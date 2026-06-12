Partey'in Gana ile Dünya Kupası'na katılması risk altında: Kanada, tecavüz suçlamaları nedeniyle onun girişine izin vermiyor

Bu diplomatik olay, Gana'nın Cardiff'te Galler ile oynadığı Dünya Kupası öncesi hazırlık maçında patlak verdi: Partay, teknik direktör Carlos Queiroz'un onu sahada bıraktığı 45 dakika boyunca, topa her dokunduğunda ıslık ve yuhalamalarla karşılandı. Son dört sezonunu Premier Lig'de geçiren ve Arsenal formasıyla Emirates Stadyumu'ndan her ayrılışında aynı ıslıklarla karşılanan orta saha oyuncusu için bu durum yeni bir şey değildi. Ancak bu, onun bir olay haline gelmesi için yeterliydi. Queiroz, Partey'in durumu hakkında şunları söyledi: "Bildiğim kadarıyla, dünyanın her yerinde masumiyet karinesi geçerlidir ve ancak bir kişi mahkum edildiğinde suçlu olur. Bugün, ve bu sadece Thomas için geçerli değil, bir kişinin kendini savunma şansı bile olmadan mahkum edildiği bir sosyal medya dünyasında yaşıyoruz."







