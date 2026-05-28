Maç sonrası idari görevlere ilişkin karışık duygularını dile getiren Wharton, maç ve önümüzdeki planları hakkında düşüncelerini paylaştı. Maçın bitiş düdüğünün ardından konuşan Wharton şunları söyledi: "Geçen yıl FA Cup kutlamalarını kaçırmıştım, bu yüzden bu sefer kesinlikle telafi edeceğim. Bu duyguyu kelimelerle ifade edemem ama bunun taraftarlar için ne anlama geldiğini görebilirsiniz. İnanılmaz, akıl almaz bir şey.

"Onları yenmenin zor olacağını biliyorduk, çok iyi organize olmuş bir takım. Çok çalışıyorlar ve çok yoğunlar, La Liga'nın en yoğun takımlarından biri. Maçın başında temkinliydik ama oyuna ısındık, boşluklar bulduk ve bunları değerlendirdik. Aslında bir gol daha atmalıydık, böylece kendimiz ve taraftarlarımız için işi biraz daha kolaylaştırırdık, ama işimizi hallettik, harika bir performanstı."

Eagles'ın bu tarihi kıtasal başarıyı nasıl kutlayacağı sorulduğunda, orta saha oyuncusu şöyle yanıt verdi: "Büyük bir kutlama olacak. Dediğim gibi, geçen yıl FA Cup'ı kaçırdım, bu yüzden telafi etmem gereken iki kutlama var. Maalesef doping testim var, bu da partimi biraz mahvediyor ama umarım bunu çabucak atlatıp bira ve alkole geçebilirim."