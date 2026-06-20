Milan, altyapısındaki en ilgi çekici isimlerden birini kaybetmek üzere: Simone Lontani (2008 doğumlu). Teknik direktör Giovanni Renna yönetimindeki Milan Primavera takımında geçen sezonun en iyi oyuncularından biri olan forvet, artık Parma ile sözleşme imzalamaya çok yakın. Via Aldo Rossi’deki kulüple olan sözleşmesi 30 Haziran’da sona ereceği için bu transfer kaçınılmaz görünüyor.
Çeviri:
Parma, yetenekli oyuncu Lontani ne zaman imza atacak: Milan’dan bedelsiz transfer oluyor
ANLAŞMA SAĞLANDI
Simone Lontani, Cesena’nın genç takımında sergilediği etkileyici performansların Milan’ın scoutlarının ilgisini çekmesi sayesinde 2022 yılında Rossoneri kulübüne katıldı.
2023-24 sezonunda U17 liginde 20 maçta 13 gol attı.
Bir sonraki sezon, Milan U17 takımındaki gol sayısı 15'e yükseldi; bu gollerin arasında Juventus'a karşı oynanan U17 yarı final maçında attığı bir gol de vardı.
Geçtiğimiz sezonda Lontani, sakatlığı nedeniyle birkaç maçta forma giyemedi, ancak Primavera'da 21 maçta attığı 10 gol ve verdiği 3 asistle yine de mükemmel bir performans sergiledi. Forvet, Milan Futuro formasıyla Serie D'de de ilk kez sahaya çıktı.
Önümüzdeki hafta Parma ile sözleşme imzalaması bekleniyor; Lontani, Ducato’dan yeniden yola çıkacak.