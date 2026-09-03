“Sonra bazı hikâyeler vardır ki sezonlar geçtikçe aidiyete dönüşür. Enrico Delprato ile Parma’nın hikâyesi de bunlardan biri.

2021 yazında kiralık olarak gelen Enrico, Parma’yı seçti, Parma da onu seçti. O ilk adımdan bu yana yıllar, maçlar, güzel anlar, zor anlar ve sayısız duygu geçti. Ve sonunda sarı-lacivertli soyunma odasının yüzlerinden ve liderlerinden biri haline geldi.





Enrico Delprato, ilk maçından bu yana Parma formasıyla 186 kez sahaya çıktı ve 12 gol attı; bu rakamlar onun yolculuğunun yalnızca bir bölümünü anlatıyor. Çünkü her maçın arkasında koşu, fedakârlık, sorumluluk ve gururla taşıdığı kaptanlık pazubandı var. Sürekli varlık gösteren, takım arkadaşları için bir referans noktası olan, birden fazla rolde oynayabilen bir futbolcu. Sahada da saha dışında da. Ve bugün bu hikâye yeni bir bölümle zenginleşiyor.





Venrico Delprato ile Parma, 2029’a kadar ilişkilerini yeniliyor. Koşmaya devam etmek için. Formayı ve kaptanlık pazubandını gurur ve aidiyetle taşımaya devam etmek için. Artık yuvası haline gelen o renkleri savunmayı sürdürmek için. Çünkü bazı hikâyelerin bir finale ihtiyacı yoktur. Bu, biten bir film değil; devam eden bir hikâye. 2029’a kadar.”







