"Parmaklar çapraz" - Newcastle, Barcelona ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde Sandro Tonali'nin sağlık durumuna ilişkin güncel bilgileri paylaştı; İtalyan oyuncunun Chelsea galibiyetinde yer almamasının nedeni açıklandı

Tonali'yi vuran hastalık, kulüpte görülen daha geniş çaplı bir eğilimin parçası. Jacob Ramsey, Nick Woltemade ve Anthony Gordon da son zamanlarda bu durumdan etkilendi. Ramsey, Everton maçında devre arasında oyundan alındı; Woltemade ise Manchester United galibiyetini tamamen kaçırdı. Gordon da aynı sorun nedeniyle Barcelona ile oynanan ilk maçta yedek kulübesinde kalmak zorunda kaldı.

Toplam skor 1-1'deyken, Howe orta sahasını tam kadroya kavuşturmak için çaresiz durumda. Magpies, Çarşamba akşamı İspanya'ya gidecek ve Katalan devini yenmek için Tonali'nin enerjisinin hayati önem taşıdığının farkında. Kulüp, İtalyan oyuncuyu yakından takip ediyor ve hafta sonu dinlendikten sonra Barselona uçağına binebilecek mi diye bekliyor.