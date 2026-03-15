"Parmaklar çapraz" - Newcastle, Barcelona ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde Sandro Tonali'nin sağlık durumuna ilişkin güncel bilgileri paylaştı; İtalyan oyuncunun Chelsea galibiyetinde yer almamasının nedeni açıklandı
Howe, Tonali'nin iyileşmesinden umutlu
Tonali'nin Spotify Camp Nou deplasmanına katılıp katılamayacağı sorulduğunda Howe şöyle dedi: “Evet, öyle umuyoruz. Cuma günkü antrenmandan sonra kendini iyi hissetmiyordu. Seyahate çıkamayacağı kısa sürede belli oldu. O yüzden, umarım bu durum daha önce yaşadığımız diğer rahatsızlıklarla benzer bir seyir izler ve iyileşmesi oldukça hızlı olur. Takımda iki üç haftadır bir şey dolaşıyor. Umarım bu da onlardan biridir.”
St James' Park'taki sakatlık istatistikleri
Tonali'yi vuran hastalık, kulüpte görülen daha geniş çaplı bir eğilimin parçası. Jacob Ramsey, Nick Woltemade ve Anthony Gordon da son zamanlarda bu durumdan etkilendi. Ramsey, Everton maçında devre arasında oyundan alındı; Woltemade ise Manchester United galibiyetini tamamen kaçırdı. Gordon da aynı sorun nedeniyle Barcelona ile oynanan ilk maçta yedek kulübesinde kalmak zorunda kaldı.
Toplam skor 1-1'deyken, Howe orta sahasını tam kadroya kavuşturmak için çaresiz durumda. Magpies, Çarşamba akşamı İspanya'ya gidecek ve Katalan devini yenmek için Tonali'nin enerjisinin hayati önem taşıdığının farkında. Kulüp, İtalyan oyuncuyu yakından takip ediyor ve hafta sonu dinlendikten sonra Barselona uçağına binebilecek mi diye bekliyor.
Magpies'te sakatlık endişeleri artıyor
Tonali'nin yanı sıra, Newcastle'ın sağlık ekibi de yoğun bir şekilde çalışıyor. Joe Willock, Chelsea maçında kas sakatlığı geçirdikten sonra en son endişe kaynağı oldu ve Lewis Miley, uyluk sakatlığından dönmeye yakın olmasına rağmen hala şüpheli durumda. Howe, Bruno Guimaraes dahil olmak üzere birçok önemli yıldızın şu anda tedavi odasında olması nedeniyle zor bir dönemi atlatmak zorunda kaldı. Brezilyalı oyuncu, takımla birlikte İspanya'ya gidecek ancak hamstring sakatlığı nedeniyle oynamayacak, Fabian Schar ve Emil Krafth ise hala kadroda yer almıyor.
Barselona'dan bir uyarı mesajı
Önümüzdeki Çarşamba günü Spotify Camp Nou'da oynanacak Barcelona-Newcastle maçı öncesinde, Hansi Flick'in öğrencileri La Liga'da Sevilla'yı 5-2 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi çeyrek finali için rakiplerine güçlü bir uyarı gönderdi.
Maçın en dikkat çeken ismi, muhteşem bir hat-trick yaparak Barcelona'nın üstün performansına öncülük eden Raphinha oldu. Öte yandan, ilk maçta Newcastle'a karşı dramatik bir şekilde beraberlik golünü atan genç yıldız Lamine Yamal'a dinlenme fırsatı verildi. Genç oyuncu maça yedek kulübesinde başladı ancak ikinci yarıda sahaya çıktı.
