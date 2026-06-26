Parma, resmi açıklama: İşte Lontani. 2008 doğumlu yetenekli oyuncu, Milan’dan bedelsiz olarak ayrıldı

Simone Lontani, Parma Calcio’nun yeni oyuncusu oldu. Emiliano kulübünün resmi hesaplarından yapılan bir duyuru ve Instagram’da paylaşılan bir video ile sözleşmenin imzalandığı bildirildi. Lontani’nin Parma oyuncusu olarak söylediği ilk sözler şunlar:

"Bu yeni maceraya başlamaktan çok mutluyum. Büyük bir geçmişe ve iddialı bir projeye sahip bir kulübe katılıyorum. Her gün elimden gelenin en iyisini yaparak gelişmek, kendimi geliştirmek ve bana gösterilen güveni boşa çıkarmamak için çaba göstereceğim. Yeni takım arkadaşlarımla ve Gialloblu taraftarlarıyla tanışmak için sabırsızlanıyorum. Haydi Parma!"