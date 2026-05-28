AFP
Çeviri:
"Partimi mahvediyor!" - Adam Wharton, Conference League zaferinin ardından "biraya sarılmak" için can atan orta saha yıldızının Crystal Palace'ın kutlamalarının ertelenmesini görünce büyük hayal kırıklığına uğradı
Orta saha oyuncusu testin ertelenmesiyle karşı karşıya
Wharton, UEFA’nın rastgele doping kontrolü listesine dahil edilmesi üzerine Leipzig’deki maç sonrası kutlamalarını geçici olarak durdurmak zorunda kaldı. Palace, Red Bull Arena’da La Liga ekibi Rayo Vallecano’yu Jean-Philippe Mateta’nın ikinci yarıda attığı galibiyet golüyle 1-0 mağlup ederek ilk Avrupa kupasını kazandı. Geçen sezonki FA Cup zaferini sakatlığı nedeniyle kaçıran genç oyun kurucu, görevliler tarafından kenara çekilmeden önce takım arkadaşlarıyla kutlamaya katılmak için sabırsızlanıyordu.
- Getty Images Sport
Wharton, mahvolan partiye üzülüyor
Maç sonrası idari görevlere ilişkin karışık duygularını dile getiren Wharton, maç ve önümüzdeki planları hakkında düşüncelerini paylaştı. Maçın bitiş düdüğünün ardından konuşan Wharton şunları söyledi: "Geçen yıl FA Cup kutlamalarını kaçırmıştım, bu yüzden bu sefer kesinlikle telafi edeceğim. Bu duyguyu kelimelerle ifade edemem ama bunun taraftarlar için ne anlama geldiğini görebilirsiniz. İnanılmaz, akıl almaz bir şey.
"Onları yenmenin zor olacağını biliyorduk, çok iyi organize olmuş bir takım. Çok çalışıyorlar ve çok yoğunlar, La Liga'nın en yoğun takımlarından biri. Maçın başında temkinliydik ama oyuna ısındık, boşluklar bulduk ve bunları değerlendirdik. Aslında bir gol daha atmalıydık, böylece kendimiz ve taraftarlarımız için işi biraz daha kolaylaştırırdık, ama işimizi hallettik, harika bir performanstı."
Eagles'ın bu tarihi kıtasal başarıyı nasıl kutlayacağı sorulduğunda, orta saha oyuncusu şöyle yanıt verdi: "Büyük bir kutlama olacak. Dediğim gibi, geçen yıl FA Cup'ı kaçırdım, bu yüzden telafi etmem gereken iki kutlama var. Maalesef doping testim var, bu da partimi biraz mahvediyor ama umarım bunu çabucak atlatıp bira ve alkole geçebilirim."
Oyun kurucu, ayrılan teknik direktörü övdü
Kıtasal zafer, tarihi görev süresini üçüncü bir kupa ile noktalayan teknik direktör Oliver Glasner için mükemmel bir veda oldu. Kısa süre önce İngiltere’nin Dünya Kupası kadrosuna girememesinin hayal kırıklığını yaşayan Wharton, ilk vuruşunun Mateta’nın önüne sekmesiyle galibiyet golünde kilit rol oynadı.
Ayrılan teknik direktöre saygılarını sunan Wharton, şunları ekledi: "Yaptığı katkı inanılmaz. Üç kupa, kulüp tarihindeki ilk üç kupa ve şimdi de ilk Avrupa kupası. O, Crystal Palace'ın gelmiş geçmiş en iyi teknik direktörlerinden biri olmalı. Çok büyük bir fark yarattı."
- Getty Images Sport
Eagles, teknik direktör değişikliğiyle karşı karşıya
Tüm turnuvalarda toplam 60 maçlık yorucu bir sezonun ardından, Palace artık Glasner'in yönetiminde olmadan büyük bir yapısal dönüşüm sürecine giriyor. Bu tarihi Avrupa zaferi, Güney Londra ekibine gelecek sezon Avrupa Ligi grup aşamasına katılma hakkı kazandırırken, Premier Lig'i 15. sırada tamamladıkları çalkantılı iç saha sezonunu tamamen gölgede bıraktı. Kulüp yönetimi, bu üst düzey Avrupa başarısının ivmesini sürdürebilecek bir teknik direktör adayı bulmak için yaz transfer döneminde hızlı hareket etmek zorunda.