Parma, Lautaro Valenti ve kaçırılma olayı: “Dizime silah dayadılar. Bir daha oynayamayacağımdan korkuyordum”

“Pellegrino, arkamızda ona olan desteğimizi biliyor, bu yüzden takıma yardımcı olmak için yapması gerekeni yapıyor. Evet, belki birkaç gol atması gerekiyor, ama bunu yapmasına yardım edecek diğer oyuncular da var. Ancak o güçlü kalırsa, istediğini yapacaktır. Bernabè mi? Oçok güçlü. Futbol açısından çok güçlü. Bana göre, onun için top sürmek konuşmak gibi, çok basit. Yani kendi yolunda ilerlerse, büyük işler başaracaktır.”





Eski takım arkadaşı ve şu anda Liverpool'da oynayan Leoni hakkında ise şunları ekledi: "Sık sık konuşuyoruz, genel olarak nasıl gittiğini, iyileşmesinin nasıl gittiğini soruyorum. Ona ileriye bakması ve bacağını düşünmemesi gerektiğini, mümkün olduğunca çabuk iyileşmeye odaklanması gerektiğini söyledim. Sonra, sahaya döndüğünde dizini düşünmemeli, çünkü dizini düşünürse sahada oynaması biraz zorlaşır. Sadece önündeki işlere odaklanmalı."