten başka bir şey yapamayacağını söyledi. İsveçli oyuncuya tam destek verdi ve daha fazla risk almamak için temkinli bir yaklaşım sergiledi.

"Yine partiyi mahvetmek zorundayım. Diyelim ki [geri dönerse] Nisan başında, üç buçuk aydır sahalardan uzak ve üç buçuk aydır takımla antrenman yapmıyor. Bunu son yaptığında, formuna kavuşması biraz zaman almıştı," dedi Slot, Liverpool Echo'nun aktardığına göre.

"Onun geri dönmesini gerçekten çok istiyorum, ancak beklentilerinizi o kadar yüksek tutmayın ki, sahaya çıktığı anda, ona harcadığımız paranın karşılığını verecek seviyede olmasını beklemeyin."