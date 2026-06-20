Parma, yetenekli oyuncu Lontani ne zaman imza atacak: Milan’dan bedelsiz transfer oluyor

Simone Lontani, Cesena’nın genç takımında sergilediği etkileyici performansların Milan’ın scoutlarının ilgisini çekmesi sayesinde 2022 yılında Rossoneri kulübüne katıldı.

2023-24 sezonunda U17 liginde 20 maçta 13 gol attı.

Bir sonraki sezon, Milan U17 takımındaki gol sayısı 15'e yükseldi; bu gollerin arasında Juventus'a karşı oynanan U17 yarı final maçında attığı bir gol de vardı.

Geçtiğimiz sezonda Lontani, sakatlığı nedeniyle birkaç maçta forma giyemedi, ancak Primavera'da 21 maçta attığı 10 gol ve verdiği 3 asistle yine de mükemmel bir performans sergiledi. Forvet, Milan Futuro formasıyla Serie D'de de ilk kez sahaya çıktı.





Önümüzdeki hafta Parma ile sözleşme imzalaması bekleniyor; Lontani, Ducato’dan yeniden yola çıkacak.