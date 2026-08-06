Parma transfer piyasasında kararlı adımlar atmayı sürdürüyor ve El Bilal Touré'nin gelişini netleştirdikten sonra hücum hattına bir takviye daha yapmaya hazırlanıyor. Sky Sport'un aktardığına göre, sarı-lacivertli kulüp, Tigre forması giyen 2003 doğumlu Arjantinli santrfor David Romero için artık sona çok yakın.





Görüşmeler son aşamaya girdi; iki kulüp, transferin resmiyet kazanmasından önce son detayları netleştirmek için çalışıyor. Önemli bir işaret de bizzat oyuncunun kendisinden geldi; Romero, son saatlerde Tigre taraftarlarına veda ederek İtalya'ya transferinin artık an meselesi olduğunu gösterdi.





Romero, oldukça olumlu bir sezonun ardından geliyor. Genç golcü, Arjantin Primera División ve CONMEBOL Sudamericana'da 17 maça çıktı, 10 gol atıp 2 asist yaptı. Bu rakamlar, genç olmasına rağmen şimdiden istikrarlı biçimde fark yaratabilen bir profile yatırım yapmaya kararlı olan Parma'nın dikkatini çekti.



