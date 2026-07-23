Şu anda 2031’e kadar yenileme anlaşması yaptıkları Milan kampındalar, ancak gelecekleri hâlâ tamamen şekillenmiş değil. Camarda, Parma’nın yakın arkadaşı Christian Comotto ile birlikte kendi içinde değerlendirdiği isimlerden biri. Son günlerde Federico Cherubini, menajeri Giuseppe Riso ile her ikisi için de nabız yokladı.