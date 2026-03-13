Parma, Cremaschi Torino maçında birkaç dakika sonra sakatlandı ve gözyaşları içinde sahadan çıktı: Ne oldu?

Birkaç dakika önce Cremaschi, dizinden ağrı duyarak yerde kalmış ve yedek kulübesinin dikkatini çekmişti. Bunun ciddi bir sorun olduğu anlaşılması çok uzun sürmedi; öyle ki eski Inter Miami oyuncusu, önce elleriyle, sonra da formasıyla yüzünü kapatarak ağlamaya başladı; belli ki uzun süre sahalardan uzak kalmak zorunda kalacağını hissetmişti.