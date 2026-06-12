The Athletic'in haberine göre, Gana'nın yardımcı kaptanı ve Villarreal'de forma giyen ortasaha oyuncusu Thomas Partey, Kanada'ya giriş izni alamadığı için Toronto'da oynanacak Gana'nın Dünya Kupası'ndaki ilk maçında yer alamayacak.Black Stars, 17 Haziran Çarşamba günü BMO Field'da Panama ile karşılaşarak turnuvaya başlayacak, ancak şu anda eski Arsenal oyuncusu ülkeye giremiyor.
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Partey'in Gana ile Dünya Kupası'na katılması risk altında: Kanada, tecavüz suçlamaları nedeniyle onun girişine izin vermiyor
KANADA'NIN HAYIRI
Kanada yasaları, "bir suç işlediyseniz veya bu suçtan mahkum olduysanız, ülkeye giriş izni alamayabilirsiniz" şeklinde belirtmektedir.Şu anda Partey hakkında dava açılmış durumda, ancak yargılanmayı beklemekte ve henüz mahkum edilmemiştir; öyle ki ABD'ye rahatlıkla girebilirdi: FIFA, Kanada'nın yargı yetkisi konusunda açıkça müdahale edemez.
TECAVÜZ SUÇLAMALARI VE İNGİLTERE'YE MEYDAN OKUMA
32 yaşındaki oyuncu, Gana ile ikinci Dünya Kupası'na katılmaya hazır görünüyor: Kasım ayında, İngiltere'nin Londrakentinde geçirdiği dönemde dört farklı kadına yönelik yedi adet tecavüz ve bir adet cinsel saldırı suçlamasıyla yargılanacak. Oyuncu, avukatları aracılığıyla bu suçlamaları her zaman reddetmiştir: Partey'in hukuki durumu, özellikle 23 Haziran'da Boston'da oynanacak İngiltere-Gana maçı (L Grubu) öncesinde bir sorun teşkil etmektedir. İngiltere Futbol Federasyonu (FA), oyuncularına maç öncesi ritüeller sırasında Partey ile el sıkışmamalarını emretmeyi bile değerlendiriyor.
DİPLOMATİK OLAY
Bu diplomatik olay, Gana'nın Cardiff'te Galler ile oynadığı Dünya Kupası öncesi hazırlık maçında patlak verdi: Partay, teknik direktör Carlos Queiroz'un onu sahada bıraktığı 45 dakika boyunca, topa her dokunduğunda ıslık ve yuhalamalarla karşılandı. Son dört sezonunu Premier Lig'de geçiren ve Arsenal formasıyla Emirates Stadyumu'ndan her ayrılışında aynı ıslıklarla karşılanan orta saha oyuncusu için bu durum yeni bir şey değildi. Ancak bu, onun bir olay haline gelmesi için yeterliydi. Queiroz, Partey'in durumu hakkında şunları söyledi: "Bildiğim kadarıyla, dünyanın her yerinde masumiyet karinesi geçerlidir ve ancak bir kişi mahkum edildiğinde suçlu olur. Bugün, ve bu sadece Thomas için geçerli değil, bir kişinin kendini savunma şansı bile olmadan mahkum edildiği bir sosyal medya dünyasında yaşıyoruz."
DÜNYA ŞAMPİYONASI TEHLİKEDE
Londra polisi, bir tecavüz şikâyetinin ardından Şubat 2022'de Partey hakkında soruşturma başlattı. Arsenal'deki macerası 30 Haziran 2025'te sona erdi: birkaç gün önce, Partey resmi olarak tecavüz ve cinsel saldırı suçlamasıyla itham edildi. Suçların 2021 ile 2022 yılları arasında kendi evinde işlendiği iddia ediliyor. Şimdi Kanada'ya giriş izni alamaması, Dünya Kupası'nı kaçırmasına neden olabilir.