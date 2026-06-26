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Parma, resmi açıklama: İşte Lontani. 2008 doğumlu yetenekli oyuncu, Milan’dan bedelsiz olarak ayrıldı

AC Milan
Parma Calcio 1913
Transfers

Milan, Lontani bedelsiz olarak ayrılıyor: Parma’ya transferi resmiyet kazandı

Simone Lontani, Parma Calcio’nun yeni oyuncusu oldu. Emiliano kulübünün resmi hesaplarından yapılan bir duyuru ve Instagram’da paylaşılan bir video ile sözleşmenin imzalandığı bildirildi. Lontani’nin Parma oyuncusu olarak söylediği ilk sözler şunlar:

"Bu yeni maceraya başlamaktan çok mutluyum. Büyük bir geçmişe ve iddialı bir projeye sahip bir kulübe katılıyorum. Her gün elimden gelenin en iyisini yaparak gelişmek, kendimi geliştirmek ve bana gösterilen güveni boşa çıkarmamak için çaba göstereceğim. Yeni takım arkadaşlarımla ve Gialloblu taraftarlarıyla tanışmak için sabırsızlanıyorum. Haydi Parma!"

  • PARMA BASIN AÇIKLAMASI

    "Parma Calcio, Milan'daki macerasının sona ermesinin ardından sarı-mavi kadroya katılan futbolcu Simone Lontani'yi transfer ettiğini duyurdu. 2008 doğumlu forvet Lontani, 2022 yılında Cesena'dan Milan'a transfer olmuştu. Rossoneri'nin altyapısında gelişimini sürdüren Lontani, teknik becerileri, hücumdaki çok yönlülüğü ve son metralarda etkili olma yeteneği ile dikkatleri üzerine çekti. 2025/26 sezonunda Milan U20 takımının en önemli oyuncularından biri olarak Primavera 1 liginde 10 gol ve 3 asist kaydetti. Sezon boyunca ayrıca Milan Futuro ile ilk maçına çıkarak gelişim sürecine önemli bir adım daha attı. Lontani’nin transferi, kulübün gelecek vaat eden genç oyunculara verdiği önemi teyit ediyor ve kadroya kaliteli, yetenekli ve gelişime açık bir futbolcu kazandırıyor. Parma’ya hoş geldin, Simone!" 

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  • MILAN’A VEDA

    "Bu formayı dört yıl giydikten sonra, yeni bir sayfa açmanın zamanı geldi. Bu yolculuğun bir parçası olan herkese teşekkür ederim: takım arkadaşlarıma, antrenörlerime ve teknik ekibe. Bir futbolcu olarak, ama her şeyden önce bir insan olarak olgunlaştığımı hissediyorum. Unutulmaz anları paylaştığım dostlar edindim. Ama en önemlisi, en büyük hayallerimden birini gerçekleştirdim: o formayı giymek. Beni sonsuza dek eşlik edecek anıları, öğrendiklerimi ve duyguları yanımda taşıyacağım. Teşekkürler, Milan.”