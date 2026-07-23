Şu anda 2031’e kadar yenileme anlaşması yaptıkları Milan kampındalar, ancak gelecekleri hâlâ tamamen şekillenmiş değil. Camarda, Parma’nın yakın arkadaşı Christian Comotto ile birlikte kendi içinde değerlendirdiği isimlerden biri. Son günlerde Federico Cherubini, menajeri Giuseppe Riso ile her ikisi için de nabız yokladı.
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Parma'da yalnızca Camarda yok: Milan ile genç yıldız Comotto için de temas kuruldu
SOMUT İLGİ
Milan, özellikle gelecek planlaması doğrultusunda, Comotto ve Camarda’ya güçlü şekilde yatırım yapıyor ve bunu her iki oyuncunun sözleşmesini de 2031’e kadar yenileyerek gösterdi: tek uygulanabilir çözüm, geçici bir transfer olur. Spezia’daki kiralık döneminin ardından dönen orta saha oyuncusuyla Parma somut şekilde ilgileniyor ve via Aldo Rossi’den gelecek sinyalleri bekliyor.
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