Torino-Parma maçı, Parma'nın 2005 doğumlu ABD'li orta saha oyuncusu Benjamin Cremaschi için üst üste ikinci ilk 11'de yer aldığı maçtı, ancak bu durum uzun sürmedi: Crociati'nin teknik direktörü Carlos Cuesta, maçın 11. dakikasında Britschgi'yi oyuna alarak ilk oyuncu değişikliğini yapmak zorunda kaldı.
Getty Images Sport
Çeviri:
Parma, Cremaschi Torino maçında birkaç dakika sonra sakatlandı ve gözyaşları içinde sahadan çıktı: Ne oldu?
ŞARTLAR
Birkaç dakika önce Cremaschi, dizinden ağrı duyarak yerde kalmış ve yedek kulübesinin dikkatini çekmişti. Bunun ciddi bir sorun olduğu anlaşılması çok uzun sürmedi; öyle ki eski Inter Miami oyuncusu, önce elleriyle, sonra da formasıyla yüzünü kapatarak ağlamaya başladı; belli ki uzun süre sahalardan uzak kalmak zorunda kalacağını hissetmişti.
