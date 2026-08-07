Parma, El Bilal Touré'nin Atalanta'dan gelişi resmen açıklandı

Açıklama şöyle devam etti: "2001 doğumlu bir forvet olan, Adjamé'de (Fildişi Sahili) dünyaya gelen ve Mali vatandaşı olan El Bilal Touré, Avrupa'ya taşınmadan önce Fildişi Sahili ve Mali'deki akademilerde futbola başladı; profesyonel kariyerine ise Stade de Reims formasıyla adım attı. 2022'de İspanya La Liga ekibi UD Almería'ya transfer olan oyuncu, burada da üst düzey performansını sürdürerek Atalanta'nın ilgisini çekti ve 2023 yazında İtalyan kulübüne imza attı. Inter, 2023/2024 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'ni kazandı; ardından VfB Stuttgart ve Beşiktaş formalarıyla uluslararası deneyimlerine yenilerini ekledi.





Dinamik ve çok yönlü bir forvet olan Touré, fizik gücü ile hızı bir araya getiriyor; derine koşu atma, takım arkadaşlarıyla bağlantı kurma ve hücum hattının tamamında hareket etme becerileriyle öne çıkıyor. Mali Milli Takımı'nın önemli isimlerinden biri olan oyuncu, uluslararası tecrübesini ve niteliklerini sarı-lacivertli takımın hizmetine sunmak için Parma'ya geliyor".