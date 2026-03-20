Lautaro Valenti, Talk Player podcast'inin konuğu oldu. Röportajda ele alınan pek çok konu arasında, Parma'da forma giyen oyuncu kariyerinin başlangıcını, sevgilisi ve menajeriyle birlikte kaçırıldığı olayı anlattı ve son dönem kariyerinde birlikte çalıştığı bazı oyuncular ve teknik direktörlerden de bahsetti. İşte sözleri.
Parma, Lautaro Valenti ve kaçırılma olayı: “Dizime silah dayadılar. Bir daha oynayamayacağımdan korkuyordum”
KAÇIRILMA
Henüz 20 yaşındayken Arjantin'de bulunan Valenti, nişanlısı ve menajeriyle birlikte bazı haydutlar tarafından kaçırıldığında dehşet dolu anlar yaşadı. İşte onun anıları: "Tek korkum, dizime dayanan silah ve bir daha futbol oynayamayacak olmamdı. Onlar para istiyordu, menajerim de oradaydı, sorun yoktu. Telaşlı değildim. Ölmekten korktum mu? Hayır, futbol oynayamamaktan korktum. Kaçırılma olayı bana daha fazla güç verdi mi? Hayır, bunu hiç düşünmedim, geçmiş geçmişte kaldı."
PARMA
"Parma'nın özel yanı, tüm halkın ve burayı ziyaret eden herkesin sevgisi. Yıllardır buradayım ve pek çok insanın sıcaklığını hissediyorum. Neden Parma mı? Avrupa'ya gitmek istiyordum, Parma beni isteyen ilk takımdı ve onlara söz verdim. Başlangıçta çok sayıda sakatlık nedeniyle biraz zor oldu; Arjantin'deyken hiç sakatlık yaşamamıştım, hepsi burada başladı. Başlangıçta biraz zordu, ama kafan sağlamsa toparlanabiliyorsun."
CHIVU VE CUESTA
"Chivu'nun büyük bir takımı çalıştırabileceğini mi düşünüyordum? Evet, onun başarılı olabileceğini zaten biliyordum.Cuesta, İngiltere'deki çok büyük bir takımdan geliyor; bu yüzden bize birçok hedef ve gücünü kattığını düşünüyorum. Onunla çalışmak çok güzel."
TAKIM ARKADAŞLARI
“Pellegrino, arkamızda ona olan desteğimizi biliyor, bu yüzden takıma yardımcı olmak için yapması gerekeni yapıyor. Evet, belki birkaç gol atması gerekiyor, ama bunu yapmasına yardım edecek diğer oyuncular da var. Ancak o güçlü kalırsa, istediğini yapacaktır. Bernabè mi? Oçok güçlü. Futbol açısından çok güçlü. Bana göre, onun için top sürmek konuşmak gibi, çok basit. Yani kendi yolunda ilerlerse, büyük işler başaracaktır.”
Eski takım arkadaşı ve şu anda Liverpool'da oynayan Leoni hakkında ise şunları ekledi: "Sık sık konuşuyoruz, genel olarak nasıl gittiğini, iyileşmesinin nasıl gittiğini soruyorum. Ona ileriye bakması ve bacağını düşünmemesi gerektiğini, mümkün olduğunca çabuk iyileşmeye odaklanması gerektiğini söyledim. Sonra, sahaya döndüğünde dizini düşünmemeli, çünkü dizini düşünürse sahada oynaması biraz zorlaşır. Sadece önündeki işlere odaklanmalı."