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Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Parma’da Romero, Pellegrino’nun önünü açıyor: Juventus ve Fiorentina pusuda

Parma Calcio 1913
Transfers
Juventus
Fiorentina
M. Pellegrino
D. Romero

Parma, Tigre'nin forvetine yakın; buna bağlı olarak Pellegrino ayrılık yolunda: Juventus ile Fiorentina karşı karşıya

Parma transfer piyasasında kararlı adımlar atmayı sürdürüyor ve El Bilal Touré'nin gelişini netleştirdikten sonra hücum hattına bir takviye daha yapmaya hazırlanıyor. Sky Sport'un aktardığına göre, sarı-lacivertli kulüp, Tigre forması giyen 2003 doğumlu Arjantinli santrfor David Romero için artık sona çok yakın.


Görüşmeler son aşamaya girdi; iki kulüp, transferin resmiyet kazanmasından önce son detayları netleştirmek için çalışıyor. Önemli bir işaret de bizzat oyuncunun kendisinden geldi; Romero, son saatlerde Tigre taraftarlarına veda ederek İtalya'ya transferinin artık an meselesi olduğunu gösterdi.


Romero, oldukça olumlu bir sezonun ardından geliyor. Genç golcü, Arjantin Primera División ve CONMEBOL Sudamericana'da 17 maça çıktı, 10 gol atıp 2 asist yaptı. Bu rakamlar, genç olmasına rağmen şimdiden istikrarlı biçimde fark yaratabilen bir profile yatırım yapmaya kararlı olan Parma'nın dikkatini çekti.


  • Arjantinli santrforun olası gelişi, giden oyuncular tarafındaki transfer sürecinde de etkiler yaratabilir. Nitekim Romero'nun transferi, bir diğer Arjantinli forvet olan ve 2001 doğumlu Mateo Pellegrino'nun satışına giden yolda ilk adımı temsil edebilir; Pellegrino hem İtalya'da hem de yurt dışında talip bulmaya devam ediyor.


    Oyuncuyla en çok ilgilenen kulüplerden biri Fiorentina. Kulüp, Moise Kean için reddedilemeyecek bir teklif gelmesi halinde ya da daha büyük ihtimalle Roberto Piccoli'nin ayrılması durumunda (Piccoli'yi Bologna istiyor) somut bir hamleyi değerlendirmeye hazır. Juventus da Pellegrino'nun profilini dikkatle takip ediyor ancak somut adımlar atabilmesi için önce hücum hattındaki yükü mutlaka hafifletmesi gerekiyor.


    Juventus'ta ayrılığa en yakın isim şu anda Jonathan David. Ancak şu ana kadar ne Juventus'un ne de oyuncunun çevresinin tatmin edici bulduğu teklifler geldi. Ancak olası bir satışın ardından Torino ekibi yeniden kararlı şekilde transfer pazarına dönebilir ve Pellegrino için hamle yapmayı değerlendirebilir.


    Bu arada Parma vites yükseltti. Hedef, sezon başlamadan önce teknik direktöre hücum hattı netleşmiş bir kadro teslim etmek; David Romero da artık sarı-lacivertli formayı giymeye her geçen gün daha yakın.



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